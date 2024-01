Alexander Zverev ist zurück in der Weltspitze - und Angelique Kerber zurück auf dem Platz. In unserem Tennis-Kalender finden Sie alle Informationen zu den großen ATP- und WTA-Turnieren.

Von Michael Schnippert

Novak Djokovic, 36, hat die Saison 2023 dominiert - drei Grand-Slam-Titel und nun Rekordsieger der ATP-Finals. Und das, obwohl in Carlos Alcaraz, 20, ein Talent einige Wochen an der Spitze der Weltrangliste stand, und den Jahres-Grand-Slam von Djokovic durch einen spektakulären Wimbledon-Sieg verhinderte. 2024 will auch Jannik Sinner, 22, der Ende des vergangenen Jahres auftrumpfte, angreifen. Außerdem kehrt ein alter Bekannter zurück: Rafael Nadal. Der verletzungsgeplagte Spanier wird in diesem Jahr 38 und hat seine Abschiedssaison angekündigt.

Bei den Frauen wird es 2024 weiterhin wohl einen Zweikampf an der Weltranglistenspitze zwischen Iga Swiatek, 22, und Aryna Sabalenka, 26, geben. Trotz der beiden dominierenden Spielerinnen jubelten im vergangenen Jahr vier verschiedene Grand-Slam-Siegerinnen. Coco Gauff (19, US-Open-Siegerin) oder Elena Rybakina (24, Weltranglistenvierte) klopfen an, um das Duell aufzumischen.

Tennis-Deutschland schaut auf Zverev und Rückkehrerin Kerber

Und was kann von den Deutschen erwarten werden? Alexander Zverev, 26, ist nach seiner schweren Verletzung zurück in den Top-10. Allerdings besiegte er 2023 zu selten Gegner, die in der Weltrangliste vor ihm stehen. Geht in diesem Jahr mehr? Neben Zverev stehen in Jan-Lennard Struff, 33, Daniel Altmaier, 25, und Yannick Hanfmann, 32, drei weitere Spieler in den Top 60. Alle können für eine Überraschung sorgen, wie Struff 2023 bewies, als er erst im Finale des 1000er-Turnier in Madrid gegen Alcaraz verlor.

Bei den deutschen Frauen ist Angelique Kerber, 35, zurück nach ihrer Baby-Pause. Beim United Cup zeigte sie, dass sie wieder mithalten kann. Tatjana Maria ist so gut wie noch nie, schaffte es in die Top 50. Aber auch sie ist schon über 35 Jahre alt. Die Talente sind noch zu inkonstant. Noma Noha Akugue, 18, ließ nach ihrem Finaleinzug in Hamburg keine weitere Überraschung folgen. Ob Eva Lys, 21, oder Ella Seidel, 18, den Sprung unter die Top 100 schaffen, bleibt abzuwarten. Tamara Korpatsch, 28, und Laura Siegemund, 35, sind schon länger dabei, halten sich meist zwischen Rang 80 und 100 auf und scheiden meist spätestens in der dritten Runde bei Grand-Slam-Turnieren aus. Siegemund ist überwiegend im Doppel erfolgreich - mit Wera Zwonarewa holte sie bei den WTA-Finals 2023 den Titel.

Alle Termine zu den großen Tennis-Turnieren im Jahr 2024 im Überblick

14.01. bis 28.01.: Australian Open (Grand Slam), Eurosport

(Grand Slam), 11.02. bis 17.02.: Doha (Masters 1000, nur WTA)

18.02. bis 24.02.: Dubai (Masters 1000, nur WTA)

06.03. bis 17.03.: Indian Wells (Masters 1000), Sky Sport

19.03. bis 31.03.: Miami (Masters 1000), Sky Sport

07.04. bis 14.04.: Monte Carlo (Masters 1000, nur ATP), Sky Sport

23.04. bis 05.05.: Madrid (Masters 1000), Sky Sport

07.05. bis 19.05.: Rom (Masters 1000), Sky Sport

26.05. bis 09.06.: French Open (Grand Slam), Eurosport

(Grand Slam), 01.07. bis 14.07.: Wimbledon (Grand Slam), Sky Sport

(Grand Slam), 27.07. bis 04.08.: Olympische Spiele in Paris

06.08. bis 12.08.: Toronto (Masters 1000, WTA)

06.08. bis 12.08.: Montreal (Masters 1000, ATP), Sky Sport

12.08. bis 19.08.: Cincinnati (Masters 1000), Sky Sport

26.08. bis 08.09.: US Open (Grand Slam), Deutschlandticket.tv

(Grand Slam), 25.09. bis 06.10.: Peking (Masters 1000, nur WTA)

07.10. bis 13.10.: Wuhan (Master 1000, nur WTA)

02.10. bis 13.10.: Shanghai (Masters 1000, nur ATP), Sky Sport

28.10. bis 03.11.: Paris (Masters 1000, nur ATP), Sky Sport

03.11. bis 10.11.: WTA-Finals in Cancun

10.11. bis 17.11.: ATP-Finals in Turin, Sky Sport

Alle Turniere in Deutschland 2024 im Überblick

15. bis 21. April 2024: Stuttgart (Sand, WTA500)

15. bis 21. April 2024: München (Sand, ATP250)

10. bis 16. Juni 2024: Stuttgart (Rasen, ATP250)

17. bis 23. Juni 2024: Halle/Westfalen (Rasen, ATP500)

17. bis 23. Juni 2024: Berlin (Rasen, WTA500)

23. bis 29. Juni 2024: Bad Homburg (Rasen, WTA500)

15. bis 21. Juli 2024: Hamburg (Sand, ATP500)

21. bis 26. Juli 2024: Hamburg (Sand, WTA250)

Australian Open vom 14. bis 28. Januar in Melbourne (Hartplatz)

Der "Happy Slam" ist das erste große Turnier im Jahr. In Melbourne heißt der Sieger in der Regel Novak Djokovic (10 Titel). Bei den Frauen ist es hingegen spannender: In den vergangenen zehn Jahren gab es acht unterschiedliche Siegerinnen. Einzig Serena Williams (Karriere beendet) und Naomi Osaka (frisch zurück aus der Elternzeit) holten je zwei Titel. Eine bittere Nachricht hatte Rafael Nadal für seine Fans in Australien. In seiner angekündigten Abschiedssaison zog er seine Teilnahme wegen einer Muskelverletzung zurück.

Sieger 2023: Novak Djokovic (Serbien)

Siegerin 2023: Aryna Sabalenka (Belarus)

Doha vom 11. bis 17. Februar, WTA (Hartplatz)

Die Frauen bekommen 2024 ein 1000er-Turnier zurück. In Doha, Katar, findet bereits zwei Wochen nach dem Finale der Australian Open das nächste große Event statt. Nach einem kurzen Aufstieg 2022 war letztes Jahr Doha eine 500er-Kategorie.

Siegerin 2023: Iga Swiatek (Polen)

Dubai vom 18. bis 24. Februar, WTA (Hartplatz)

Die WTA-Tour bleibt anschließend im Nahen Osten. Von Doha geht es nahtlos nach Dubai in die Vereinigten Arabische Emirate. Im vergangenen Jahr überraschte Barbora Krejcikova, die im Finale die favorisierte Weltranglistenerste Iga Swiatek besiegte.

Siegerin 2023: Barbora Krejcikova (Tschechien)

Indian Wells vom 06. bis 17. März (Hartplatz)

Anfang März geht es für die Männer ins erste Masters-1000-Turnier. In Indian Wells in Kalifornien spielen sie seit 1987 Tennis, die Frauen seit 1989. Seit mehr als 30 Jahren hat keine Frau ihren Titel verteidigen können. Als nächstes probiert es Elena Rybakina, die im vergangenen Jahr Aryna Sabalenka glatt in zwei Sätzen schlug. Bei den Männern ist Carlos Alcaraz in der Rolle des Titelverteidigers. Er ließ Daniil Medwedew vergangenes Jahr im Finale nur fünf Spiele machen und siegte in 1:12 Stunden.

Sieger 2023: Carlos Alcaraz (Spanien)

Siegerin 2023: Elena Rybakina (Kasachstan)

Miami vom 19. bis 31. März (Hartplatz)

Nach Indian Wells folgt direkt das nächste Masters-Turnier in den USA. In Florida können Spielerinnen und Spieler das Sunshine-Double ergattern. 2023 scheiterte Carlos Alcaraz knapp, als er im Halbfinale gegen Jannik Sinner in einem hochklassigen Duell verlor. Petra Kvitova verhinderte das Sunshine-Double mit einem Finalsieg über Rybakina.

Sieger 2023: Daniil Medwedew (Russland)

Siegerin 2023: Petra Kvitova (Tschechien)

Monte Carlo vom 07. bis 14. April, ATP (Sand)

Vor spektakulärer Kulisse - ein Teil der Zuschauer kann aufs Meer schauen - findet in Monte Carlo für die Männer das erste Masters-Turnier auf Sand statt. Sandplatz-König Rafael Nadal gewann hier sage und schreibe elf Titel. 2023 setzte sich Andrej Rublew in einem dramatischen Finale durch, als er im Entscheidungssatz 4:1 hinten lag und Breakball gegen sich hatte.

Sieger 2023: Andrej Rublew (Russland)

Madrid vom 23. April bis 05. Mai (Sand)

In Madrid geht es dann auch für die Frauen auf Sand in der 1000er-Kategorie los. Die Belarussin Aryna Sabalenka holte sich ihren zweiten Titel in Madrid - ausgerechnet gegen ihre Rivalin Iga Swiatek. Bei den Männern war einmal mehr Carlos Alcaraz das Maß aller Dinge.

Sieger 2023: Carlos Alcaraz (Spanien)

Siegerin 2023: Aryna Sabalenka (Belarus)

Rom vom 07. bis 19. Mai (Sand)

Das letzte Masters-Turnier vor den French Open ist in Rom. Rekordsieger bei den Männern ist Rafael Nadal (10), bei den Frauen teilen sich den Platz Gabriela Sabatini, Conchita Martinez und Serena Williams mit je vier Erfolgen. 2023 holte überraschend Daniil Medwedew auf seinem unbeliebten Sand-Belag den Titel. Elena Rybakina feierte in Rom ihren zweiten 1000er-Titel des Jahres. Im Finale profitierte sie von der Aufgabe von Anhelina Kalinina.

Sieger 2023: Daniil Medwedew (Russland)

Siegerin 2023: Elena Rybakina (Kasachstan)

French Open vom 26. Mai bis 09. Juni in Paris (Sand)

Werden es die letzten French Open des großen Roland-Garros-Meisters Rafael Nadal? Der Spanier probiert alles, um noch einmal im Finale auf dem Court Philippe-Chatrier zu stehen. Einer seiner größten Gegner ist sein Körper, ein anderer Novak Djokovic, der in Paris 2023 deutlich und souverän gewann. Bei den Frauen will Iga Swiatek ihren Titel verteidigen, es wäre bereits der vierte Erfolg der 22-Jährigen.

Sieger 2023: Novak Djokovic (Serbien)

Siegerin 2023: Iga Swiatek (Polen)

Wimbledon vom 01. bis 14. Juli in London (Rasen)

Von Sand auf Gras: Bereits drei Wochen nach dem zweiten Grand-Slam-Turnier folgte der dritte in London. Auf dem heiligen Rasen von Wimbledon werden seit 1877 die All England Championships ausgetragen. Bei den Frauen gab es eine Überraschungssiegerin: Marketa Vondrousova aus Tschechien besiegte die Tunesiern Ons Jabeur. Für Jabeur war es die zweite Wimbledon-Final-Pleite in Serie - trotz jeweiliger Führung mit Break in beiden Sätzen.

Bei den Männern sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer ein Spektakel. Novak Djokovic wurde von Carlos Alcaraz entthront. Der Spanier ist jüngste Sieger seit Boris Becker 1985. Nach fünf Sätzen und 4:43 Stunden Spielzeit hieß es 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Sieger 2023: Carlos Alcaraz (Spanien)

Siegerin 2023: Marketa Vondrousova (Tschechien)

Olympische Spiele in Paris vom 27. Juli bis 04. August (Sand)

Alle vier Jahre findet das olympische Tennis-Turnier statt. 2024 ist Paris der Austragungsort, das heißt, die Spielerinnen und Spieler schlagen ein zweites Mal in Roland Garros auf. Und es wird eine harte Umstellung für die Athletinnen und Athleten. Vom Sand geht es auf Rasen, für Olympia zurück auf Sand und nur wenige Tage danach weiter auf die nordamerikanischen Hartplätze. Gold holte 2021 in Tokio Alexander Zverev für Deutschland. Belinda Bencic aus der Schweiz gewann das Finale bei den Frauen.

Sieger 2021 in Tokio: Alexander Zverev (Deutschland)

Siegerin 2021 in Tokio: Belinda Bencic (Schweiz)

Montreal (ATP) und Toronto (WTA) vom 06. bis 12. August (Hartplatz)

Nach Olympia geht es auf die Hartplätze - und zum zweiten Mal nach Nordamerika. In der ersten August-Hälfte spielen die Männer in Montreal, die Frauen in Toronto. Beide Spielorte wechseln sich jedes Jahr ab. 2023 feierte Jannik Sinner seinen ersten großen Titel in Toronto - mit einem Finalsieg über Daniil Medwedew. Jessica Pegula gewann in Montreal mit 6:1 und 6:0 gegen Liudmila Samsonova.

Sieger 2023: Jannik Sinner (Italien)

Siegerin 2023: Jessica Pegula (USA)

Cincinnati vom 12. bis 19. August (Hartplatz)

Das letzte große 1000er-Turnier vor den US Open findet in Cincinnati statt. Es zählt zu den ältesten Turnieren weltweit und wurde erstmals 1899 ausgetragen. Bei den Frauen gab es seitdem immer mal wieder längere Pausen, aber seit 2004 sind die Western & Southern Open fester Bestandteil im Kalender.

2023 legte Coco Gauff den Grundstein für ihren ersten Grand-Slam-Titel einige Wochen später in New York. Bei den Männern lieferten sich Novak Djokovic und Carlos Alcaraz einmal mehr ein episches Match. Das Best-of-three-Match dauerte 3:50 Stunden, hatte lange und spektakuläre Ballwechsel und mehrere abgewehrte Matchbälle auf beiden Seiten. Am Ende siegte der Routinier aus Serbien und holte sich das nötige Selbstbewusstsein für die US Open.

Sieger 2023: Novak Djokovic (Serbien)

Siegerin 2023: Cori Gauff (USA)

US Open vom 26. August bis 08. September in New York (Hartplatz)

Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres steigt in New York. In Flushing Meadows steht auch das größte Tennis-Stadion der Welt: Das Arthur-Ashe-Stadium bietet 23 771 Zuschauerinnen und Zuschauern Platz. Schafft Novak Djokovic in diesem Jahr den Grand-Slam, also einen Sieg bei allen vier großen Turnieren? 2021 war er nah dran, verlor im Finale die Nerven und das Spiel gegen Daniil Medwedew. Der Serbe geht auch in diesem Jahr als Favorit ins Rennen. Bei den Frauen kann viel passieren. Cori Gauff will beweisen, dass der Sieg keine Eintagsfliege war. Aber Aryna Sabalenka, Iga Swiatek oder auch Elena Rybakina streben nach weiteren Grand-Slam-Erfolgen.

Sieger 2023: Novak Djokovic (Serbien)

Siegerin 2023: Cori Gauff (USA)

Peking vom 25. September bis 06. Oktober, WTA (Hartplatz)

Nach den US Open geht es für die Frauen nach Peking. Dort war die WTA-Tour 2023 erstmals nach Corona und dem Fall Shuai Peng. Iga Swiatek zeigte eine Reaktion, nachdem sie 2023 in New York die Spitze an der Weltrangliste verlor, und holte sich den Sieg.

Siegerin 2023: Iga Swiatek (Polen)

Wuhan, WTA (Hartplatz)

Ob und wann die Frauen in Wuhan aufschlagen, ist noch unklar. Im offiziellen Tour-Kalender ist das Ereignis mit "to be dated" vermerkt. Angedacht ist das Turnier zwischen dem 7. und dem 13. Oktober. Das letzte Turnier fand 2019 statt, Aryna Sabalenka besiegte Alison Riske in drei Sätzen.

Shanghai vom 02. bis 13. Oktober, ATP (Hartplatz)

Die Männer kehren auch 2024 zurück ins Reich der Mitte: In China steht das 1000er-Turnier in Shanghai im Kalender. Wegen starker Restriktionen aufgrund der Corona-Pandemie fand das Turnier drei Jahre lang nicht statt. Hubert Hurkacz profitierte letztes Jahr vom Fehlen Djokovics und einem etwas aus der Form gekommenen Carlos Alcaraz. Er besiegte in einem spannenden Finale Andrey Rublev mit 10:8 im Match-Tiebreak des dritten Satzes - und wehrte bis dahin sogar einen Matchball ab.

Sieger 2023: Hubert Hurkacz (Polen)

Paris vom 28. Oktober bis 03. November, ATP (Hartplatz/Halle)

Das einzige Masters-Turnier der Männer, das in einer Halle ausgetragen wird, findet in Paris statt. In Bercy werden auch die letzten Punkte vor dem ATP-Finale der besten Acht gesammelt. Seriensieger Novak Djokovic will auch 2024 seinen Titel verteidigen. Er besiegte in einem Ü30-Finale Grigor Dimitrov, der in den letzten beiden Master-Turnieren 2023v(Halbfinale in Shanghai) sein Können zeigte.

Sieger 2023: Novak Djokovic (Serbien)

WTA-Finals in Cancun vom 03. bis 10. November (Hartplatz)

Das letzte große Turnier der Frauen tragen die acht Besten des Jahres aus. Anders als üblich im K.o.-System gibt es zwei Gruppen mit je vier Teilnehmerinnen. Die beiden Ersten jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein. Seit 1972 gibt es die WTA Tour Championships, seit 1986 findet das Turnier am Saisonende statt. Rekordsiegerin ist Martina Navratilova mit acht Titeln, gefolgt von Serena Williams und Steffi Graf (je 5 Erfolge).

Siegerin 2023: Iga Swiatek (Polen)

ATP-Finals in Turin vom 10. bis zum 17. November (Hartplatz/Halle)

Die ATP Finals in Turin beenden die reguläre Tennis-Saison bei den Männern. Wie auch bei den Frauen werden die acht Besten des Jahres in zwei Gruppen aufgeteilt. Seit 1970 wird das Turnier in dieser Form ausgetragen - mit unterschiedlichen Namen. Zuerst als Masters Grand Prix, dann als ATP-Weltmeisterschaft, Tennis Masters Cup, ATP World Tour Finals bis hin zu den ATP Finals. 16 verschiedene Städte waren Gastgeber, am häufigsten New York von 1977 bis 1989. Novak Djokovic krönte sich 2023 zum alleinigen Rekordsieger.