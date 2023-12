Die Bundesregierung darf Deutschlands größtem Stromerzeuger RWE 2,6 Milliarden Euro Entschädigung für den Kohleausstieg zahlen. Die EU-Kommission bewilligte diese Staatshilfe am Montag. Das Geld soll in Tranchen bis 2030 überwiesen werden. Die Regierung und das Dax-Unternehmen einigten sich schon 2020 darauf, mit diesem Betrag abzugelten, dass RWE spätestens 2038 die Braunkohlekraftwerke in Nordrhein-Westfalen abschaltet.