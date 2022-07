Von Melanie Strobl

Haben Sie schulpflichtige Kinder? Dann wissen Sie vermutlich schon länger, was dieses Wochenende ansteht: Endlich beginnen die Sommerferien! Bayern und Baden-Württemberg gehen bekanntlich als letzte Bundesländer in die schulische Sommerpause. Für den deutschen Reiseverkehr bedeutet das: Es wird voll. In der Luft, auf den Schienen und den Straßen. Nach zwei langen Pandemie-Jahren mit Reisebeschränkungen haben die Leute wieder Lust, die Welt zu sehen. Man kann es ihnen nicht verübeln. Der ADAC Südbayern rechnet mit einem der staureichsten Wochenenden, die Deutsche Bahn habe für die Sommermonate bundesweit ihr Team um 700 Mitarbeitende verstärkt und auch der Münchner Flughafen stockt sein Personal zum Ferienauftakt auf.

Doch reichen all die Anstrengungen aus, um den Reisenden einen entspannten Ferienbeginn zu ermöglichen? Erst kürzlich mussten Urlaubsrückkehrerinnen und -rückkehrer der Kanarischen Inseln am Flughafen München etwa 1,5 Stunden auf ihr Gepäck warten, bis sie schlussendlich nach Hause geschickt wurden - ohne Koffer. Der Grund: Ein Gewitter habe zu Verzögerungen bei der Gepäckauslieferung geführt und die Maschinen würden nicht mehr entladen werden. Hinzu kommt der Tarifstreit bei der Lufthansa. Der Verdi-Streik sorgt kurz vor Beginn der Ferien für zusätzliches Chaos.

Um zumindest den Start in den Urlaub reibungslos zu gestalten, gibt der Flughafen München Empfehlungen an seine Gäste (SZ Plus): Zum Beispiel, sich über die Einreisebestimmungen des Ziellandes zu informieren und mindestens 2,5 Stunden vor Abflug am Terminal sein. Wer seine Urlaubsreise mit dem Auto antritt und flexibel ist, soll laut ADAC erst nach dem Wochenende losfahren.

Ob Flugzeug, Auto oder Bahn - Reisende, die zum Ferienbeginn in den Urlaub starten, müssen vor allem eines haben: starke Nerven, falls es voll wird oder länger dauert.

DER TAG IN MÜNCHEN

Reiter warnt vor Scheitern der zweiten Stammstrecke Wie teuer wird der zweite Tunnel, wann wird er fertig? Bei Söders Krisengipfel zur S-Bahn schafft es die Bahn wieder, statt für mehr Klarheit für mehr Verwirrung zu sorgen. Münchens Oberbürgermeister hält das für riskant.

Bund will Opferfamilien nach dem Olympia-Attentat 1972 entschädigen - Angehörige nennen Angebot "demütigend" Nach einer "Neubewertung" durch das Innenministerium sollen die Hinterbliebenen der israelischen Sportler eine weitere Zahlung erhalten. Doch diese lehnen das deutsche Angebot ab.

Aufrüsten für die Inflation Die Stadt will sich für die Folgen der Inflation rüsten und Rücklagen bilden. Um alle geplanten Investitionen tätigen zu können, sind jedoch auch weitere Kredite nötig.

Migrationsbeiräte werden gewählt - und ernannt Die von Grünen und CSU jetzt durchgesetzte Erweiterung um "zivilgesellschaftlich engagierte Personen" kritisieren die übrigen Fraktionen aber als "Bevormundung".

München macht Ernst mit dem Energiesparen Künftig werden Verwaltungsgebäude nur noch bis 19 Grad beheizt, historische Bauten nicht mehr angestrahlt, Ampeln temporär abgeschaltet. Und auch die Bürger sollen durch eine Prämie dazu motiviert werden, ihren Verbrauch zu senken.

"Ratet, wer frisch gewählte IT-Referentin und CDO der Stadt München ist?!" Laura Dornheim macht sich nach einer emotionalen Debatte via Twitter selbst als neue Stadtministerin bekannt.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

