Die Parteien bringen sich für die Bundestagswahl in Stellung. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog.

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat dem früheren Fraktionschef Friedrich Merz eine wichtige künftige Rolle zugesagt. Laschet sagte am Dienstag beim Wirtschaftstag des Wirtschaftsrates der CDU, Merz sei das "wirtschafts-und finanzpolitische Gesicht", der auch die Bundespolitik prägen werde nach der Wahl. Die Union habe eine breite Mannschaft, zu der Merz gehöre, sagte Laschet. Merz war Laschet im Kampf um den Parteivorsitz unterlegen.

Sein Team werde "sehr zeitnah" sichtbar werden, sagte Laschet. Mit Blick auf SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sagte er, er hoffe, wenn sein Team sichtbar werde, dass man dann Scholz frage, wo sein Team sei: "Wo sind denn all die Leute, die ihr jetzt irgendwo festbindet in Hinterzimmern, damit die bloß keine Interviews geben? Die will ich alle sehen, die dann da Minister werden."

Der CDU-Kanzlerkandidat hatte bislang keine Mitglieder seines möglichen Regierungsteams benannt und war deswegen auch in den eigenen Reihen zunehmend in die Kritik geraten. Nach der Sitzung des CDU-Präsidiums hatte Laschet am Montag die CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann und Andreas Jung sowie die Nachwuchspolitikerin Wiebke Winter als Team für das Thema Klimaschutz vorgestellt. Zugleich hatte er aber betont, dies sei keine Festlegung für mögliche Kabinettsposten. (31.08.2021)

Linke lehnt Bekenntnis zur Nato ab

Die Linke hat Forderungen nach Bekenntnissen zur Nato nach der ersten großen Fernsehdebatte der Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen zurückgewiesen. Dennoch hat die Partei den Willen bekräftigt, nach der Bundestagswahl mitzuregieren. Baerbock und Scholz schließen im Gegensatz zu Laschet eine Koalition mit der Linken nicht aus. Scholz knüpfte ein mögliches Bündnis zuletzt allerdings mehrfach an ein klares Bekenntnis zur Nato, was die Linke jedoch weiterhin ablehnt: Dies würde bedeuten, "einem Kriegsbündnis tatsächlich die Stimme zu geben", erklärte Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow.

Ähnlich äußerte sich der außenpolitische Sprecher der Partei, Gregor Gysi, im Spiegel. "Wer nach diesem Fiasko glaubt, die Welt wäre sicherer, wenn Deutschland noch mehr Steuermilliarden in die Rüstung steckte und europäische Truppen auch ohne die USA Kriege führen können müssten, denkt vollständig an den Realitäten vorbei." Dennoch zeigte sich Gysi, wie auch die Parteichefinnen Susanne Hennig-Wellsow und Janine Wissler offen für ein rot-rot-grünes Bündnis nach der Bundestagswahl. Wissler sagte im Heute-Journal: "Ich freue mich sehr, dass es nach den Umfragen so aussieht, als wäre es möglich, ein Regierung jenseits von CDU und FDP zu initiieren. Deswegen sollte man darüber reden, was denn zu dritt möglich wäre, bei Fragen von Umverteilung, Klimaschutz und bezahlbaren Mieten."

Im Mittelpunkt möglicher Verhandlungen müssen laut Hennig-Wellsow Frieden und Sicherheitspolitik stehen und nicht Konfrontation. Zur Frage einer rot-rot-grünen Koalition sagte Hennig-Wellsow, es gehe um eine andere Geld- und Vermögenspolitik in Deutschland. Dies schließe Union und FDP als Partner aus. Insofern gebe es bei ihr "Unverständnis", "warum SPD und Grüne sich jetzt verschanzen, ohne zu sehen, welche Chancen wir als Dreierbündnis haben, tatsächlich dieses Land zum Positiven zu verändern".

Die Linke sei das soziale Gewissen und garantiere, dass der Sozialstaat weiter bestehen bleibe. "Und weil wir als einzige diesen Auftrag erfüllen, ist es für uns klar wie Kloßbrühe, dass wir Teil einer Regierung sein wollen, sofern es arithmetisch passt." Hennig-Wellsow fügte hinzu, alle würden verhandeln und Kompromisse eingehen müssen, "nicht nur die Linke". Die Linke fordert in ihrem Wahlprogramm eine Auflösung der Nato und will sie durch ein kollektives Sicherheitssystem mit russischer Beteiligung ersetzen. (31.08.2021)

Laschet legt neue Strategie für Wahlkampf-Endspurt vor

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet will im Endspurt des Wahlkampfs mit fünf Kernthemen punkten, die jeweils mit einer Person besetzt werden sollen. Die Kernthemen sind "Klimaneutrales Industrieland", "Digitale Modernisierung von Staat und Wirtschaft", "Entlastung der gesellschaftlichen Mitte", "Stärkung der wirtschaftlichen Mitte" und "Sicherheit Innen und Außen". In den nächsten 14 Tagen sollen dann auch die Köpfe von CDU und CSU vorgestellt werden, die diese Themen repräsentieren sollen.

Er sei schon immer Teamplayer gewesen sagte Laschet auf die Frage, warum er erst jetzt, nach entsprechenden Forderungen, Experten für Themen präsentiere. "Wir haben auf allen Politikfeldern starke Köpfe", sagte Laschet. Diese Köpfe wolle man auch zeigen - anders als die SPD, die alle Köpfe derzeit verstecke. Beim Klimawandel setze man anders als die Grünen auf Innovation und Anreize und nicht auf Verbote, sagte Laschet. Es sei Konsens, dass die Industrie transformiert werden müsse, die Frage sei jedoch, wie das gelingen solle, sagte der Unionskandidat. Anstatt bislang sechs Jahre soll die Genehmigung eines Windrads zukünftig sechs Monate dauern. Es solle zudem zinslose Darlehn von der KfW geben, für alle, die sich ein Solardach anschaffen möchten.

Andreas Jung, der für das Thema Klimaschutz zuständig sein soll, unterstrich, dass die Union Klimaschutz mit Innovationen erreichen möchte. Es müssten bürokratische Hürden wegfallen, damit etwa Photovoltaikanlagen auf Dächern attraktiver würden. Wiebke Winter, ebenfalls am Konzept fürs Klima beteiligt, nannte das Ersetzen von alten Maschinenanlagen gegen neuere und effizientere als einen wichtigen Schritt der Klimastrategie. Thomas Heilmann sagte, die Umstellung der Wirtschaft müsse auch wirtschaftlich attraktiv sein, sonst könne man andere Länder wie China nicht mitnehmen.

Wie die Welt berichtet, will Laschet zudem Mitte September zusammen mit der CSU ein "100-Tage-Programm" für den Start einer Regierung unter Unions-Führung vorstellen. (30.08.2021)

Spahn fordert Strategiewechsel der Union im Wahlkampfendspurt

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Jens Spahn hat die Union angesichts der desaströsen Umfragewerte zu einem Strategiewechsel im Wahlkampfendspurt aufgefordert. "Wir brauchen auch einen Wahlkampf, der die Unterschiede klarer macht", sagte der Gesundheitsminister am Sonntagabend bei Bild TV. Darüber hinaus sprach er sich dafür aus, mehr auch auf das Team hinter Kanzlerkandidat Armin Laschet zu setzen.

"Wer CDU und CSU wählt, der bekommt (Friedrich) Merz und (Markus) Söder, auch Spahn und (Annegret) Kramp-Karrenbauer, auch (Carsten) Linnemann und (Karl-Josef) Laumann und auch (Dorothee) Bär und (Nadine) Schön", sagte Spahn. Es sei die Stärke von CDU-Chef Laschet, "ein Team zusammenstellen zu können, starke Köpfe auch im Kabinett im engsten Team haben zu können". Die Union müsse künftig die Unterschiede prägnanter herausarbeiten: "Die einen wollen Steuern einführen und erhöhen, wir wollen Steuern senken. Klimaschutz durch Verbote oder Klimaschutz durch Innovation? Multikulti oder Leitkultur?"

Der Abwärtstrend der Union hatte sich am Wochenende verfestigt, eine weitere Umfrage sah die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz als stärkste Kraft. Im wöchentlichen Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa für Bild am Sonntag gewannen die Sozialdemokraten zwei Prozentpunkte. Mit 24 Prozent liegen sie nun deutlich vor der Union, die nur noch auf 21 Prozent kommt (minus 1). Der im Sonntagstrend ausgewiesene Wert ist der niedrigste, den Insa jemals für die CDU/CSU gemessen hat.Die Forderung nach einem Wechsel des Kanzlerkandidaten der Union von Laschet zu CSU-Chef Markus Söder lehnte Spahn bei Bild TV ab. (30.08.2021)