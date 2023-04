Wenn sich Marina Hegering (links) und Klara Bühl mit dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern im Pokal-Halbfinale gegenüberstehen, ist es das dritte Duell in dieser Saison.

Die Nationalspielerinnen Marina Hegering vom VfL Wolfsburg und Klara Bühl vom FC Bayern über die gestiegene Beliebtheit der Bundesliga, die Rivalität ihrer Klubs und die WM in diesem Sommer.

Von Anna Dreher

Bei der Fußball-EM in England verpassten Marina Hegering vom VfL Wolfsburg und Klara Bühl vom FC Bayern München mit dem deutschen Nationalteam vergangenen Sommer knapp den Titel, gewirkt hat dieser Auftritt dennoch.

Das Interesse ist enorm gewachsen, das zeigt sich auch in der Bundesliga. Bereits nach neun von 22 Spieltagen meldete der Deutsche Fußball-Bund, dass mit 173 438 in dieser Saison rund 17 000 Zuschauer mehr die Partien besucht haben als nach der gesamten einstigen Rekordrunde 2013/14. Dass ein Jahr nach der EM das nächste Highlight mit der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) stattfindet, könnte den Effekt zu einem nachhaltigen machen.

Moderatorin Anna Dreher spricht rund um die Länderspiele gegen die Niederlande und Brasilien sowie vor dem Pokal-Halbfinale zwischen Bayern und Wolfsburg am 15. April (14 Uhr, ZDF) mit Marina Hegering und Klara Bühl über die Entwicklung der Bundesliga und den Weg zur Professionalisierung, ihren Umgang mit der veränderten Aufmerksamkeit und über die Rivalität ihrer Klubs. Die beiden Nationalspielerinnen ordnen die aktuelle Verfassung des Teams von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ein und geben ihre Einschätzung dazu, was die WM für ein Turnier werden könnte und wie sie die auch bei den Frauen aufgekommene Debatte um die Regenbogen-Kapitänsbinde erleben.

Sie finden den Fußball-Podcast auf iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Alle unsere Podcasts finden Sie unter: www.sz.de/podcast. Sie erreichen die Redaktion dieses Podcasts via podcast@sz.de.