Ein Platz an Söders Tafelrunde

Der Kabinettstisch in der Staatskanzlei hält die momentan begehrtesten Plätze im politischen Bayern bereit. Nun muss ausgehandelt werden, wer künftig daran sitzen wird.

CSU und Freie Wähler diskutieren bereits lebhaft, wer wie viele Posten in der Staatsregierung bekommt. Inzwischen kursieren auch allerlei Namen. Der Ministerpräsident wird sich wohl wenigstens eine Überraschung einfallen lassen müssen.

Von Roman Deininger, Andreas Glas, Johann Osel und Christian Sebald

Er rede "jetzt nicht über die Ämter", hat CSU-Chef Markus Söder gesagt, am Montag nach der Sitzung des Parteivorstands. Ein guter Vorsatz, zweifellos. Aber die Debatte über Ämter war da natürlich schon in vollem Gange. Losgetreten von den Freien Wählern (FW), mit denen die CSU nach der Landtagswahl am vergangenen Sonntag weiterregieren möchte.