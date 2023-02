Von Johann Osel und Klaus Ott

Es dauert nur 13 Minuten, bis es richtig scheppert am Dienstagmorgen im Landtag. Der Gremium "Zukunft Stammstrecke" tagt. Gleichzeitig kümmert sich auch ein neuer Untersuchungsausschuss im Wahljahr um das Desaster bei der S-Bahn in München, zusätzlich gibt es dieses Begleitgremium. Der Landtag soll nicht mehr jahrelang warten müssen, bis in der Regierung bekannte Daten zum Bau der zweiten Stammstrecke auf den Tisch kommen. Die neuen Tunnel werden viele Jahre später fertig und kosten etliche Milliarden Euro mehr als einst geplant.

Ein Abteilungsleiter aus dem Verkehrsministerium berichtet im Landtag vom Baufortschritt. Diagramme mit bunten Kreisen zeigen, wie viele Leute auf der heutigen Strecke einsteigen, umsteigen und aussteigen, auf "der am dichtesten befahrenen Eisenbahnstrecke in Europa". Und dass das alles besser werden soll durch die entlastende zweite Röhre. Auch eine Chronologie hat der Mann aus dem Ministerium dabei. Doch dann, nach eben 13 Minuten, grätscht der Abgeordnete Sebastian Körber (FDP) dazwischen. Da die Bevölkerung ganz offenkundig "belogen und getäuscht" worden sei, müsse man Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) "herbeizitieren". Der Antrag findet keine Mehrheit. Doch der Ton zwischen Regierungsfraktionen und Opposition ist damit gesetzt.

Der Gang in den Landtag bleibt Bernreiter an diesem Tag erspart. Doch spätestens im Sommer muss der Minister für Wohnen, Bau und Verkehr zumindest im U-Ausschuss Rede und Antwort stehen. Wer in der Regierung hat wann was von dem sich abzeichnenden Fiasko gewusst und dann was getan? Und mehr noch: was nicht getan? Warum hat die Staatsregierung die Bevölkerung im Großraum München, die unter ständigen Pannen der S-Bahn leidet, so lange im Unklaren gelassen?

Im U-Ausschuss, den die Opposition durchgesetzt hat, wird auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) aussagen müssen. Und seine Parteikollegin Kerstin Schreyer, die bis vor einem Jahr noch Verkehrsministerin war, ehe sie von Söder gegen Bernreiter ausgewechselt wurde. Nach Aktenlage hatte Schreyer den Ministerpräsidenten und dessen Staatskanzlei wiederholt genervt mit der Warnung vor einem Debakel bei Bayerns wichtigstem Bahnprojekt. Der Frage, ob das eine Rolle gespielt hat beim Wechsel an der Spitze des Ministeriums, wird das der U-Ausschuss sicher nachgehen.

Schon als Anfang 2022 erstmals eine größere Kabinettsumbildung im Raum stand, war Schreyer als Wackelkandidatin gehandelt worden. Und mit Bernreiters Berufung, der zuvor fast zwanzig Jahre lang Landrat in Deggendorf gewesen war, wollte Söder gezielt die CSU auf dem Land stärken, vor allem in Niederbayern. Dort soll Bernreiter nach dem Rückzug des zuletzt kaum noch vorzeigbaren Andreas Scheuer CSU-Bezirkschef werden, kommende Woche beim politischen Aschermittwoch in Passau prominent auftreten - und im Wahljahr den Freien Wählern und der AfD Paroli bieten. Die beiden haben bei der Landtagswahl 2018 in Niederbayern addiert gut 30 Prozent geholt; während die in dem Teil Bayerns erfolgsverwöhnte CSU bei weniger als 40 Prozent landete. Bei der Wahl in diesem Herbst soll das anders werden. Taktisch betrachtet war der Wechsel von Schreyer, die im Landkreis München zuhause ist, zu Bernreiter durchaus nachvollziehbar. Aber erklärt das alles?

Die Deutsche Bahn sei an allem schuld

Zwischen Schreyer und Bernreiter gibt es einen großen Unterschied, der inzwischen sehr auffällig zutage tritt: der Umgang mit der zweiten Stammstrecke in München und den vielen Problemen dort. Schreyer hat als Ressortchefin dafür gesorgt, dass Söder und seine Staatskanzlei eindringlich davor gewarnt wurden, diese Probleme auszusitzen. Das werde dem Projekt und auch der Regierung schlecht bekommen. Wie eine SZ-Recherche kürzlich zeigte, riet das zuständige Referat in der Staatskanzlei daraufhin zur "dilatorischen" Behandlung, aufschiebend: Dies sei "kein Gewinnerthema im Wahlkampf". Damals stand das Bundestagswahljahr an und Markus Söder versuchte, nach der Kanzlerkandidatur der Union zu greifen.

Erst Mitte 2022 offenbarte die Staatsregierung ihr jahrelanges Wissen um immense Verzögerungen und Kostensteigerungen. Schreyer hatte zwischenzeitlich intern sogar viel Geld gefordert - Geld des Freistaats, um die Münchner S-Bahn schneller voranzubringen. Bernreiters Linie ist eine ganz andere. Demnach ist die Deutsche Bahn, die im Auftrag des Freistaats die Stammstrecke baut, an allem schuld. Die Bahn habe jahrelang keine verlässlichen Zahlen geliefert.

In einer "Projekthistorie", die der Vertreter des Ministeriums am Dienstag präsentiert, klafft abgesehen von unwesentlichen Hinweisen eine riesige Lücke zwischen Juli 2019 (alte Zahlen der Bahn) und September 2022 (neue Zahlen der Bahn). Als ob dazwischen nichts Wichtiges gewesen wäre. Als ob die Staatsregierung dazwischen nicht viele, schriftlich dokumentierte Erkenntnisse über das sich abzeichnende Debakel gehabt hätte. Bernreiter liegt da ganz auf Söders Linie: so gut wie nichts gehört, nichts gesehen und nichts gewusst. Zumindest nichts Entscheidendes.

Schreyer war in dem Fall eine unbequeme Ministerin

Bernreiter ist insofern für Söder ein bequemer Minister. Schreyer war, zumindest bei diesem wichtigen Projekt, nachweislich eine unbequeme Ministerin. Wollte Söder sie vielleicht auch deshalb loswerden? Es gehört ja schon einiges dazu, für den Ausbau der S-Bahn in der Landeshauptstadt ein Konzept auf den Tisch zu legen, das den Freistaat einen Milliardenbetrag kosten würde - wo doch für CSU in München bei der Landtagswahl so viel nicht zu holen ist. Von Schreyers Konzept vom Oktober 2020 will die Staatsregierung heute offenbar nichts mehr wissen. Bernreiter brachte kürzlich das Kunststück fertig, auf 16 sehr detaillierte Fragen des FDP-Abgeordneten Körber zu Schreyers Konzept so gut wie nichts zu antworten. Das sei nicht hinnehmbar, meint Körber und sieht die Kontrollfunktion des Parlaments missachtet. Umso nötiger ist in seinen Augen der U-Ausschuss.

Schreyer ließ eine Gesprächsanfrage der SZ unbeantwortet. Das Verkehrsministerium betonte auf Nachfrage, dass es trotz des Drängens der Staatsregierung eben erst im September 2022 "belastbare Aussagen" des Bauherrn Deutsche Bahn zum Fortgang bei der Stammstrecke gegeben habe. Die Arbeit des U-Ausschusses werde man übrigens "vollumfänglich unterstützen".

Natürlich hat es Bernreiter nicht einfach, er muss den Ausputzer spielen für Söder, die Verteidigungslinie halten; übrigens nicht nur bei der Stammstrecke, auch zum Beispiel bei der dürftigen Bilanz der Wohnungsbaugesellschaft Bayernheim. Andererseits: Wie will er als Minister ein eigenes Profil entwickeln, wenn er im Landtag und in der Öffentlichkeit wie ein treuer Diener seines Herrn wirkt? In Niederbayern interessiert die Münchner S-Bahn kaum, die Menschen haben andere Sorgen. Wie aber kann Bernreiter dort der starke Mann der CSU werden, wenn er Gefahr läuft, als schwacher Minister zu gelten? Ehedem kam mit Erwin Huber ein politisches Schwergewicht in der CSU und in der Landespolitik aus Niederbayern. 15 Jahre lang, von 1993 bis 2008, stand Huber dem Bezirksverband vor. Doch diese Zeiten sind offenbar längst vorbei.