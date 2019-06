17. Juni 2019, 18:48 Uhr München heute "Felicità", Monaco Franze und das Glück / Schattenseiten des kostenlosen Badespaßes

"Felicità" ist wohl einer der hierzulande bekanntesten italienischen Schlager überhaupt. Es ist ein Lied, das das Glück einzufangen versucht. Sich an der Hand halten, gemeinsam einen Weg gehen, sich nahe sein und die Freude gepachtet haben wie Kinder, darum geht es. Es ist ein Liebeslied, das auf Reisen geht. Ein Lächeln, ein Gedanke, der um das Glück weiß.

Das Lied macht Lust auf Sommer, auf Freiheit, eben Glückseligkeit. Über Wiesen und Felder radeln, über die Seen segeln, oder ganz im jedes Klischee erfüllenden München-Style im Cabrio unter dem bayerisch-blauen Himmel dahin brausen - um den Kitsch zu formvollenden.

Tatsächlich ist dieses Gemisch aus Glück und Zufriedenheit hier entstanden. "Wir haben die ganze Nacht im Studio in München durchgearbeitet, am finalen Mix", erzählt der Komponist Dario Farina. "Am nächsten Tag mussten wir die Kassette nach Italien bringen. Im Taxi zum Flughafen haben wir dem Fahrer gesagt, er soll sie bitte einlegen. Da haben wir es zum ersten Mal komplett gehört."

Und noch mehr verbindet Farina mit München. Im Interview mit meinen Kollegen Elisa Britzelmeier und Bernhard Hiergeist (SZ-Plus) spricht er über seine Arbeit mit Helmut Dietl - über Monaco Franze und das Glück.

Kostenloser Badespaß nur noch mit Badepass Der freie Eintritt für Kinder und Jugendliche sorgt für so großen Andrang, dass es Probleme gibt - bis hin zur Massenschlägerei. Die Stadtwerke wollen deshalb nun einen speziellen Ausweis verlangen. Zum Artikel

Ein Altstadtring für Radler Der ADFC präsentiert ein konkretes Konzept für eine breite, sichere Route rund um die Innenstadt. Machbar sei die Strecke - man müsse nur mutig sein. Zum Artikel

U-Bahn soll am Wochenende rund um die Uhr fahren Gemeinsam fordern CSU und Grüne einen regelmäßigen Nachtverkehr. Bei der Münchner Verkehrsgesellschaft kommt der Vorschlag nicht so gut an. Zum Artikel

Tickets gewinnen: Leleka & Lobster | 19.06. Jazzclub Unterfahrt In der Serie "Unheard" werden in Doppelkonzerten junge, weitgehend unbekannte Talente präsentiert - man darf von ihnen glauben, dass sie noch viel von sich hören lassen.

Zwischen den Zeilen | 18.06. ABC Kinos Wie bewahrt man sich in Zeiten des Wandels das, was einem lieb ist? Julliette Binoche als Selena diskutiert mit viel Witz und Charme über Dichtung und Wahrheit.

Yung Faust | 18.06. Kammerspiele Regisseurin Leonie Baum wird höchstselbst zum Faust, möchte "erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält," und begibt sich auf die rauschartige Suche nach wahren Emotionen, Sex, Verjüngung und Zauberei.

