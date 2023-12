Der emeritierte Potsdamer Neuzeithistoriker Manfred Görtemaker hat sich dennoch bald zwanzig Jahre mit Hess' Leben beschäftigt - zu Recht, wie man nach der Lektüre sagen muss. Entstanden ist ein gründlich recherchiertes, auf einer gewaltigen Zahl auch unbekannter Quellen basierendes Werk. Görtemaker zeichnet ein differenziertes und detailreiches Bild vom nicht untypischen Werdegang des im Ersten Weltkrieg zum Jagdflieger ausgebildeten jungen Mannes, der nach der Niederlage auf der Suche nach Schuldigen zum rechtsextremen Antisemiten wurde. Der berüchtigten "Organisation Consul" stand Hess zumindest nahe, auf ihr Konto gingen die Morde an dem ehemaligen Finanzminister Matthias Erzberger und Außenminister Walther Rathenau. Im Frühjahr 1920 traf der 26-jährige Hess in München nicht nur auf seine zukünftige Frau, sondern auch auf den aggressiv-nationalistischen Wirtshausredner Hitler, den er sogleich als künftigen Heilsbringer ausmachte, nicht anders als wenig später seine Verlobte und seine Eltern, vor allem die völkisch gesinnte Mutter. Im November 1921 schrieb Hess, dass der Mann, der Deutschland erlösen werde, zwar ein Diktator sein, aber in "heiliger Vaterlandsliebe" nur das Wohl und die zukünftige Größe seines Landes im Auge haben werde.

Mit Hitler nach dem Putsch in Festungshaft

Detailansicht öffnen Immer ganz nah dran: Adolf Hitler verfolgt 1938 gemeinsam mit seinem Stellvertreter Rudolf Hess (rechts) und dem Propagandaminister Joseph Goebbels in der Reichskanzlei die einlaufenden Wahlergebnisse. Die Scheinwahl brachte 99 Prozent für die NSDAP. (Foto: Scherl/Süddeutsche Zeitung Photo)

Nur knapp streift Görtemaker die Jugend von Hess als Sohn einer deutschen Kaufmannsfamilie in Alexandria, die ihm nicht nur Sprachkenntnisse, sondern auch Weltläufigkeit vermittelte, offenbar auch persönliche Integrität und Bescheidenheit, die ihn später von den meisten anderen Nazi-Größen unterschied. Ein überzeugtes Mitglied der rechten Splitterpartei NSDAP war Hess dennoch, schon bald wich er nicht mehr von Hitlers Seite, mit dem er auch die Festungshaft in Landsberg nach dem gescheiterten Münchner Putsch im Jahr 1923 teilte. Eng war auch sein Verhältnis zu Karl Haushofer, Privatdozent für "Geopolitik" an der Universität München. Bei ihm, dem profiliertesten deutschen Vertreter dieses noch jungen Fachs, studierte Hess in den frühen Zwanzigerjahren, statt Kaufmann zu werden, wie sein autoritärer Vater es wünschte. Haushofer störte es nicht, dass sein Student in der gewalttätigen Nazipartei war, später schrieb er, dieser habe "mit verbundenem Kopfe die besten Referate" gehalten. Der Autodidakt Hitler machte sich Haushofers Begriff "Lebensraum" in seiner Landsberger Zelle zu eigen und deutete ihn in seinem Bekenntnisbuch "Mein Kampf" völkisch um.

Detailansicht öffnen Manfred Görtemaker: Rudolf Hess. Der Stellvertreter. Eine Biographie. Verlag C.H. Beck, München 2023. 758 Seiten, 38 Euro. E-Book: 28,99 Euro. (Foto: C.H. Beck)

Hess begleitete den kommenden Erfolgsautor Hitler in Landsberg wohlwollend, jedoch nicht als Ghostwriter, wie es später zuweilen hieß. Manchmal stritt er sich auch mit dem "prachtvollen Menschen" (wie er Hitler in einem Brief an seine Mutter nannte). Bald wollte Hitler auf den peniblen Organisator nicht mehr verzichten, obwohl Hess, wie Görtemaker schreibt, ihn "keineswegs so blindgläubig betrachtete", wie oft behauptet wurde. Hess wurde sein Privatsekretär, beim Aufstieg des "Führers" und seiner Partei zur Macht spielte Hess eine große Rolle.

Öffentlich zurückhaltend, aber mit großer Machtfülle

Im April 1933 machte Hitler, der Hess bedingungslos vertraute, ihn zum "Stellvertreter des Führers" in der Partei. Hess nahm nun einen herausgehobenen Platz in der NS-Hierarchie ein, er hatte, wie Manfred Görtemaker schreibt, "institutionelle Macht und sichtbare Prominenz". Wenige Monate später wurde er zum Minister ohne Geschäftsbereich ernannt. An dem öffentlich zurückhaltenden, hölzern wirkenden Hess mit seiner umfassenden Machtfülle kam man nicht vorbei, er wirkte an der Gesetzgebung mit und bestimmte über die Personalpolitik des Reiches. Seit 1934 war ihm auch das "Rassenpolitische Amt der NSDAP" unterstellt, das an der Planung der umfassenden Diskriminierung und Verfolgung jüdischer Deutscher erheblichen Anteil hatte. "Die Bedeutung", so Görtemaker, "die er bis 1941 für Hitler, die NSDAP und den Nationalsozialismus besaß, ist kaum hoch genug zu veranschlagen." Görtemakers Bewertung steht im Gegensatz zur bisherigen Sicht der Geschichtswissenschaft, die - darin den Erinnerungen des notorischen Lügners Albert Speer, Hitlers Rüstungsminister, folgend - Hess als isolierte, schwache Gestalt innerhalb der NS-Führung zeichnete, die im Kampf um Hitlers Gunst im Mai 1941 überraschend allein nach Großbritannien aufbrach.

Detailansicht öffnen Der Mann und seine Maschine: Rudolf Hess am Steuer eines Sportflugzeugs, mit dem er 1934 am Zugspitzflug teilnahm und gewann. Daneben seine Ehefrau Ilse. (Foto: Scherl/Süddeutsche Zeitung Photo)

Denn der von Görtemaker als eigensinnig und schweigsam beschriebene Hess flog am 10. Mai auf eigene Faust in einem "Nachtjäger", einer ME 110, nach Schottland, um dort einen Separatfrieden zwischen dem Deutschen Reich und Großbritannien zu vermitteln. Es war, wie Görtemaker schreibt, ein "Akt der Verzweiflung", um in letzter Minute einen Zwei-Fronten-Krieg zu verhindern, nicht etwa Ausdruck von Hess' Friedenssehnsucht, wie später manche behaupteten und Görtemaker bestreitet. Denn Hess kannte Hitlers Pläne für den Krieg gegen die Sowjetunion und missbilligte sie, jedenfalls solange der Krieg gegen das Vereinigte Königreich andauerte und ein gleichzeitiger Feldzug gegen die Sowjetunion Deutschland zu überfordern drohte. "Lebensraum" im Osten wollte Hess durchaus.

Detailansicht öffnen Jahrelange Unruhe in Wunsiedel: Am Todestag von Rudolf Hess gab es im fränkischen Wunsiedel immer wieder Aufmärsche von Rechtsradikalen. Unter dem Motto "Wunsiedel ist bunt, nicht braun", wie hier im Jahr 2006, setzte die Stadt ein Zeichen gegen rechtsextreme Aktivitäten. Das Grab wurde 2011 aufgelöst. (Foto: Armin Weigel/picture-alliance/ dpa)

Hess sprang nachts mit dem Fallschirm ab; anstatt aber wie geplant mit dem nichts ahnenden Duke of Hamilton - einem Freund Albrecht Haushofers, Sohn des Geopolitikers und Kritiker des Regimes, mit dem Hess vor seinem Flug Gespräche führte - zusammenzutreffen und durch ihn vielleicht Zugang zu Winston Churchill zu finden, wurde Hess arrestiert. Er trat eine Gefangenschaft an, aus der er nie wieder freikommen sollte. 1945 landete er auf der Anklagebank im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess. Dass er am Mord an den europäischen Juden und dem Überfall auf die Sowjetunion nicht mehr beteiligt war, rettete ihn wohl vor der Todesstrafe, bewahrte ihn aber nicht davor, den Rest seines Lebens im Spandauer Kriegsverbrechergefängnis verbringen zu müssen.

Eine Forschungslücke wird geschlossen

Manfred Görtemaker hat mit seinem sorgfältig und verständlich geschriebenen Buch, das in seinem historischen Zugriff weit über das Leben von Rudolf Hess hinausgeht, tatsächlich eine Forschungslücke über den "Stellvertreter des Führers" geschlossen, auch weil er Zugang zu Quellen wie dem im Schweizerischen Bundesarchiv liegenden umfangreichen Nachlass von Hess hatte; ebenso konnte er die Papiere des Duke of Hamilton in Edinburgh einsehen. Dieser war ein nicht untypischer Vertreter der britischen Oberschicht, die erst nach dem Bruch des Münchner Abkommens genug hatte von den deutschen "cousins". Man lernt viel aus Görtemakers Buch, wieder einmal auch, dass gerade dubiose historische Gestalten Stoff für fesselnde Bücher bieten.