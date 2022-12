Katharina Haase

Obdachlose, das sind Menschen, die nicht nur keinen Mietvertrag haben, sondern nicht mal in einer Notunterkunft oder bei Freunden Unterschlupf finden. Selbst bei solch eisigen Temperaturen, wie sie derzeit in München herrschen, müssen diese Menschen ihr Nachtlager im Freien aufschlagen, müssen sich für eine warme Mahlzeit in lange Schlangen stellen und sind auf die Spenden und Hilfsbereitschaft anderer angewiesen.

Offiziellen Angaben des Sozialreferats zufolge leben rund 550 Obdachlose auf Münchens Straßen. Doch diese Zahl ist eine jahrealte Schätzung. Stefanie Kabisch, Leiterin eines Heims für Wohnungslose in München, und der Arzt Stefan Beutner, der im Auftrag der Stadt auch Wohnungs- und Obdachlose behandelt, vermuten eine mehr als doppelt so hohe Anzahl Obdachloser.

Doch nicht nur die Anzahl der Obdachlosen ist ein wachsendes Problem. Auch der psychische Zustand der Menschen bereitet Sorge. Denn angesichts der steigenden Bedürftigkeit in der Bevölkerung wächst in ihnen die Angst, dass für sie, die ohnehin immer auf Spenden anderer angewiesen sind, bald nichts mehr übrig bleibt. Bei meiner Recherche sprach ich auch mit Mathilde, die seit vielen Jahren immer mal wieder auf der Straße lebt. Die aktuelle Lage fasste sie in einem sehr traurig klingenden Fazit zusammen: "An Menschen wie uns denkt man immer zuletzt. In Krisenzeiten sowieso."

Kabisch und Beutner sind sicher, dass aufgrund von Pandemie, Inflation und Energiekrise in absehbarer Zeit mit einem schnellen Anstieg von Obdachlosen in München zu rechnen ist - wenn der Staat nicht gegensteuert.

DER TAG IN MÜNCHEN

München offen für erneute Olympia-Bewerbung: Oberbürgermeister Reiter zeigt sich nach dem Erfolg der European Championships und Gesprächen mit dem Sportbund der Idee gegenüber "sehr aufgeschlossen". Allerdings nennt er mehrere Bedingungen.

Feuerwerk: Das sind die Regeln zum Jahreswechsel in München Im Herzen der Stadt bleibt an Silvester und Neujahr auch diesmal wieder jegliche Pyrotechnik untersagt, für Kracher gilt der Bann innerhalb des Mittleren Rings. Nur mancherorts wird Feuerwerk erlaubt. Ein Überblick, welche Vorschrift wo gelten soll.

Neue Zweifel am Urteil im Böhringer-Mordprozess Die Hürden für die Wiederaufnahme eines Gerichtsverfahrens sind hoch in Bayern. Trotzdem hat der Anwalt des verurteilten Benedikt T. viele Gründe, es erneut zu versuchen. Welche Argumente er anführt und wieso mehrere Experten ihm recht geben. (SZ Plus)

Warum die Erdbeerwiese teilweise bebaut werden soll Eine neue Beschlussvorlage will eine Schule und eine Feuerwehrwache auf dem Areal ermöglichen. Allerdings sollen auch Sportplätze des SV Untermenzing und ein Park entstehen. Wie der Vorschlag im Detail aussieht.

Flüchtlingsrat protestiert gegen "Tricks und Täuschungen" Das Aufenthaltsrecht wird zum Jahreswechsel gelockert. Davon würden besonders die Sierra Leoner profitieren, die 14 Monate mit einem Camp auf ihre Lage aufmerksam machten. Doch nun sollen gleich mehrere Abschiebungen anstehen.

Stadt will Verbesserungen für Fußgänger Auch für die Entwicklung des Fußgängerverkehrs formuliert die Stadt jetzt Mobilitätsziele. Passanten sollen künftig sicherer, ohne Umwege und mit mehr Aufenthaltsqualität unterwegs sein.

