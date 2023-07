Fußball-WM in Down Under: Großes Abenteuer der deutschen Frauen

Von Jonas Beckenkamp, Anna Dreher und Felix Haselsteiner

Nur noch wenige Tage sind es bis zum Beginn der Fußball-WM in Australien und Neuseeland - die deutschen Frauen haben ihr Quartier nördlich von Sydney bezogen, am kommenden Montag geht's endlich los mit dem Spiel gegen Marokko. Weil die Vorbereitung nicht ohne Probleme verlief, ist die Reise nach Down Under für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ein Trip ins Ungewisse, aber vielleicht entsteht in diesen Wochen doch etwas Besonderes.

Unter besonderen Umständen haben sich auch die WM-Reporter der SZ aufgemacht auf die südliche Seite des Erdballs, so weit reist man selten für ein Fußballturnier - es gibt also viel zu erzählen in dieser Ausgabe von "Und nun zum Sport", dem Fußballtalk der Süddeutschen Zeitung. Moderator Jonas Beckenkamp ergründet mit den aus der Ferne zugeschalteten Anna Dreher und Felix Haselsteiner die Stimmungslage bei der WM - und blickt auf die Chancen der deutschen Elf.

