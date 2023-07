CDU-Chef Friedrich Merz findet, so könne es in Berlin nicht weitergehen, Kanzler Scholz müsse innehalten.

Unionsfraktionschef Friedrich Merz wertet den vom Verfassungsgericht verfügten Stopp für eine Bundestagsabstimmung über das Heizungsgesetz als eine "schwere Niederlage für die Bundesregierung von Olaf Scholz". "Dem unsäglichen Umgang der Bundesregierung mit dem Parlament und der Öffentlichkeit wurde nun ein Riegel vorgeschoben", sagte der CDU-Vorsitzende. Das zeige, dass Klimaschutz "nicht mit der Brechstange" funktioniere. Dem Kanzler und der Bundesregierung riet März, nun innezuhalten. So wie bisher könne es nicht weitergehen.

Der stellvertretende Vorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki, sieht in der Entscheidung eine "verdiente Quittung für die Grünen, die in dieses Verfahren einen unerklärlichen Druck hineingegeben haben". Die Verfassungsrichter hätten deutlich gemacht, dass eine ordentliche Beratung notwendig sei, um die Akzeptanz der Bevölkerung für gravierende und weitreichende politische Maßnahmen zu erhalten, sagte der Bundestagsvizepräsident den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Wir erwarten von unseren grünen Koalitionspartnern die nötige Demut gegenüber dieser Entscheidung."

"Wir nehmen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Kenntnis und werden diese Woche im Bundestag nicht mehr entscheiden", erklärte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich in Berlin. Über das weitere Vorgehen und wann die zweite und die dritte Lesung des Gebäudeenergiegesetzes stattfinden werden, berieten die Fraktionsvorsitzenden der Ampel am Donnerstag, fügte er hinzu. Die Grünen-Co-Fraktionschefin Britta Haßelmann kann sich eine Sondersitzung des Bundestages im Sommer dafür vorstellen. Das sei eine Möglichkeit, die selbst das Gericht ins Gespräch gebracht habe, sagte sie im Deutschlandfunk. "Wir werden das in Ruhe beraten."

"Murks-Gesetz endlich einstampfen"

Für die CSU meldete sich Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zu Wort. "Die wiederholte Missachtung des Parlaments durch die Ampelregierung hat jetzt durch das Bundesverfassungsgericht ein Stoppschild aufgestellt bekommen", sagte Dobrindt. "Die Ampel sollte jetzt in sich gehen und dieses Murks-Gesetz endlich einstampfen." Die Entscheidung sei "eine schwere Klatsche für die Arroganz-Ampel und ihren respektlosen Umgang mit den Parlamentsrechten und der Öffentlichkeit", fügte er hinzu.

Der Linken-Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch meldete Zweifel am geplanten Inkrafttreten des Gesetzes an. "Der 1. Januar 2024 wird nunmehr kaum zu halten sein", sagte er dem Tagesspiegel. Er sieht in der Karlsruher Entscheidung eine "schallende Ohrfeige für Robert Habeck".

"Die Fraktion der Freien Demokraten respektiert selbstverständlich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts", sagte deren Chef Christian Dürr. Karlsruhe halte es "angesichts der außergewöhnlich umfangreichen Änderungen für möglich, dass Rechte der Abgeordneten verletzt würden, würde das Gesetz diese Woche beschlossen". Die Entscheidung unterstreiche daher, "dass das Gebäudeenergiegesetz vom Kopf auf die Füße gestellt wurde".

SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch gab sich hingegen gelassen. Er sehe durch den Karlsruher Beschluss nur das Bundestagsverfahren betroffen, nicht aber den Inhalt der Regelung. "Die Entscheidung ist selbstverständlich zu respektieren. Den Inhalt des Gesetzes betrifft sie nicht", sagte Miersch der Düsseldorfer Rheinischen Post. "Ausdrücklich weist das Gericht auf die Möglichkeit einer Sondersitzung hin, über die nun beraten werden muss."

Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann, der den Antrag gestellt hatte, auf den Karlsruhe nun mit der Entscheidung reagiert hat, zeigte sich zufrieden. "Natürlich war ich davon überzeugt, dass effektiv vier Tage Parlamentsbeteiligung nicht unseren Ansprüchen an die Demokratie genügen kann", sagte er. "Ich freue mich, dass das Bundesverfassungsgericht mir nun gefolgt ist. Das wird sicher Folgen für den Parlamentarismus haben, die ich so spontan noch nicht ganz übersehen kann."