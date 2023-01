Umfragerekord:Die AfD wittert Morgenluft in Bayern

Von Andreas Glas, Johann Osel, Christian Sebald und Patrick Wehner

Was war das für eine Aufregung in Bayern, als die AfD 2017 erstmals in den Bundestag einzog. Damals erreichte die Partei 12,4 Prozent im Freistaat, das war das beste Ergebnis in Westdeutschland. Dazu beigetragen haben Hochburgen wie Deggendorf, wo Kamerateams aus der ganzen Republik prompt hineilten. Katrin Ebner-Steiner fuhr dort sogar an die 20 Prozent ein. Die Flüchtlingskrise, die man in Deggendorf mit einer Großunterkunft direkt vor Augen hatte, und eine Anti-Merkel-Stimmung gaben wohl den Ausschlag. Die AfD-Kandidatin hüpfte passenderweise bei einem Auftritt der Kanzlerin krawallig in der Burka herum.