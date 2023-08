Von Nadja Lissok

Familienministerin Lisa Paus und Finanzminister Christian Lindner sind sich bei der Finanzierung der Kindergrundsicherung doch noch einig geworden: Für das Einführungsjahr 2025 plant die Ampelkoalition mit 2,4 Milliarden Euro. Paus geht nach eigenen Angaben von einer leichten Erhöhung der Leistungen aus und davon, dass mehr Berechtigte als bisher die Leistungen in Anspruch nehmen. Deshalb werde die Kindergrundsicherung etwa 400 Millionen Euro mehr kosten als von Lindner ursprünglich geplant, erklärte sie bei einer Pressekonferenz. Bis zu 5,6 Millionen armutsbedrohte Familien und ihre Kinder bekämen die Leistungen schneller, einfacher und direkter.

Finanzminister Lindner, der neben ihr auf dem Podium saß, sagte, er habe eigentlich mit zwei Milliarden Euro Mehrkosten für den ohnehin knappen Haushalt gerechnet. "Das erhöht den Handlungsbedarf, den wir im Haushalt 2025 haben werden, weiter", sagte er. "Weshalb ich die Prognose wage, dass es sich bei der Kindergrundsicherung mit Blick auf die nächsten Jahre um die letzte größere Sozialreform handelt, die noch in den Haushaltsrahmen des Bundes passt." Lindner betonte, die Kindergrundsicherung werde für viele Tausend Familien einen Unterschied machen. Es werde aber keine generellen Leistungsverbesserungen für Eltern geben, die nicht erwerbstätig seien.

Zum Teil seien es "wirklich sehr harte Verhandlungen" gewesen, gab Paus zu. "Aber es hat sich gelohnt." Die grüne Familienministerin hatte ursprünglich zwölf Milliarden Euro für die Bekämpfung von Kinderarmut gefordert. Um den Druck auf Finanzminister Lindner zu erhöhen, hatte sie im Kabinett das Wachstumschancengesetz - eine geplante Steuererleichterung für Firmen - blockiert. Nun stehe dem Gesetz nichts mehr im Weg, sagte sie bei der Presskonferenz.

In der Kindergrundsicherung sollen bisherige Leistungen wie das Kindergeld, Leistungen aus dem Bürgergeld für Kinder oder der Kinderzuschlag gebündelt werden. Mit mehr Übersicht und über eine zentrale Plattform sollen auch viele Familien erreicht werden, die ihnen zustehende Gelder aus Unkenntnis oder wegen bürokratischer Hürden nicht abrufen. Der finanzielle Bedarf für Kinder soll außerdem neu berechnet und an die aktuelle Lebenswirklichkeit angepasst werden. Paus sagte, das Kabinett könne womöglich schon am 13. September den Gesetzentwurf auf den Weg bringen.

In ihrem Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP vereinbart, eine Kindergrundsicherung einzuführen. Allerdings gingen der nun erfolgten Einigung monatelange Grundsatzdiskussionen vor allem zwischen den Grünen und der FDP in der Ampelkoalition voraus. Am Sonntagabend waren Bundeskanzler Olaf Scholz, Paus und Lindner zu Gesprächen im Kanzleramt zusammengekommen. Gegen Mitternacht wurde bekannt, dass es eine Einigung gibt.