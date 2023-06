Von Josef Grübl

Die einen klettern Felswände hoch, andere brettern mit Bikes Abgründe hinab oder stürzen sich auf Surfbrettern in die Fluten. Beim Bayerischen Outdoor Filmfestival (BOFF) geht es um die Verbindung von Action, Sport und Naturschönheiten; am Donnerstag, 15. Juni, feiert das diesjährige Festivalprogramm Premiere.

Wie es sich für ein Outdoor-Festival gehört, findet das Ganze unter freiem Himmel statt, im Münchner Olympiapark bei "Kino am Olympiasee". Fünf Filme stehen auf dem Programm, mit ihnen wird das BOFF in den kommenden Wochen durch Bayern und Österreich touren. Zum Auftakt haben sich Gäste angesagt: Das Kletterbrüderpaar Thomas und Alexander Huber stellt seinen Film "Huberbuam - Die Seilschaft" vor. Der Free-Skier Roman Rohrmoser und der Mountainbiker Gerald Rosenkranz präsentieren "Walking the Good Path". Ebenfalls auf dem Mountainbike unterwegs ist Gerhard Czerner ("Mountain of Greatness"), während die Münchner Surferin Janina Zeitler im Film "Flow Like Water" porträtiert wird.

BOFF - Bayerisches Outdoor Filmfestival, Programm-Premiere am Do., 15. Juni, 20:30 Uhr, Kino am Olympiasee, Coubertinpl. 1