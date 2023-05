Im Sommer werden in Australien und Neuseeland die nächsten Weltmeisterinnen gesucht - und in Europa noch immer Sender, die das wichtigste Fußballturnier übertragen.

Von Anna Dreher

Wenn es nach Gianni Infantino geht, ist die Sache eh klar. Dann gibt es dieses Jahr den nächsten Sommer der Superlative, alles größer, besser, aufregender! Bei der am 20. Juli startenden Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland nehmen erstmals 32 Nationen teil, acht mehr als bisher. Mit 110 Millionen Dollar wird vom Fußballweltverband Fifa zwar nur ein Viertel jener Summe ausgeschüttet, die es 2022 für die Männer in Katar gab, aber eben auch so viel Preisgeld wie noch nie bei den Frauen. Und so verkündete Fifa-Präsident Infantino im März beim Verbandskongress in Kigali im Rahmen seiner Wiederwahl: "Das ist ein Jahr der Frauen. Eine Feier des Fußballs, eine Feier des Frauenfußballs, eine Feier des Fortschritts, eine Feier der Gleichberechtigung. Ein Fest für alle."

Bei diesem Fest für alle sollen natürlich möglichst viele mitfeiern. Aber es gibt ein Problem: 79 Tage bevor Neuseeland gegen Norwegen das Turnier eröffnet, sind die TV-Rechte in den lukrativen europäischen Kernmärkten noch nicht vergeben worden. Aus England, Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland hat noch kein Interessent den Zuschlag erhalten, obwohl die eigentliche Ausschreibungsfrist Mitte Februar abgelaufen ist. Und es ist unklar, wie lange dieser Schwebezustand andauern und zu welchem Ergebnis die Situation führen wird. Gerade herrscht mehr oder weniger Funkstille zwischen beiden Seiten - und Infantino droht mit einem Blackout.

Wie kann das sein, nachdem die Europameisterschaft 2022 in England einen, wie es so schön heißt, Hype ausgelöst hat? Das Finale zwischen den Gastgeberinnen und dem deutschen Nationalteam sahen hierzulande fast 18 Millionen Zuschauer, die Partie im Wembley-Stadion war die meistgesehene Fernsehsendung des gesamten Jahres, trotz Männer-WM. Doch nun gibt es eine neue Konstellation.

Bisher schnürte die Fifa stets ein gemeinsames Verkaufspaket der Übertragungsrechte für Männer- und Frauen-WM. Aber die lange in diversen Ländern unterdrückte Sparte hat einen Entwicklungsschub gemacht, das Interesse ist enorm gestiegen und damit auch die potenziellen Einnahmen. Das will die Fifa für sich nutzen. Also entschied sie sich erstmals für ein eigenes Rechte-Paket. Nun muss festgelegt werden, was zuvor keine Rolle gespielt hat: ein eigener Marktwert. Nur, wie soll dieser taxiert werden ohne Vergleichszahlen?

Fifa-Präsident Infantino echauffiert sich über Angebote, die "100-mal weniger" betragen würden als für die Männer-WM in Katar

"Der Marktwert kann nicht einfach von der Fifa bestimmt werden. Er entsteht aus den Summen, die Medienunternehmen glauben, im Konkurrenzkampf mit anderen ausgeben zu müssen", sagt Axel Balkausky, Sportkoordinator der ARD. Dabei spielt auch die große Zeitverschiebung eine Rolle. Die Gruppenspiele der DFB-Frauen beispielsweise laufen in Deutschland um 10.30 Uhr, 11.30 Uhr und zwölf Uhr - wenn also die meisten Menschen arbeiten oder manche in den letzten Tagen vor den Sommerferien noch im Unterricht sitzen. Bei anderen Partien schlafen die Europäer noch.

Das macht es zwar nicht unmöglich, dieses Turnier zu verfolgen, es gab schon diverse Großereignisse in anderen Zeitzonen. Die Quoten bei der WM 2023 dürften im Vergleich zur populären EM 2022 aber deutlich sinken, was die Veranstaltung für Werbekunden unattraktiver macht. Welche Zahl sich aus dieser Konstellation ergibt, darüber gehen die Vorstellungen offensichtlich auseinander. Öffentlich wird darüber konkret nicht gesprochen, nachdem die ersten Angebote eingetrudelt waren, echauffierte sich Gianni Infantino über Summen, die "100-mal weniger, manchmal sogar noch mehr als 100-mal weniger" betragen würden als für Katar. "Das ist nicht akzeptabel", sagte er, "das werden wir nicht hinnehmen."

Detailansicht öffnen Fordert er zu viel? Oder bieten die TV-Sender zu wenig? Für Fifa-Präsident Gianni Infantino ist die Lage klar: Was auf dem Tisch liegt, "werden wir nicht hinnehmen". (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

Wieso, fragt man sich, hat die Fifa dann ein Produkt, das sie hochpreisig verkaufen will, auch für den wichtigen deutschen Markt erst Mitte Januar ausgeschrieben - und die Frist bereits einen Monat später beendet? Auf eine SZ-Anfrage gab es darauf von der Fifa bis Redaktionsschluss keine Antwort. Bei einer Männer-WM wäre es undenkbar, dass wenige Monate vor dem Auftakt unklar ist, von wem die Spiele in den Kernmärkten übertragen werden. Geschweige denn, überhaupt erst so spät Angebote einzuholen. Hier werden, wie auch bei Olympischen Spielen, Jahre im Voraus die Verträge geschlossen, die Sender kalkulieren ihre Etats entsprechend in den jeweiligen Perioden. Das gibt allen Beteiligten Planungssicherheit.

"Eine so kurzfristige Rechtevergabe haben wir in der Form noch nicht erlebt", sagt Balkausky. "Das ist ein völlig neues Vorgehen." Nicht nur ist also das eigenständige Rechte-Paket an sich außergewöhnlich, sondern auch der Zeitplan der Vergabe ungewöhnlich. Taktisch ist das eigentlich nur damit zu erklären, dass die Fifa die weitere Entwicklung des Frauenfußballs abwarten wollte, um den Preis unter möglichst vielen Anwärtern nach oben treiben zu können. Denn, Überraschung, der Fifa geht es vor allem ums Geld. Bis 2026 soll sich der Umsatz laut Infantino unter seiner Führung von 7,5 auf elf Milliarden Dollar erhöhen, dafür braucht es auch mehr Einnahmen aus Sponsorendeals und Senderechten.

Man wüsste nur zu gerne, welche Zahlen der Fifa vorliegen und welche ihr vorschweben

"Die Fifa spielt ein obszönes Spiel", sagte die frühere Nationaltorhüterin Almuth Schult im Deutschlandfunk. Aus Sicht des Weltverbandes sieht die Sache jedenfalls so aus: Er tut mit einem größeren Teilnehmerfeld, mehr Preisgeld und separat offerierten TV-Rechten alles für die Gleichberechtigung. Gianni Infantino kündigte sogar eine Equal-Pay-Regelung an, die ab 2026/27 für die Weltmeisterschaften von Männern und Frauen gelten soll. Nach eigenen Angaben plante die Fifa in den vergangenen vier Jahren außerdem, eine Milliarde US-Dollar in die Entwicklung des Frauenfußballs zu investieren.

Detailansicht öffnen Das EM-Finale 2022 zwischen England und Deutschland um Giulia Gwinn (Mitte) schauten hierzulande fast 18 Millionen Menschen. Es war die meistgesehene TV-Sendung des gesamten Jahres, trotz Männer-WM. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Obwohl die Fifa im Geld schwimmt, will sie diesen Weg nicht allein gehen. Auch Medienunternehmen müssten "durch finanzielle Mittel zur schnelleren Entwicklung und Förderung" beitragen, findet sie, und Angebote abliefern, die "das größte Frauenfußballturnier der Welt in seinem wahren Wert anerkennen". Dass Medienunternehmen zur Förderung des Frauenfußballs beitragen sollten, hält Balkausky jedoch für ein Missverständnis: "Unsere Aufgabe ist es, die Vielfalt des Sports abzubilden und hierfür nach wirtschaftlichen Prinzipien Rechte zu erwerben. Aber nicht, möglichst viel Geld an Verbände zu verteilen." Zumal es sich im Falle von ARD und ZDF um Gebührengelder handelt und auch private Sender offensichtlich den Preis der Fifa nicht mitgehen.

Man wüsste nur zu gerne, welche Zahlen der Fifa genau vorliegen und welche ihr vorschweben. Auch, um einschätzen zu können, ob die Forderungen des Weltverbandes schlichtweg überzogen und unverschämt sind - oder ob es doch an einem fehlenden Investitionswillen der Rundfunkanstalten liegt. Was angesichts der kolportierten 214 Millionen Euro, die ARD und ZDF gemeinsam für die Männer-WM in Katar inklusive der Frauen-WM 2019 bezahlt haben sollen, von manchen vermutet und als mangelnde Wertschätzung interpretiert wird. Kritik kam nicht zuletzt in den Monaten nach der EM auf, wenn sich die Berichterstattung rund um Frauen-Länderspiele aufs Nötigste beschränkte oder diese nur in Livestreams liefen.

Am Montag verdeutlichte Infantino seine Position während einer Podiumsdiskussion in Genf und per Social-Media-Post. Es sei die "moralische und rechtliche Verpflichtung, die Frauen-WM nicht unter Wert zu verkaufen", Angebote lägen zwischen einer und zehn Millionen US-Dollar, das sei "ein Schlag ins Gesicht all der großartigen Spielerinnen und aller Frauen weltweit". Der Schweizer startete einen Aufruf an Fußballspielende, Präsidenten, Premierminister und machte die Konsequenz klar: Ohne passende Angebote "werden wir gezwungen sein, die Frauen-WM in den großen fünf europäischen Ländern nicht zu übertragen".

Dass es tatsächlich einen Blackout gibt, ist allerdings kaum vorstellbar. Die Fifa will im eigenen Interesse eine möglichst große Sichtbarkeit und Reichweite generieren - was für die Entwicklung des Frauenfußballs essenziell ist. Außerdem heißt es im Rundfunkstaatsvertrag unter Paragraf 4, dass ein Großereignis "zumindest in einem frei empfangbaren und allgemein zugänglichen Fernsehprogramm" ausgestrahlt werden muss. Bei EM und WM betrifft das jene Partien mit deutscher Beteiligung sowie Eröffnungsspiel, Halbfinals und Finale. Die Öffentlich-Rechtlichen wollen alle Spiele übertragen - wie schon 2011 bei der Heim-WM als weltweit erste Sender überhaupt - und warten nun ab, was passiert. So langsam aber muss die Fifa reagieren. Die Zeit wird knapp. Und der Druck größer.