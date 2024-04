Von Heribert Prantl

Helmut Kohl war, es ist lange her, Europas Berserker und Europas Christophorus. Man erinnert sich daran mit einer gewissen Wehmut. Sein Außenminister Klaus Kinkel von der FDP hat einmal, Jahre nach der Ära Kohl, in der für ihn typischen deftigen Sprache geschildert, wie es in der letzten Phase dieser Ära bei den europäischen Ratssitzungen zuging: Es war wie auf einem Klassentreffen mit Kohl als Klassensprecher und Organisator. Kohl habe, "ohne dass er an der Reihe war, in das Mikrofon geschrien, alle zusammengeschissen; und alle haben auf ihn gehört. Er brüllte 'Francois' - und der Präsident Mitterrand, schon gezeichnet von schwerer Krankheit, zuckte zusammen und nickte. Er hat diese Kerle beherrscht." Diese Kerle, die Staatsführer Europas, waren, so Klaus Kinkel, "seine Kerle". Und Kohl konnte über sein Europa glucksend, bewegt, pathetisch, feierlich, sensibel, stolz und auch unglaublich selbstzufrieden reden. Er war Pfälzer, und er war der Staatsmann Europas.