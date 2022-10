Von Katharina Haase

Es soll ihn ja geben, den sogenannten Herbst-Blues, bei dem die Leidtragenden den warmen Sommertagen hinterhertrauern, während sie voller Sehnsucht durch die Fenster nach draußen in eine graue Regenwand starren. Doch wenn das Fenster in der oberen Etage des Cafés Bellevue liegt und man einen wärmenden Milchkaffee und eine der opulenten Frühstückskreationen vor sich stehen hat, dann wird der Blues verdrängt von einem Gefühl der inneren Ruhe: Ja, so kann man auch einen kühlen und nassen Herbst gut aushalten.

Das Bellevue in Schwabing, nicht zu verwechseln mit dem Bellevue di Monaco im Glockenbachviertel, ist eigentlich zu jeder Tageszeit eine gute Adresse, bietet es doch auch preiswerte Mittagsmenüs, ausgefallene Dinner-Angebote und spritzige Drinks. Gleich neben dem Nordbad gelegen erhebt sich der große Glaspavillon an der Ecke Schleißheimer Straße/ Herzogstraße. Bei schönem Wetter kann man auf der großen Terrasse auf weißen Sommermöbeln sitzen, im Herbst und Winter zieht es die Gäste nach drinnen.

Dort stehen gemütliche Sessel und lederne Sofabänke. Tische gibt es in den unterschiedlichsten Größen und auch Formen, von eckig bis rund, was vor allem für größere Gruppen sehr praktisch ist. Besonderes Highlight ist es, in der oberen Etage des Lokals zu sitzen, von wo aus man durch die verglasten Fensterfronten hinaus auf Schwabing blicken kann. Im Bellevue (französisch für "schöne Aussicht") ist der Name Programm, versprechen die Betreiber.

Was gibt es und was kostet es?

Auf der Frühstückskarte stehen zehn Kombinationen zur Auswahl, dazu jeweils eine Kreation für mindestens zwei und eine für mindestens vier hungrige Personen. Zusätzlich können noch weitere Extras zu jedem Frühstück dazu bestellt und frei kombiniert werden. Am Wochenende werden drei zusätzliche Frühstücksspecials angeboten.

Auf der Standardkarte finden sich süße Klassiker wie das Frühstück "Paris" (Croissant, Butter, Marmelade, frische Beeren) für 5,80 Euro. Bircher Müsli mit Nüssen und Beeren in klein (7,40 Euro) und groß (9,40 Euro) und Pancakes mit Ahornsirup für 11,40 Euro. Herzhafte Esser können sich über den veganen Bagel "Aleppo" (12,80 Euro) freuen, der mit Avocado, gegrillter Paprika, Aubergine und noch mehr daherkommt. Das "Crostini" (11,40 Euro) besteht aus Walnussbaguette mit Avocado, Hummus und Gemüse und ist ebenfalls vegan.

Die anderen Kombinationen bieten eine Mischung aus Wurst, Käse und Eierspeisen. Bei unserem Test konnten vor allem das Frühstück "Bella Figura" mit reichliche Räucherlachs, einem fruchtigen Avocado-Tomatenaufstrich und frischem Obstsalat (13,80 Euro) sowie das Omelette "Palermo" mit Oliven, Feta und Ofentomaten überzeugen. Dazu gab es jeweils frisches Walnuss-Baguette.

Die Eier, die im Bellevue auf den Tisch kommen, stammen von hauseigenen Hühnern im Isartal. Auch sonst wirken alle Zutaten frisch und hochwertig. Die Portionen sind großzügig bemessen, sodass man entweder viel Hunger, viel Zeit oder fleißige Mitessende mitbringen sollte. Größe der Portionen und Qualität der Zutaten rechtfertigen auch die Preise, die für ein Frühstück eher im oberen Bereich angesiedelt sind. Mit zwei Frühstückskombis, Getränken und Trinkgeld ist man hier schnell rund 50 Euro los.

Detailansicht öffnen Der Barista bei der Arbeit. Der Kaffee stammt aus kontrolliertem Handel. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Blick aus der oberen Etage ins Erdgeschoss des Bellevue. (Foto: Stephan Rumpf)

Der Fair-Trade-Kaffee der Marke Puro (3,80 Euro pro Tasse) schmeckt hervorragend, der Schaum auf der Milchkaffee-Variante (4,20 Euro) hatte den perfekten Fluff. Für 60 Cent Aufschlag kann die Kuhmilch durch ihre laktosefreie Variante oder eine pflanzliche Alternative (Soja oder Hafer) ersetzt werden. Neben verschiedenen Kaffee-Spezialitäten, Schokolade und Chai Latte gibt es eine große Auswahl an Tees, wahlweise in der Tasse (4,20 Euro) oder im Kännchen (6,40 Euro).

Für die extra Portion Vitamine gibt es frisch gepressten Orangensaft in klein (4,00 Euro) und groß (5,80 Euro). Außerdem kann man sich aus verschiedenen Zutaten seinen Wunsch-Smoothie kreieren (7,40 Euro). Sogar ein Proteinpulver kann man sich in den Smoothie mixen lassen - das kostet dann nochmal drei Euro extra. Ansonsten gibt es die übliche Auswahl an Erfrischungsgetränken von Tafelwasser bis Saftschorle.

Wen trifft man dort?

Das Bellevue ist ein Ort des gemütlichen Zusammenseins und Genießens, ohne dabei zu hip oder old school zu wirken. Das Publikum ist ebenso bunt gemischt wie die Auswahl auf der Speisekarte. Manch einer kommt, um vor dem Schwimmbadbesuch nochmal Kraft zu tanken, oder nachdem er das morgendliche Schwimmtraining bereits absolviert hat. Verliebte Pärchen trifft man hier ebenso wie junge Familien, eine Gruppe junger Studentinnen oder den Kreis alter Freunde, die sich nach langer Zeit erstmals wieder zusammenfinden. Für diejenigen, die kommen, um ihr Frühstück alleine zu genießen, hält die "Lesebar" des Cafés Magazine und Zeitschriften bereit. In der heutigen Zeit, in der jeder nur noch hektisch auf dem Smartphone tippt, ein großer Appell an die Entschleunigung des Alltags.

Café Bellevue, Schleißheimer Str. 142a, 80797 München, E-Mail: hello@bellevue-muenchen.de, Telefon: 089/12700433, Öffnungszeiten: Täglich 9 bis 1 Uhr