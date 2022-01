Die Walter-Kolb-Straße in Frankfurt. Viele Deutsche geben an, sie würden mehr Fahrrad fahren, gäbe es mehr gute und sichere Radwege.

Essay von Max Hägler

Erinnern Sie sich noch an das Frühjahr 2020? Das Coronavirus bahnte sich seinen Weg, von Wuhan aus in die Welt. Nicht einmal drei Monate nach dem ersten Aufflackern hatte es Deutschland erreicht - und lahmgelegt: Überall wurden die Bürgersteige hochgeklappt. Dieser bildhafte Ausdruck passt schon: Die Menschen fuhren viel weniger im Lockdown. Ruhig war es in den Städten, entspannt auf den Autobahnen, natürlich gingen die Unfallzahlen zurück in jenen Tagen, und die Luft war frisch. Und allenthalben wurden mit ein paar schnellen Pinselstrichen Pop-up-Radwege ausgewiesen.