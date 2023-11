Das Pflichtprogramm des grünen Parteitages in Karlsruhe ist mit den Personalentscheidungen weitgehend erfüllt: Die Grünen ziehen mit der Co-Fraktionschefin im Europaparlament, Terry Reintke, als Spitzenkandidatin in die Europawahl im kommenden Jahr. Zudem wurden die Parteichefs Ricarda Lang mit 82,3 Prozent und Omid Nouripour mit 75,98 Prozent für zwei Jahre wiedergewählt.

Doch die Grünen müssen sich harte Kritik gefallen lassen und fallen in Umfragen ab. Zwei Signale sollen deshalb vom Parteitag ausgehen, sagt der Leiter des Berliner SZ-Büros, Nicolas Richter, der die Versammlung in Karlsruhe verfolgt: "In die Partei selbst ist es: Wir liegen mit unseren Themen und mit unseren Lösungen richtig. Wir haben die Probleme der Zeit erkannt und haben die richtigen Antworten darauf schon lange gefunden." Und das Signal nach Außen: "Wir sind keine Partei vom Rand. Wir sind keine Partei der Träumer, sondern wir sind eine Partei der Mitte, die genau erkannt hat, was in der Welt und in Deutschland passiert - und die dafür auch die richtigen Antworten anbietet."

Weitere Nachrichten: erste Geiseln in Gaza freigelassen, neue Bahn-Streiks, Ausschreitungen in Dublin.

