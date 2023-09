Am Mittwoch steht der Höhepunkt der Haushaltswoche an: Bundeskanzler Scholz muss die Arbeit seiner Koalition rechtfertigen, die Opposition dürfte sie heftig kritisieren. Verfolgen Sie die Debatte in Kürze im Livestream.

Seit Dienstag ist der Entwurf für den Haushalt 2024 im Bundestag, nun erreicht die Haushaltswoche ihren Höhepunkt: Am Mittwochvormittag läuft die Generaldebatte im Bundestag. Von 9 Uhr an können Sie die Sitzung auf SZ.de im Livestream verfolgen.

Die Generaldebatte ist für die Opposition eine wichtige Gelegenheit, ausführliche Kritik an der Regierung zu üben. Dabei geht es bei weitem nicht nur um haushaltspolitische Themen - die Chefs und Chefinnen der Bundestagsfraktionen dürften ihre Redezeit für eine allgemeine Abrechnung mit der Ampel-Koalition nutzen. Zu Beginn der Debatte hat traditionellerweise der Bundeskanzler das Wort, anschließend darf ihm der Fraktionsführer der größten Oppositionspartei antworten. Es kommt also zum direkten Schlagabtausch zwischen Olaf Scholz (SPD) und Friedrich Merz (CDU) - im vergangenen Jahr lieferten sich die beiden ein hitziges Duell.

Auch dieses Mal stehen etliche Themen an, die eine harte Diskussion versprechen. Das Heizungsgesetz soll am Freitag zwar beschlossen werden, die Opposition dürfte es sich dennoch nicht nehmen lassen, daran noch einmal deutliche Kritik zu äußern. Auch das sogenannte Wachstumschancengesetz von Finanzminister Christian Lindner (FDP) ist durchaus umstritten - sogar innerhalb der Koalition. Auch ein vergünstigter Strompreis für die Industrie, wie ihn die Grünen vorschlagen, die Kindergrundsicherung sowie die Unterstützung der Ukraine dürften diskutiert werden.

Der Haushaltsentwurf für 2024 liegt bereits vor: 445,7 Milliarden Euro hat die Bundesregierung im kommenden Jahr zur Verfügung; damit will Finanzminister Lindner wieder zur Einhaltung der Schuldenbremse zurückkehren. Auch diese Kursänderung in der Finanzpolitik wird Teil der Debatte.

Die Linkspartei wirft der Ampel vor, damit wichtige Investitionen unmöglich zu machen - ein Vorwurf der auch teilweise aus den Reihen der Grünen erhoben wird. Die CDU und die AfD hingegen sehen in Lindners Entwurf noch Platz für Einsparungen, etwa bei der Sozialpolitik. Spannend werden dürfte, ob CDU-Chef Merz an seinem Vorstoß zu einer möglichen Anhebung des Spitzensteuersatzes festhält. "Ob der Spitzensteuersatz (...) bei 42 oder 45 Prozent liegt, ist nicht entscheidend. Wichtig ist eine Entlastung der Mittelschicht", sagte er am Wochenende. Finanzminister Lindner wies diesen Vorschlag am Dienstag im Bundestag zurück.