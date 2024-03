Als Dirk Altenkirch 1983 als Fotograf archäologische Ausgrabungen im ägyptischen Qantir begleitete, war "Mumkin Sura?" für ihn ein wichtiger Satz. Auf Deutsch heißt er: "Darf ich ein Foto von dir machen?" Der Architekturfotograf stellte diese Frage Menschen in Kairo sowie in den Oasen der Westwüste, wo er in der freien Zeit neben den Ausgrabungen unterwegs war.