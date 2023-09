Von Claus Hulverscheidt

Man wird wahrscheinlich nie erfahren, wie viel Druck der US-Präsident im Hintergrund gemacht hatte. Fakt jedenfalls ist, dass Giorgia Melonis Ankündigung für Joe Biden zum idealen Zeitpunkt kam: Italiens Regierungschefin, so berichteten mehrere Zeitungen des Landes übereinstimmend, will so schnell wie möglich aus dem Projekt "Neue Seidenstraße" aussteigen, jenem undurchsichtigen Geflecht aus Transportwegen, Infrastrukturprojekten, Handels- und Kreditvereinbarungen, mit dem die Volksrepublik China in den vergangenen Jahren weite Teile Asiens, Europas und Afrikas überzogen hat.