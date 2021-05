Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat in der Corona-Pandemie vor einer zu schnellen Öffnung von Gastronomie und Hotels für Geimpfte gewarnt. Zwar sei es "eine notwendige und gute Entscheidung", die Grundrechtseinschränkungen für Geimpfte zurückzunehmen. "Was nicht geht, ist, dass Geschäfte oder Restaurants geöffnet werden nur für diejenigen, die geimpft sind. Das würde zu Spannungen führen, die man kaum ertragen könnte", sagte Lauterbach am Dienstag im Deutschlandfunk.

Lauterbach sagte, es bestehe eine Gefahr, wenn Geimpfte und Nichtgeimpfte aufeinanderträfen und sich dann Nichtgeimpfte infizieren oder die Geimpften ohne vollständigen Immunschutz anstecken. Eine flächendeckende Kontrolle bei den Öffnungen sei schwierig und es gelte jetzt, den ausgewiesenen Erfolg bei der Bekämpfung der Pandemie zu sichern. "Wir dürfen nicht den Fehler machen, jetzt einen schnellen, frühen Rückfall zu riskieren", sagte Lauterbach. "Wir sind noch sehr weit von der Herdenimmunität entfernt."

"Lolli-Tests" ab 10. Mai an allen Grundschulen in Nordrhein-Westfalen

Vom 10. Mai an sollen die Kinder an allen Grund- und Förderschulen in Nordrhein-Westfalen zweimal pro Woche mit einem sogenannten Lolli-Test auf das Coronavirus untersucht werden. Das hat das Schulministerium in einer E-Mail an alle Einrichtungen mitgeteilt. Das hat auch Folgen für die Organisation des Wechselunterrichts.

Im Gegensatz zu Schnelltests werden die "Lolli-Tests", bei denen die Kinder einen Tupfer durch den Mund rollen, im Labor untersucht und sind genauer. Allerdings werden die Tests als Pool vorgenommen: Die Tests einer Gruppe werden zusammen untersucht - ist das Ergebnis positiv, müssen alle Betroffenen noch mal getestet werden, um das infizierte Kind zu finden. An fast 3800 Schulstandorten sollen täglich rund 35 000 Pooltestungen stattfinden.

Wie aus der E-Mail hervorgeht, dürfen Schüler aus dem jeweiligen Pool erst mit negativem PCR-Test zurück in die Schule. Vorher sind sie in Quarantäne. Der Wechselunterricht muss laut Ministerium überall so stattfinden, dass die Kinder jeweils einen Tag zu Hause und dann wieder in der Schule sind. Binnen zwei Wochen kommt so jeder Schüler auf fünf Präsenztage.

Die bereits ausgelieferten beziehungsweise bestellten Schnelltests - die durch die Lolli-Methode für Schüler überflüssig werden - sollen die Schulen zunächst aufbewahren. Die Lehrer werden weiter damit getestet. Die übrig geblieben Sets sollen woanders eingesetzt werden.

RKI meldet 7534 Neuinfektionen - die Inzidenz sinkt weiter

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstagmorgen 7534 neue positive Corona-Tests. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 141,4 von 146,9 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 315 weitere Menschen starben binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 83 591. Insgesamt wurden bislang mehr als 3,43 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

Die regionalen Unterschiede bei den Fallzahlen sind weiter groß. Thüringen ist mit einer Inzidenz vom 217,2 das Bundesland mit dem höchsten Wert, gefolgt von Sachsen. Schleswig-Holstein registriert dagegen mit 56,9 erneut den niedrigsten Wert. Auch Niedersachen und Hamburg liegen unter dem Wert 100. Das RKI gab 13 Landkreise an, die unter einer Inzidenz von 50 liegen. 22 Kreise weisen einen Wert von mehr als 250 auf, Tendenz sinkend. Im thüringischen Saale-Orla-Kreis liegt die Inzidenz aber bei 557,8.

Ärztepräsident: Frühere Impfung von Jugendlichen sinnvoll

Der Präsident der Bundesärztekammer hält im Kampf gegen das Coronavirus eine frühere Impfung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen für sinnvoll. Auf die Frage, welche Gruppen bei der Impfung priorisiert werden könnten, sagte Klaus Reinhardt im ZDF-"Morgenmagazin": "Ich finde die Vorstellung, darüber nachzudenken, dass man Jugendliche, Heranwachsende und junge Erwachsene, die sich in Ausbildung befinden und die einen hohen Grad an Mobilität haben oder haben müssen, unter epidemiologischen Gesichtspunkten jetzt auch mitimpft - nicht ausschließlich und prioritär, aber mitimpft - eine durchaus sinnvolle und vernünftige Idee".

An diesem Dienstag berät der Deutsche Ärztetag unter anderem über die Lehren aus der Corona-Pandemie. Dazu sagte Reinhardt, man müsse mit Blick auf den Anfang der Corona-Pandemie künftig Schutzkleidung in ausreichender Menge vorhalten, für den Krisenfall Ablaufpläne und definierte Krisenstäbe formulieren, den öffentlichen Gesundheitsdienst "wieder ausreichend ausrüsten" und sich Gedanken machen, wie man leistungsfähige Krankenhäuser erhalten kann.

Auch das Ethikrats-Mitglied Wolfram Henn spricht sich für vorrangige Impfungen für Schüler und Studierende aus, bevor die Impfpriorisierung gänzlich aufgehoben wird. "Durch die medizinisch begründeten Priorisierungen sind wir jetzt weitgehend durch", sagte der Humangenetiker der Berliner Zeitung. Die meisten Hochrisikogruppen seien geimpft. Es sei an der Zeit, nun die Bevölkerungsgruppen in den Blick nehmen, die in ihren Lebenschancen durch die Beschränkungen am stärksten beeinträchtigt seien, erklärte er. Kinder und Jugendliche müssten durch die Corona-Beschränkungen die größten Langzeitschäden in ihrer Lebensperspektive hinnehmen.

Amtsärzte: Geimpfte müssen weiterhin getestet werden

Die Amtsärzte haben die geplanten Ausnahmeregelungen für gegen Corona geimpfte Menschen kritisiert. "Geimpfte müssen unbedingt weiterhin getestet werden. Es wäre fatal, wenn Geimpfte und Genesene künftig von allen Testpflichten etwa bei der Einreise ausgenommen würden", sagte die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte angekündigt, dass bei Einreisen nach Deutschland künftig ein vollständiger Impfnachweis anstelle eines Tests ausreichen soll.

Teichert meinte aber: "Ohne umfassende Tests verlieren wir den Überblick über das Infektionsgeschehen - gerade auch mit Blick auf Virusvarianten." Wenn Reiserückkehrer nicht mehr getestet würden, wisse man nicht, ob sie Mutanten einschleppten.

Sie kritisierte zudem, dass die Bundesregierung Geimpften Rechte zurückgeben wolle, bevor ein einheitlicher Nachweis für den Impfstatus zur Verfügung stehe. "Die Politik darf nicht den zweiten Schritt vor dem ersten gehen: Bevor es bundesweit Erleichterungen für Geimpfte gibt, muss ein einheitliches Zertifikat als Impfnachweis eingeführt werden", sagte sie. Das Zertifikat müsse digital und in Papierform zur Verfügung stehen und unbedingt fälschungssicher sein.

Mittelständische Unternehmen wollen auch impfen

Mittelständler sollen nicht gegenüber Konzernen vom Bund bei der Impfstoffverteilung benachteiligt werden. Dies fordert der Verband der Familienunternehmer der Rheinischen Post zufolge. "Viele Familienunternehmen stehen in den Startlöchern und sind bereit, ihre Mitarbeiter über die Betriebsärzte impfen zu lassen", sagt Verbandspräsident Reinhold von Eben-Worlée.

Eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums betont der Zeitung zufolge, Betriebe müssten sich beim Impfen an die Priorisierung halten. "Solange die Priorisierung nach der Impfverordnung in Kraft ist, gilt sie auch für die Betriebsärzte." Spätestens von Mitte Juni an "werden die Betriebsärzte voraussichtlich in die Impfkampagne einbezogen, mit mindestens 500 000 Dosen pro Woche."

Mehr als 260 Verfahren wegen Bundesnotbremse beim Verfassungsgericht

Beim Bundesverfassungsgericht sind bislang 264 Verfahren wegen der Corona-Notbremse des Bundes eingegangen. Das teilte ein Sprecher in Karlsruhe mit. Wann mit Entscheidungen zu rechnen ist, blieb unklar.

Unter den Klägern sind Anwälte und die Gesellschaft für Freiheitsrechte, aber auch Politiker verschiedener Parteien wie Freie Wähler und FDP. Manche richten sich gegen einzelne Punkte, andere gegen das gesamte Maßnahmenpaket, das Bundesrat und Bundestag beschlossen hatten. Offen ist allerdings auch noch, ob das oberste deutsche Gericht überhaupt der richtige Adressat ist, oder zunächst einmal Verwaltungsgerichte zuständig wären.

Umstritten an der zehn Tage zuvor in Kraft getretenen Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes sind vor allem Ausgangsbeschränkungen von 22 bis fünf Uhr in Regionen, in denen innerhalb einer Woche 100 oder mehr Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner nachgewiesen werden.

Erleichterungen für Geimpfte und Genesene spätestens kommende Woche

Die Bundesregierung will die geplanten Lockerungen der Corona-Regeln für Geimpfte und Genesene rasch auf den Weg bringen. "Im Idealfall" könne man dies noch diese Woche, spätestens kommende Woche entscheiden, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach einer Sitzung des Corona-Kabinetts am Montag. In den kommenden Tagen werde man mit Vertretern der Länder und des Bundestags beraten, bevor das Kabinett den Verordnungsentwurf formal beschließe. Die Signale seien "sehr gut", zum Entwurf des Justizministeriums gebe es viel Zustimmung, sagte Spahn.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen die Änderungen am Donnerstag im Bundestag und am Freitag im Bundesrat beschlossen werden. Die Mitglieder der Bundesregierung haben der Kabinettsvorlage bereits im Umlaufverfahren zugestimmt, wie aus einem Schreiben des Bundeskanzleramtes hervorgeht, das der dpa vorliegt. Formal soll sie am Mittwoch vom Kabinett verabschiedet werden.

Der Entwurf sieht insbesondere zwei Lockerungen vor: So wird, wer vollständig geimpft oder von Corona genesen und damit immun ist, mit frisch Getesteten gleichgestellt. Er oder sie muss also keinen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen, um etwa einkaufen gehen zu können. Zum anderen sollen vollständig (also im Regelfall zweimal) Geimpfte sowie Genesene von den Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen ausgenommen werden. Als genesen gilt, wer vor höchstens einem halben Jahr positiv auf Corona getestet wurde und dies schriftlich belegen kann. Dies muss ein PCR-Test gewesen sein, der zudem mindestens vier Wochen zurückliegt.

Impfnachweis soll Corona-Test bei Reisen nach Deutschland ersetzen

Im Zuge der Rücknahme von Corona-Einschränkungen für vollständig Geimpfte will die Bundesregierung auch Einreisen nach Deutschland für diese Gruppe erleichtern. Das Corona-Kabinett habe am Montag über eine entsprechende Änderung der Einreiseverordnung gesprochen, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Einen Entwurf kündigte er für diese Woche an. Statt eines negativen Tests zur Einreise bei Flugreisen soll demnach künftig auch der Nachweis einer vollständigen Impfung reichen.

Spahn kündigte außerdem an, dass neben Arztpraxen und Impfzentren auch die Apotheken den geplanten digitalen Impfnachweis, der im Sommer kommen soll, ausstellen können sollen. Zu Beginn der Sommerferien soll eine Impfung nicht nur analog mit einem Eintrag im gelben Impfheft nachgewiesen werden können, sondern auch digital auf Smartphones. Wer kein Smartphone hat, kann einen Ausdruck der digital lesbaren Impfbescheinigung als QR-Code auf Papier bekommen. Auch bei Verlust oder Wechsel des Smartphones kann das Zertifikat über den ausgedruckten QR-Code erneut ins Handy eingelesen werden.