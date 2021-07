Pressefreiheit als "Kernwert" der EU: Ursula von der Leyen am Montag in Prag.

Als "völlig inakzeptabel" bezeichnet EU-Kommissionschefin von der Leyen, was Ungarn im Zusammenhang mit dem Pegasus-Projekt vorgeworfen wird. Sie spricht von einem "Verstoß gegen die Medienfreiheit in der EU".

Von Matthias Kolb, Brüssel, und Christoph Koopmann

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich sehr besorgt gezeigt über die Meldungen über einen Einsatz der Spionagesoftware Pegasus gegen Journalisten und Politiker. "Wenn dies der Fall ist, dann ist das völlig inakzeptabel und ein Verstoß gegen alle Werte und Regeln, die wir in der EU in Bezug auf Medienfreiheit haben", sagte sie bei einer Pressekonferenz in Prag. Sie betonte jedoch, dass die Medienberichte, an denen auch die Süddeutsche Zeitung sowie WDR und NDR mitgearbeitet haben, noch verifiziert werden müssten. Von der Leyen bezeichnete Pressefreiheit als einen "Kernwert" der Europäischen Union.

Unterdessen bestreitet NSO, der israelische Hersteller von Pegasus, auf Anfrage weiterhin, dass die Liste mit den mehr als 50 000 Telefonnummern irgendeine Rolle für die Firma spiele. NSO-Mitgründer Shalev Hulio sagte der Washington Post, mit der die SZ bei den Pegasus-Projekt-Recherchen kooperiert, über die Berichte: "Einige davon sind verstörend, sofern sie stimmen." Das Unternehmen sorge sich um Journalisten und Aktivisten. In einem erst im Juni veröffentlichten Transparenzbericht schrieb die NSO, dass man sich infolge von Menschenrechtsbedenken in den vergangenen Jahren von fünf Kunden getrennt habe.

Hulio erklärte weiter, die Firma untersuche alle aktuellen Vorwürfe und werde gegebenenfalls weitere Verträge kündigen. Jeder Vorwurf des Missbrauchs der Technik besorge ihn, "weil es das Vertrauen untergräbt, das wir unseren Kunden entgegenbringen". Hulio sagte jedoch auch: "Wir sind uns bewusst, dass die Kunden unser System unter manchen Umständen missbrauchen können, und in einigen Fällen, wie in unserem Transparenzbericht aufgeführt, missbraucht haben."

Snowden: Für solche Spionagetechnik gibt es keinen legitimen Anwendungsbereich

Whatsapp-Chef Will Cathcart schrieb auf Twitter, dass der Messengerdienst 2019 einen Hackerangriff entdeckt und abgewehrt habe, der mit der NSO in Verbindung gestanden habe. Aus seiner Sicht zeigten die Recherchen: "Die gefährliche NSO-Spionagesoftware wird benutzt, um schreckliche Menschenrechtsverletzungen auf der ganzen Welt zu begehen, und muss gestoppt werden." Die Berichte seien ein Weckruf in Sachen Internetsicherheit. Unternehmen und Regierungen müssten alles tun, um vor allem Smartphones so sicher wie möglich zu machen.

Edward Snowden, der Abhörtechniken des US-Geheimdienstes NSA aufgedeckt hatte, twitterte, die israelische Firma müsse strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen werden für die Tötungen und Verhaftungen derjenigen, die Ziel der Überwachungsversuche mit der NSO-Technik geworden seien. Für solche Spionagetechnik gebe es keinen legitimen Anwendungsbereich. Snowden forderte ein "umfassendes Moratorium" für den Verkauf dieser Programme.

Der Deutsche Journalistenverband (DJV) verurteilte in einer Stellungnahme, dass Journalisten Ziel von Überwachungsversuchen geworden seien. Die Sicherheitsbehörden müssten nun aufklären, ob auch deutsche Journalisten unter den Betroffenen sind. DJV-Präsident Frank Überall sprach von einem "nie dagewesenen Überwachungsskandal".

Agnès Callamard, Generalsekretärin der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, die das Recherchenetzwerk bei der technischen Analyse unterstützt hat, sagte: "Das Pegasus-Projekt zeigt, dass die Spionagesoftware der NSO eine Waffe der Wahl für repressive Regierungen ist, die Journalisten zum Schweigen bringen, Aktivisten angreifen und Dissidenten brechen wollen, was ungezählte Leben in Gefahr bringt."