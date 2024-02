In Paris haben die Bürger am Sonntag per Referendum für höhere Parkgebühren nur für SUVs gestimmt. Damit sollen die großen Autos möglichst aus dem Stadtverkehr verdrängt werden. Gibt es ähnliche Überlegungen in Deutschland? So sieht es in den drei größten Metropolen des Landes aus:

Hamburg

Wer in Hamburg einen SUV fährt, muss damit rechnen, dass er am nächsten Morgen etwas tiefer liegt. Immer wieder kommt es vor, dass Unbekannte bei den Boliden die Luft aus den Reifen lassen. Manchmal hinterlassen die Klimaaktivisten einen Zettel an der Windschutzscheibe, darauf die aufmunternde Botschaft: "Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto."

Dabei steckt die Hansestadt bereits mitten in der "Mobilitätswende". Im November hat der Senat ein Strategiepapier veröffentlicht, mit dem ehrgeizigen Ziel, dass die Bürgerinnen und Bürger bis 2030 nicht weniger als 80 Prozent ihrer Wege zu Fuß, mit dem Rad oder dem ÖPNV bestreiten sollen. Eine vollständige Verdrängung des Autoverkehrs sei jedoch nicht geplant, betont Hamburgs Grünen-Verkehrssenator Anjes Tjarks. Danach sieht es auch wirklich nicht aus. Eine aktuelle Studie des Navigationsgeräteherstellers "TomTom" bescheinigte Hamburg jüngst überdurchschnittlich zäh fließenden Verkehr. Nirgendwo braucht man länger für eine Strecke von zehn Kilometern als hier - im Schnitt 24 Minuten.

Besondere Parkgebühren für größere Fahrzeuge gibt es bislang nicht, wohl aber vereinzelte Forderungen danach aus den Bezirken. Hamburg setzt auf Anwohnerparken. Der Parkausweis kostet 65 Euro im Jahr, egal ob VW T-Roc oder VW Polo. In Hannover, Hamburgs kleiner Nachbarmetropole, hat Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) übrigens Sympathie für das Pariser Modell erkennen lassen.

München

In München kümmert sich eine eigene Behörde um den Verkehr, das Mobilitätsreferat. Das würde gerne den Fußgängern und Radfahrern mehr Platz überlassen, tut sich damit aber schwer. Denn in Bayerns grün-rot regierter Landeshauptstadt kommen auf knapp 1,58 Millionen Bewohner rund 717 000 Autos. Die stehen die meiste Zeit zwar ungenutzt herum, doch höhere Parkgebühren darf die Stadt nicht verlangen, dagegen sperrt sich Bayerns Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern.

So kostet das Parken im öffentlichen Raum maximal zwei Euro pro Stunde, in Gebieten mit "besonderem Parkdruck", etwa der Altstadt, 2,50 Euro. Anwohner zahlen in speziell ausgewiesenen Lizenzgebieten nur 30 Euro im Jahr, ob sie nun einen fünfeinhalb Meter langen Bus dort abstellen oder einen halb so langen Kleinwagen. Während Münchens Mobilitätsreferent Georg Dunkel es durchaus für denkbar hält, Parkgebühren nach der Größe eines Fahrzeugs zu erheben, sofern das gesetzlich möglich wäre, kommt das für seinen Chef, Oberbürgermeister Dieter Reiter, und dessen SPD-Fraktion nicht infrage. Sie befürchten eine Neid-Debatte. Denn Menschen, die es sich leisten könnten, würden weiterhin mit dem SUV in die Stadt fahren. Was man brauche, sei ein besserer ÖPNV, vor allem eine bessere S-Bahn.

Berlin

Berlin, so scheint es jedenfalls seit einem Dreivierteljahr, hat sich von der klimafreundlichen Verkehrswende weitgehend verabschiedet. Das wäre insofern konsequent, da die Hauptstadt-CDU die Wahl auch mit einer Kampagne für die Kraftfahrer unter den Berlinern gewonnen hat. "Mit mir gibt es keine Politik gegen das Auto", hatte Berlins neuer Regierender Bürgermeister im Wahlkampf gesagt. Nach gut sechs Jahren grüner Verkehrspolitik, die unter anderem den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und der Radwege vorantrieb, lässt der neue Senat den Ankündigungen nun Taten folgen.

So will Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) demnächst auf vielen Hauptstraßen wieder Tempo 50 statt 30 einführen. Grund dafür sei die gesunkene Belastung durch Abgase. Zugleich wurden unter dem neuen Senat so gut wie keine neuen Radwege und auch keine zusätzlichen Busspuren angelegt. Stattdessen steht der weitere Ausbau der Radwege unter dem Vorbehalt, ob dadurch Parkplätze wegfallen. Die Initiative Changing Cities will nun die Senatsverwaltung für Verkehr verklagen. Sie stützt sich dabei auf das 2018 erlassene Mobilitätsgesetz: Von den darin vereinbarten 2700 Kilometern Radwegen in der Stadt sind seither gerade einmal rund 150 Kilometer gebaut worden. Mit Parkgebühren, wie jetzt in Paris beschlossen, ist angesichts dieser Vorgaben nicht zu rechnen.