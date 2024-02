Es sei gar nicht so einfach, in so kurzer Zeit so viel Geld bereitzustellen, sagte Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi am Mittwoch - als sei er selber noch immer etwas überrascht, dass die Vereinigten Arabischen Emirate tatsächlich 35 Milliarden Dollar nach Ägypten überweisen. "Das sucht weltweit seinesgleichen", sagte al-Sisi bewegt. Ganz falsch liegt er damit sicher nicht, auch die Investoren vom Golf preisen ihr Investment als das größte, je am Mittelmeer getätigte. An der ägyptischen Küste soll auf 170 Quadratkilometern die neue Megastadt Ras el-Hekma entstehen: Investitionszonen, Technologiezentren, Vergnügungsparks, Yacht- und Flughafen, dazu Wohn- und Tourismusprojekte. Erste futuristische Entwürfe machen die Runde, in sechs Jahren sollen die ersten Bauten fertig sein. Investmentbanken haben errechnet, dass die Investition aus den Emiraten etwa dem entspricht, was sonst in drei Jahren an Direktinvestitionen nach Ägypten fließt.