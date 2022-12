Von Andreas Schubert

Zu Fuß unterwegs zu sein, ist in München zuweilen umständlich. Wer zum Beispiel von der Ostseite der Lindwurmstraße zur Poccistraße will, um dort in den Bus Richtung Westen zu steigen, muss ganze drei Mal die Straßenseite wechseln, sofern er oder sie sich an die Verkehrsregeln hält. An dieser Stelle führt über die Lindwurmstraße nur auf einer Straßenseite ein Fußgängerüberweg. Andernorts schaut es oft auch nicht besser aus: Viele Gehwege sind zu schmal, illegal von Autos zugeparkt, mit E-Scootern blockiert oder sie fehlen ganz.

An manchen Kreuzungen sind die Ampeln so geschaltet, dass es Menschen mit eingeschränkter Mobilität nie und nimmer komplett bei Grün über die Straße schaffen. An unübersichtlichen Kreuzungen und Übergängen kommt noch eine erhöhte Unfallgefahr dazu. In manchen Wohngebieten sind die Straßenränder so eng zugeparkt, dass man kaum über die Straße kommt. Und wer sich trotz allem zu Fuß aufmacht und zwischendurch mal kurz ausruhen will, findet oft auch keine Sitzgelegenheit.

Die Mobilitätsstrategie 2035 hat alle Verkehrsarten im Blick

Da wundert es nicht, dass laut der Studie "Mobilität in Deutschland" der Anteil des Fußverkehrs in München zwischen 2008 und der bisher letzten Erhebung im Jahr 2017 von 28 Prozent auf nur noch 24 Prozent gesunken ist. Rein rechnerisch macht das rund 420 Millionen an zurückgelegten Fußwegen aus, das sind etwa 17 Millionen weniger. Kinder und Jugendliche sowie Senioren sind noch am häufigsten zu Fuß unterwegs. Um Passanten das Leben komfortabler und vor allem sicherer zu machen, will der Mobilitätsausschuss des Stadtrats an diesem Mittwoch den Einstieg in eine Fußverkehrsstrategie beschließen. Die ist Bestandteil der Mobilitätsstrategie 2035, die sämtliche Verkehrsarten im Blick hat.

Nach Ansicht des Mobilitätsreferats ist das Gehen eine bislang unterschätzte Verkehrsart. So gebe es für den öffentlichen Nahverkehr, den Auto- und den Radverkehr klare Zielvorgaben. Der Autoverkehr soll seine grüne Welle haben, Trambahnen und Busse sollen beschleunigt werden, etwa mit Busspuren und angepassten Ampelschaltungen. Nach den Vorgaben des Radentscheids soll das Radwegenetz komfortabler und sicherer ausgebaut werden.

Und die Passanten? Für die hat die Stadt bisher noch keine Ziele formuliert. Das soll sich nun aber ändern. Zu Fuß gehen soll künftig unter anderem sicherer und barrierefreier werden. Unnötige Umwege will die Verwaltung reduzieren und die Umsteigebeziehungen zwischen den Verkehrsmitteln verbessern. Öffentliche Räume im dicht besiedelten München sollten nicht nur "Gefäße" für Bewegung und den Durchfluss von Fahrzeugen sein, heißt es in der Vorlage des Mobilitätsreferats. Vielmehr solle durch mehr Verkehrsberuhigung und die Umgestaltung von Plätzen und Straßen die Aufenthaltsqualität steigen. Die Hoffnung: Dann macht das Gehen auch wieder mehr Menschen Spaß.

Bessere Bedingungen für Passanten kommen jedem in der Stadt zugute. Denn auch die Wege zur nächsten ÖPNV-Haltestelle, zum eigenen oder zum Carsharing-Auto legen die Menschen in der Regel zu Fuß zurück - auch wenn inzwischen an jeder Ecke ein elektrischer Tretroller zum Ausleihen herumsteht.