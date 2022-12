Von Johannes Aumüller und Anna Hoben

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zeigt sich offen für eine erneute Olympia-Bewerbung der Stadt München. "Ich bin dieser Idee gegenüber sehr aufgeschlossen", sagte er am Montag. Zugleich nannte er mehrere Bedingungen, unter denen er sich eine Bewerbung vorstellen könnte. Moderne Olympische Spiele müssten das Thema Nachhaltigkeit ernst nehmen; nur dann hätten sie auch die Chance auf eine breite Zustimmung aus der Bevölkerung. "Sportstätten nutzen, die es bereits gibt, ist dabei eines der wichtigsten Kriterien", so Reiter. München habe da viel zu bieten, das hätten bereits die European Championships im Sommer "sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt".

Allerdings sollte sich die Stadt nicht allein bewerben, sagte Reiter. "Die Bewerbung einzelner Städte für die Austragung der Olympischen Spiele ist nicht mehr zeitgemäß." In den vergangenen Monaten sei er in "guten Gesprächen" gewesen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), der die Zukunft der Spiele in einem Verbund von drei oder vier Städten sehe, die jeweils ihre bereits vorhandene Infrastruktur anbieten.

Außerdem soll die Bevölkerung im Vorfeld befragt werden und entscheiden, ob sie sich eine Bewerbung unter neuen Bedingungen vorstellen kann. Auch diesem vorgeschlagenen Prozedere gegenüber zeigte Reiter sich aufgeschlossen. In den Gesprächen habe er deutlich gemacht, dass es nur mit dem Zuspruch der Menschen gehe - und mit "Olympischen Spielen, die die berechtigte Kritik der letzten Jahrzehnte hinter sich lassen". Die letzte Münchner Bewerbung für Winterspiele 2022 hatten die Bürger mit einem Nein in einem Referendum gestoppt.

Die nächsten, noch nicht vergebenen Sommerspiele finden 2036 statt

Der DOSB hat nach insgesamt sieben gescheiterten Anläufen für eine Olympia-Bewerbung vor einer Woche einen Prozess für eine neue Kandidatur auf den Weg gebracht. Der Sportdachverband will in den kommenden zwölf Monaten gemeinsam mit Politik und Zivilgesellschaft unter anderem in sogenannten Debattencamps erörtern, ob, und falls ja, wann und mit wem er sich das nächste Mal bewirbt. Bei der Mitgliederversammlung im Dezember 2023 soll eine konkrete Kandidatur verabschiedet werden. Ganz erkennbar zielen die Überlegungen des DOSB auf ein dezentrales Konzept ab, also die Bewerbung mehrerer Städte gemeinsam.

Theoretisch ließ der DOSB zwar ebenso wie jetzt Münchens OB Reiter offen, ob es um eine Kandidatur für Winter- oder für Sommerspiele geht. Tatsächlich aber peilen viele Sportvertreter den Sommer an. Die nächsten drei Sommerspiele hat das Internationale Olympische Komitee bereits an Paris (2024), Los Angeles (2028) und Brisbane (2032) vergeben, die nächsten bisher noch nicht vergebenen Spiele finden also 2036 statt.

Ob sich Deutschland ausgerechnet für das Event 100 Jahre nach den Nazi-Spielen von Berlin als Bewerber positionieren sollte, ist schon seit Langem Teil heftiger Diskussionen. Auch gibt es verschiedene andere Bewerber für dieses Datum - unter anderem wird aus Katar Interesse vermeldet. Grundsätzlich möglich wären auch eine Kandidatur für die Winterspiele 2034 oder 2038 sowie den Sommer 2040. Seit einer Reform des Vergabeprozesses gibt es beim IOC keinen festen Ablauf mehr, wann welche Spiele vergeben werden.