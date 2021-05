Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt: Test in Halle in Sachsen-Anhalt.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 15 685 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Samstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.15 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Am Samstag vor einer Woche hatte der Wert bei 18 935 gelegen. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI am Samstagmorgen bundesweit bei 121,5 (Vortag: 125,7; Vorwoche: 148,6).

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 238 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 232 Tote. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie insgesamt 3 507 673 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 3 147 100 an. Die Zahl der Menschen, die an oder mit einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 84 648.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Freitagabend bei 0,91 (Vortag: 0,88). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 91 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Spahn zu Sommerurlaub in EU: wohl nicht von Impfung abhängig

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zeigt sich mit Blick auf einen Sommerurlaub in Europa optimistisch. "Innerhalb der EU wird das Reisen voraussichtlich nicht von der Impfung abhängig sein. Auch mit den Testungen wird man sich europaweit gut bewegen können", sagte er der Rheinischen Post. Er selbst plane seinen Urlaub in Deutschland. "In dieser hoffentlich letzten Phase der Pandemie würde ich keine großen Fernreisen planen, Nordsee statt Südsee quasi."

Für Mutationen des Coronavirus ist Deutschland nach Ansicht von Spahn gut gerüstet und liegt demnach mittlerweile weltweit unter den Top 5 bei den Sequenzierungen. "Und wir sichern uns in den EU-Rahmenverträgen auch Impfstoffe, die auf Mutationen angepasst werden können", sagte Spahn. Nach Aussage der mRNA-Forscher seien diese Entwicklungen innerhalb von sechs bis acht Wochen möglich, die anschließende Zulassung sei in ein bis zwei Monaten machbar.

Spahn: "Die dritte Welle scheint gebrochen"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich zuversichtlich über die aktuelle Corona-Lage geäußert. "Die dritte Welle scheint gebrochen", sagte der CDU-Politiker in der Bundespressekonferenz am Freitag. "Die Infektionszahlen sinken, aber wir sind noch immer auf hohem Niveau." Grund dafür sei vor allem das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger, die Warnungen ernst genommen, Kontakte reduziert und ihre Mobilität eingeschränkt hätten. Es gehe nun darum, den Trend zu verstetigen und das Erreichte nicht zu verspielen. "Zu viel Ungeduld dagegen würde nur dem Virus helfen."

Nach den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) wurden in Deutschland innerhalb von 24 Stunden 18 485 Corona-Neuinfektionen gezählt, die Sieben-Tage-Inzident sank auf 125,7. RKI-Chef Lothar Wieler sagte, die Inzidenzen gingen in allen Altersgruppen zurück, zugleich würden immer mehr Menschen geimpft. Auf den Intensivstationen sei aber noch keine Entspannung sichtbar. Zwar gebe es einen Rückgang der Patientenzahlen, allerdings nur bei den leichteren Fällen. "Über 70 Prozent der Intensivbereiche melden, dass ihre Kapazitäten begrenzt oder sogar ausgelastet sind. Das sind Höchstwerte in dieser Pandemie", sagte Wieler.

Spahn warnte, es dürfe nicht zu viel und zu schnell gelockert werden. "Das trägt auch ein Risiko in sich." Wenn es Lockerungen gebe, dann müsse dies vor allem im Freien geschehen und testgestützt stattfinden. Wenn man es schaffe, noch bis etwa Ende Mai das persönliche Kontaktverhalten weiter einzuschränken, sei das schon ein "entscheidender, weiterer Unterschied", sagte Spahn.

Mit Blick auf die vergangenen Monate in der Pandemie sagte Spahn: "Unser Gesundheitssystem ist zwar stark gefordert, aber zu keiner Zeit überfordert gewesen." Die Impfkampagne nehme an Fahrt auf. 8,8 Prozent der Bevölkerung seien mittlerweile vollständig geimpft, sagte Spahn. Allein am Donnerstag sei mehr als ein Prozent der Bevölkerung geimpft worden. "Damit sind wir im internationalen Vergleich auf der Überholspur", so Spahn. Er äußerte sich zuversichtlich, dass der Impfstoff von Biontech im Juni für über Zwölfjährige zugelassen werde. Deswegen müsse die Umsetzung jetzt schon mit den Ländern geplant werden. Denkbar seien Massenimpfungen in Impfzentren oder Schulen bis Ende August.

"Die steigende Impfquote wird in absehbarer Zeit sehr spürbare Erleichterungen bringen", stellte Wieler in Aussicht. Bis man aber weitgehend auf Maßnahmen und Regeln verzichten könne, müsse der Anteil der immunen Menschen in der Bevölkerung deutlich über 80 Prozent liegen. Auch dann werde es noch Infektionen und Ausbrüche geben, aber keine Wellen mehr. "Dann haben wir die Pandemie unter Kontrolle", sagte Wieler.

Kontaktreduzierende Maßnahmen und Impfungen hätten es geschafft, den R-Wert auch bei der in Großbritannien entdeckten Mutante unter Eins zu drücken, sagte Wieler. Vor einigen Monaten habe er noch bei mehr als vier gelegen. Bei einer schlagartigen Aufhebung der Maßnahmen würde der R-Wert wieder nach oben schnellen. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert liegt laut RKI-Lagebericht bei 0,88. Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 88 weitere Menschen anstecken. Liegt der R-Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Spahn kündigte an, dass in der kommenden Woche eine Million Dosen des Astra-Zeneca-Impfstoffs an die Arztpraxen geliefert werden, die dann ohne Priorisierung verimpft werden sollen. Am Vortag hatten Bund und Länder die Priorisierung mit einer festen Vorrangliste für diesen Impfstoff aufgehoben. Künftig ist es dem Arzt in Absprache mit dem Impfling auch freigestellt, den Abstand für eine Astra-Zeneca-Zweitimpfung von zwölf auf bis zu vier Wochen zu verkürzen. Spahn betonte: "Die Wirksamkeit ist umso höher, je länger der Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung ist." Wieler sagte: "Ich persönlich bin mit Astra Zeneca geimpft und werde mich erst nach zwölf Wochen wieder impfen lassen." Jedoch sei jedem Bürger, gemeinsam mit deren Arzt, die Entscheidung selbst überlassen, den Abstand zu verkürzen.

Laschet: Möglichst im Juli allen ein Impfangebot machen

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hält ein Impfangebot für alle impfwilligen Menschen schon im Juli für möglich - zwei Monate früher als es Kanzlerin Angela Merkel in Aussicht gestellt hatte. "Ich halte es mit Blick auf die aktuellen Impfstofflieferungen für möglich, dass wir das Ziel früher erreichen können", sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Bundesvorsitzende der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wenn "pragmatisch, strategisch und effektiv" geimpft werde, "dann kann es auf jeden Fall klappen, dass das Versprechen der Kanzlerin nicht nur erfüllt, sondern übererfüllt wird".

Der Ausgang des Kampfes gegen die Corona-Pandemie wird nach Einschätzung Laschets Einfluss auf die Bundestagswahl haben. "Ich glaube, viele Menschen werden ihre Entscheidung davon abhängig machen, wie wir aus der Corona-Krise kommen." Die Krise habe sehr viele Eingriffe in die Grundrechte mit sich gebracht. Deshalb müsse man sehr schnell mit dem Impfen vorankommen. "Wir sollten möglichst noch im Juli allen impfwilligen Menschen ein Impfangebot gemacht haben." Das Land sei aber auf die Impfstofflieferungen der Hersteller angewiesen.

Kanzlerin Merkel hatte allen Impfwilligen ein Angebot bis Ende des Sommers, also bis 21. September, in Aussicht gestellt. Ähnlich wie Laschet hatte sich auch schon Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geäußert: Es sei "sicherlich im Juli" der Zustand zu erreichen, "wo wir eigentlich alle, die unbedingt wollten, geimpft haben werden", hatte er am Dienstag beim Ärztetag gesagt.

Bundesrat beschließt Lockerungen für Geimpfte und Genesene

Etwas mehr Normalität für geimpfte und genesene Menschen: Bald gelten manche der Corona-Einschränkungen für sie nicht mehr, vermutlich bereits am Wochenende. Am Freitagmorgen billigte erwartungsgemäß auch der Bundesrat eine neue Verordnung der Bundesregierung, die diverse Lockerungen enthält. Für all jene, die seit mindestens zwei Wochen vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind oder die vor nicht mehr als einem halben Jahr an Covid-19 erkrankt waren, gilt nun beispielsweise: Sie werden von den Testpflichten befreit, die in Gegenden mit hohen Infektionszahlen zum Beispiel beim Einkaufen gelten; sie müssen sich nicht mehr an die Ausgangsbeschränkungen halten; bei privaten Treffen, für die es eine Höchstzahl an Teilnehmern gibt, werden sie nicht mehr mitgezählt. Die Neuregelungen kommen momentan etwa zehn Millionen Menschen in Deutschland zugute.

Am Donnerstag hatte der Bundestag die Lockerungen gebilligt - nur die AfD stimmte dagegen, die FDP enthielt sich. Die neue Verordnung soll nun am Samstag im Bundesanzeiger veröffentlicht werden, wie das Bundesjustizministerium mitteilte, und träte dann in der Nacht zu Sonntag in Kraft.

Laut einer Umfrage halten es 40 Prozent der Deutschen für grundsätzlich falsch, wenn Menschen, die vollständig geimpft sind oder bereits eine Corona-Infektion überstanden haben, von Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren befreit werden. Das ergab eine repräsentative Umfrage von Infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend. 55 Prozent hingegen finden, dass solche Lockerungen in die richtige Richtung gehen. Sie sind laut der Umfrage aber geteilter Meinung, was den Zeitpunkt angeht: Von den Lockerungs-Befürwortern finden es demnach 48 Prozent richtig, dass die Aufhebungen sofort gelten sollen. 51 Prozent sind der Meinung, dass die Freiheiten erst wieder greifen sollten, wenn mehr Menschen die Chance auf eine Corona-Impfung haben.

Impfstoff-Patente: Grüne sind für Aufhebung, Bundesregierung ist dagegen

Die Grünen fordern nach dem Vorstoß der USA von der Bundesregierung, einer Aufhebung der Patente für Corona-Impfstoffe, Tests und Medikamente rasch zuzustimmen. "Joe Biden hat den Anfang gemacht, jetzt müssen sich die Bundesregierung und die EU-Kommission auf der nächsten Sitzung der Welthandelsorganisation hinter die Schwellen- und Entwicklungsländer stellen und die Patente für Diagnostika, Medikamente und weitere Covid-19-Technologien aussetzen", sagte die stellvertretende Grünen-Bundesvorsitzende Jamila Schäfer der Augsburger Allgemeinen.

"In Indien, Brasilien und Peru sterben jeden Tag Menschen an Covid-19, auch weil die dringend benötigten Impfstoffe fehlen", sagte Schäfer. Durch die künstliche Verknappung und Einschränkung des Wissens zur Pandemiebekämpfung würden die Produktionskapazitäten für Impfstoffe, Arzneimittel und Technologien gegen Covid-19 weltweit nicht effizient und flächendeckend genutzt, kritisierte die Grünen-Politikerin.

Die US-Regierung hatte vorgeschlagen, dass der Patentschutz von Pharmafirmen auf ihre Corona-Impfstoffe vorübergehend entfallen soll. Hersteller in aller Welt könnten dann die Impfstoffe produzieren, ohne Lizenzgebühren an die Unternehmen zu zahlen, die die Mittel entwickelt haben. Die Pharmafirmen lehnen den Vorschlag ab.

Die Bundesregierung steht einer Freigabe der Impfstoff-Patente skeptisch gegenüber. "Der Schutz von geistigem Eigentum ist Quelle von Innovation und muss es auch in Zukunft bleiben", sagte eine Regierungssprecherin auf SZ-Anfrage. Der limitierende Faktor bei der Herstellung von Impfstoffen seien die Produktionskapazitäten und die hohen Qualitätsstandards, nicht die Patente an sich. Die Bundesregierung arbeite daran, "wie wir innerhalb Deutschlands und innerhalb der Europäischen Union, aber auch weltweit die Kapazitäten für die Produktion verbessern können und dies tun auch die betroffenen Unternehmen", so die Sprecherin.

Bund und Länder heben Priorisierung bei Astra-Zeneca-Impfstoff auf

Bund und Länder haben die Priorisierung bei der Impfung mit dem Vakzin von Astra Zeneca aufgehoben. Dies teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nach Beratungen mit seinen Länderkollegen in Berlin mit. Auch soll die Zweitimpfung nicht mehr zwingend erst nach zwölf Wochen erfolgen, sagte der CDU-Politiker. Die Regelung soll in Arztpraxen genauso wie in Impfzentren gelten.

Es liege dann im Ermessen des Arztes, wann der vollständige Impfschutz eintrete. Zudem stellen sich die Gesundheitsminister von Bund und Länder laut Spahn darauf ein, dass der Impfstoff von Biontech/Pfizer im Juni in der Europäischen Union ab zwölf Jahren zugelassen wird. Sofern dies der Fall sei, soll bis Ende August allen Zwölf- bis 18-Jährigen ein Impfangebot gemacht werden.