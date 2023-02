French Toast und belegte Brote bekommt man auch sonntags im Sorry Johnny in Haidhausen.

Von SZ-Autorinnen und Autoren

Sorry Johnny

In der Kaffeebar Sorry Johnny in Haidhausen passt nicht nur die Siebträgermaschine farblich perfekt zur grün gekachelten Wand. Auch über das Essen haben sich die drei Betreiber Florian Vogt, Katrin Brüggemann und Johannes Rühl viele Gedanken gemacht. Für einen üppigen Sonntagsbrunch eignet sich zum Beispiel ihr French Toast, für den das Café bekannt ist. Dafür wird nicht nur das Brioche, sondern auch die Marmelade hausgemacht. Selbstgemacht ist auch das Granola, das im Café mit Zwetschgenröster serviert wird.

Wer es lieber deftig mag, bestellt eine der Brotkreationen mit Brot der Julius Brantner Bäckerei, zum Beispiel mit Avocado oder Roter Bete. Oder man wählt die Eggs Florentine, zwei pochierte Eier auf Sauerteigbrot und sautiertem Spinat mit einer Sauce Mornay, einer Abwandlung der Béchamelsauce.

Sorry Johnny, Preysingstraße 42, 81667 München, Öffnungszeiten: Montag, Donnerstag u. Freitag 7.30 bis 17 Uhr, Samstag u. Sonntag 10 bis 17 Uhr

Poppi Farmer

Detailansicht öffnen (Foto: Alessandra Schellnegger)

Für alle, denen Nachhaltigkeit auch beim Sonntagsbrunch wichtig ist, ist das Poppi Farmer in Giesing die richtige Adresse. Das Café hat sich nämlich vorgenommen, möglichst klimaneutral zu sein. Aus der Steckdose kommt deshalb Ökostrom und es soll so wenig wie möglich weggeworfen werden. Klimaschutz wird hier mit einem australischen Lebensgefühl verbunden, entspannt und unbeschwert soll es in dem Lokal zugehen.

Das Poppi Farmer setzt auf Bio-Qualität, Regionalität und auch auf Saisonalität. Daher kann das Angebot variieren. Was immer gilt: Alle Gerichte sind vegetarisch oder vegan. Frühstück gibt es auch am Sonntag den ganzen Tag. Reservierungen sind nicht möglich.

Poppi Farmer, St. Bonifatius-Straße 1, 81541 München, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 9 bis 17 Uhr, Samstag u. Sonntag 10 bis 17 Uhr

Café Bellevue

Detailansicht öffnen (Foto: Stephan Rumpf)

Das Café Bellevue direkt neben dem Nordbad macht seinem Namen alle Ehre. Im rundum verglasten Obergeschoss genießen die Gäste die Aussicht auf Schwabing, während sie sich durch die zahlreichen Frühstückskreationen futtern. Diese kommen zwar nicht immer ganz günstig, dafür aber umso reichhaltiger an die Tische, an denen man auf gemütlichen Ledersesseln und Bänken Platz nehmen kann.

Alle Produkte sind frisch und regional, ebenso der hier ausgeschenkte Fair-Trade-Kaffee, der als Milchkaffee mit einem herrlichen Schaum serviert wird. Das Café ist bei Pärchen, Familien und Gruppen beliebt, die den Tag mit einem Brunch beginnen möchten.

Café Bellevue, Schleißheimer Straße 142a, 80797 München, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 17 bis 1 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 1 Uhr

Mary's Coffee Club

Detailansicht öffnen (Foto: Florian Peljak)

In Mary's Coffee Club gibt es den ganzen Tag Frühstück. In dem Café in der Amalienpassage in der Nähe des LMU-Hauptgebäudes kann man etwa mit einem "Avo Smash" den Tag beginnen. Das ist eine Avocado auf gegrilltem Sauerteigtoast, bestreut mit Kirschtomaten und Chiliflocken. Auch herzhafte und süße Waffeln stehen auf der Karte. Oder man gönnt sich einen "Breakfast Burger", bei dem unter anderem ein Spiegelei, Bacon, Käse und Avocado zwischen den Hälften eines Brioche Buns zu finden sind.

Die üppigen Frühstücksgerichte passen zu den Kunstlederbänken mit den hohen Lehnen, die ein wenig an ein amerikanisches Diner erinnern. Reservierungen sind nicht möglich. Wer sonntags lieber auf Nummer sicher geht, reserviert im Ableger Mary's Garden Club in Neuhausen einen Tisch, wo es ein ähnliches Angebot gibt.

Mary's Coffee Club, Türkenstraße 86a, 80799 München, Öffnungszeiten: Täglich 9 bis 19.30 Uhr

Bodhi

Detailansicht öffnen (Foto: Sebastian Gabriel)

Satt für den ganzen Tag, das ist, wer im Bodhi bruncht. Das Büffet ist üppig, lecker und komplett vegan - was man erst beim Tofu-Mozzarella merkt. Neben Porridge, Obstsalat, duftenden Semmeln, Hummus, Antipasti-Gemüse oder hausgemachter Nutella warten wechselnde Hauptgerichte (beispielsweise eine Lasagne oder Rahmschwammerl mit Spätzle), eine Suppe und verschiedene Nachtische wie etwa Mousse au Chocolat oder Kokosnuss-Milchreis. Das Angebot für den Brunch wechselt regelmäßig, ist aber immer vegan; denn das Bodhi versteht sich als veganes Wirtshaus.

Enthalten sind im Brunch-Preis von 29 Euro ebenfalls: Wasser, Saft sowie ein cremiger Mango-Lassi. Heißgetränke müssen extra bezahlt werden. Serviert wird der vegane Brunch im Bodhi sonntags zwischen 10 und 15 Uhr, allerdings nur im Winter. Für den Brunch ist eine Reservierung nötig.

Bodhi, Ligsalzstraße 23, 80339 München, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag und Sonntag 17 bis 0 Uhr, Samstag 12 bis 0 Uhr

Al Shaam

Detailansicht öffnen (Foto: Catherina Hess)

Jeden Sonntag gibt es im libanesischen Restaurant Al Shaam in Neuhausen von 11 Uhr an einen arabischen Brunch. Aufgetischt werden unter anderem hausgemachte Teigtaschen, Joghurt mit Minze, Käse und ein Eintopf aus Favabohnen. Alle Gerichte sind frisch zubereitet. Weil der "Al Shaam Spezial Sonntagsbrunch" als Menü konzipiert ist, werden die arabischen Gerichte nach und nach an den Tisch gebracht.

Los geht es mit Fladenbrot mit Gemüse, Oliven und Peperoni. Auch Fatteh wird serviert. Das ist Fladenbrot, das mit Kichererbsen, Sesampaste, Joghurt und Olivenöl vermischt wird. Besonders ist im Al Shaam aber vor allem das Mana'eesch, eine Art knusprige libanesische Frühstückspizza. Es gibt sie mit Hackfleisch, Käse oder der Gewürzmischung Zatar. Bis auf das Mana'eesch mit Fleisch sind alle Brunch-Spezialitäten im Lokal vegetarisch. Dazu wird ein Glas Orangensaft serviert. Andere Getränke muss man dazu bestellen.

Al Shaam, Leonrodstraße 45, 80636 München, Öffnungszeiten: Sonntag bis Freitag 11 bis 23 Uhr, Samstag 16 bis 23 Uhr

Bapas

Detailansicht öffnen (Foto: Catherina Hess)

Eigentlich ist Spanien das Land der Tapas, eigentlich werden sie am Abend gegessen. Im Bapas in Schwabing jedoch kommen Miniatur-Ausgaben traditioneller bayerischer Gerichte an den Tisch: Mini-Wiener-Schnitzel mit Mini-Kartoffelsalat oder ein Mini-Reiberdatschi zum Beispiel. Die bayerischen Tapas, kurz Bapas genannt, gibt es nicht nur mittags und abends, sondern auch am Morgen. Bis 14 Uhr können die Gäste aus der Karte mit den Frühstückstapas wählen. Zur Wahl stehen zum Beispiel Eierspeisen, Mini-Weißwürste oder Mini-Croissants.

Am besten bestellt man für die ganze Gruppe am Tisch eine Auswahl und teilt dann - wie man es vom klassischen Tapas-Essen kennt. Wer sich sein Frühstück nicht selbst zusammenstellen möchte und zu zweit kommt, kann das "Gönn dir Frühstück" für zwei Personen bestellen, das mit einer Mischung aus allem serviert wird, was die Frühstückskarte zu bieten hat. Bei den Gästen kommt das Konzept gut an. Eine Reservierung empfiehlt sich daher.

Bapas, Leopoldstraße 56A, 80802 München, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 24 Uhr, Samstag u. Sonntag 9 bis 24 Uhr