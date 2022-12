Von Joachim Mölter

Der Parkhausmord beschäftigt die Münchnerinnen und Münchner immer noch - auch 16 Jahre, nachdem die vermögende Witwe Charlotte Böhringer in ihrer Penthouse-Wohnung erschlagen worden ist, und 14 Jahre, nachdem ihr Neffe Benedikt T. deswegen zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Bis heute bestreitet der inzwischen 47-Jährige die Tat. Das Interesse an dem Fall wurde in der vergangenen Woche erneut deutlich, als er im Rahmen eines "True-Crime-Events" auf die Bühne des Deutschen Theaters gebracht wurde, dem mehrere Hundert Menschen gespannt zuhörten. Titel der Talkrunde: "Mördern auf der Spur"; einer der Teilnehmer: T.'s Anwalt Peter Witting.

Der Strafverteidiger gewährte dem Publikum einige Einblicke in den Fall; erst kürzlich hat er zum dritten Mal beantragt, das Verfahren erneut aufzurollen. Die Erfolgsaussichten eines solchen Begehrens seien in Bayern eher gering, sagte die frühere Gerichtsreporterin des Spiegel, Gisela Friedrichsen, aus Erfahrung.

Bei einem Wiederaufnahmeantrag müssen neue Erkenntnisse vorgelegt werden, die zur Zeit des Urteils nicht bekannt waren. Dank der Recherche eines Unterstützerkreises hat Witting in diesem Jahr zwei Zeugen aufgetrieben, deren Aussagen das Alibi eines Mannes in Zweifel ziehen, dessen Familie vom Tod Böhringers erheblich profitiert hat - in einem Ausmaß, das als Mordmotiv nicht abwegig erscheint. Auf den Gedanken, dass jemand anderer als Benedikt T. ein Tatmotiv gehabt haben könnte, war der Richter Manfred Götzl in seinem Urteil vom August 2008 freilich nicht gekommen - er hatte das sogar kategorisch ausgeschlossen.

Zudem hat Witting seinem Antrag drei Gutachten beigefügt, die ursprünglich der von T.'s Familie engagierte Axel Petermann eingeholt hatte, ehemals Mordermittler bei der Kripo in Bremen. Diese Gutachten seien ebenfalls "als neue Beweismittel zu qualifizieren", findet Witting. Eines der Gutachten basiert zum Beispiel auf einer 3-D-Simulation, die vor anderthalb Jahrzehnten nicht zur Verfügung stand. Den Gutachten zufolge wurde die Tat nicht so verübt, wie es Richter Götzl angenommen hat.

Sachverständige halten Bestimmung des Todeszeitpunkts für falsch

Unabhängig voneinander haben die Experten "nachvollziehbare Zweifel an der Sachkunde des in der Hauptverhandlung gehörten Sachverständigen", wie es Silke Brodbeck formuliert, selbst vereidigte Sachverständige für Blutspurenmusteranalyse und Tathergangsrekonstruktion am Blutspureninstitut Usingen. Professor Bernd Brinkmann aus Münster, einst Präsident der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, kommt unter anderem zum Ergebnis, dass die Bestimmung der Leichentemperatur und damit des mutmaßlichen Todeszeitpunkts von Böhringer "völlig ungeeignet", "völlig unzureichend" und "völlig falsch" gewesen sei.

Ob das alles reicht, um Benedikt T. zu entlasten? Im jüngsten Wiederaufnahmeantrag hat Witting bewusst gefordert, den Fall nicht schon wieder ans Landgericht Augsburg zu verweisen. Das ist die vom Oberlandesgericht (OLG) München regelmäßig auserkorene Stelle für Wiederaufnahme-Verfahren in seinem Zuständigkeitsbereich. In Augsburg sind schon die ersten beiden Wiederaufnahmeanträge als unzulässig verworfen worden, 2014 und 2020. Vor kurzem lehnte das OLG München ab, ein anderes, unbefangenes Gericht mit der Bearbeitung zu betrauen. Der Fall bleibt also in Augsburg, und der Anwalt fürchtet: "Die Justiz weigert sich einfach, in diesen Fall nochmal reinzuschauen."

Würde sie einen genaueren Blick in die Akten werfen, müsste sie ja womöglich einräumen, dass das damalige Urteil nicht haltbar ist. Es war ohnehin umstritten, weil es nur auf Indizien beruhte. Es gab keine Augenzeugen, keine Tatwaffe, kein Geständnis - und was Benedikt T. angeht, inzwischen ausreichend Gründe, an einem Tatmotiv zu zweifeln. Zumindest an dem von Richter Götzl behaupteten. Nämlich: die "drohende Aufdeckung seiner Ausbildungslüge" zu vertuschen.

Detailansicht öffnen Für die ermordete Charlotte Böhringer gab es ein Requiem in der Heilig-Geist-Kirche in München. (Foto: Robert Haas)

Die kinderlose Charlotte Böhringer hatte von ihrem Neffen ein Jura-Studium verlangt, um die Geschäftsführung ihres lukrativen Parkhauses an der Baaderstraße zu übernehmen. T. hatte das Studium aber abgebrochen, was er seinem Freundeskreis verschwieg, wie er zugab, aber nicht seiner Tante, wie er beteuerte. Das Gericht ging dennoch davon aus, dass T. etwaigen Konsequenzen der Tante zuvorkommen wollte, und er sie deshalb im Mai 2006 ermordete, ehe der Schwindel aufflog.

In den Ermittlungsakten der Kripo ist jedoch nachzulesen, gleich drei Freundinnen des Opfers hätten ausgesagt, dass Charlotte Böhringer von dem Studienabbruch ihres Neffen gewusst habe - ohne ihn hinauszuwerfen oder zu enterben. Während der Hauptverhandlung bestätigte auch ihr Steuerberater, sie sei verärgert gewesen, dass ihr Neffe nicht mehr studiere. Damit gab es im Grunde keinen Beleg mehr für die These der "Ausbildungslüge".

Der Richter hielt trotzdem an seinem konstruierten Tatmotiv fest und stützte es in der Urteilsbegründung einzig und allein damit, dass sich der Steuerberater nicht an Böhringers genaue Wortwahl erinnerte, was das Studien-Ende ihres Neffen betraf: "beendet, abgebrochen oder nicht fortgeführt". Der Ausdruck "beendet", argumentierte Götzl, lasse den Schluss zu, "das Studium sei erfolgreich mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen worden".

Als dem Steuerberater in einem späteren Zivilprozess, in dem es um Erbregelungen ging, dieser Passus vorgehalten wurde, staunte er nicht schlecht. "Ich wundere mich, dass ich im Strafurteil so interpretiert worden bin", gab er 2012 zu Protokoll. Das hätte damals auch schon die Richter in Augsburg wundern können, wenn sie in die Akten geschaut hätten - Peter Witting hatte das in seinem ersten Wiederaufnahmeantrag thematisiert. Dass Benedikt T. offenkundig kein plausibles Tatmotiv hat, ist also per se nicht neu. Neu ist allerdings, dass es einen anderen Verdächtigen gibt, der ein Motiv hätte, aber mutmaßlich kein Alibi mehr. Und die Blutspuren passen auch nach den neuen Gutachten weiterhin besser zu einem Rechtshänder. Benedikt T. ist aber Linkshänder.