Die Parteien bringen sich für die Bundestagswahl in Stellung. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog.

CDU-Chef Armin Laschet sieht sich nach eigener Aussage als Kanzlerkandidat der Union ausreichend von Amtsinhaberin Angela Merkel unterstützt - auch wenn sie noch nicht direkt zu seiner Wahl aufgerufen hat. Er empfinde es nicht so, dass sich Merkel mit Unterstützung zurückhalte, sagte Laschet bei der Vorstellung des Buches "Angela Merkel. Die Kanzlerin und ihre Zeit" des Historikers und Journalisten Ralph Bollmann in Berlin. "Eine Wahlkampfkundgebung muss man schon selbst machen. Ein Kanzleramt ererbt man übrigens nicht. Das muss man sich erkämpfen."

In der Union gibt es hinter vorgehaltener Hand Kritik, Merkel engagiere sich im Wahlkampf nicht ausreichend für Laschet. Der CDU-Chef sagte auf entsprechende Reporterfragen: "Das ist das wichtigste Amt in Europa. Und das erfordert, dass der, der es will, es sich selbst erkämpft, und nicht von der Gunst des Vorgängers abhängt." Er ergänzte: "Ich bin mit ihr da völlig im Reinen. Wir reden sehr viel. Sie unterstützt, wo sie kann." Es sei aber "nicht so, dass sie auf die Wahlkampfbühnen mit mir zieht und neben mir steht und Wahlempfehlungen abgibt".

Dies finde er angemessen und richtig. Es werde weitere Gelegenheiten geben, an denen man werde erkennen können, "wen sie sich als Nachfolger wünscht. Das freut mich, und es reicht aus." (01.09.2021)

Scholz reagiert gelassen auf Merkel-Kritik

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz nimmt die Kritik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an seinem Wahlkampf gelassen. Merkel hatte am Dienstag die unterschiedliche Haltung von ihr und Scholz zur Linkspartei betont. Mit ihr würde es nie eine Koalition geben, an der die Linke beteiligt sei - Scholz dagegen lasse diese Frage offen. "In dem Zusammenhang ist es einfach so, dass da ein gewaltiger Unterschied für die Zukunft Deutschlands zwischen mir und ihm besteht", hatte Merkel gesagt.

Die Äußerung habe ihn nicht überrascht, "als ehemalige Bundesvorsitzende der CDU sollte sie diese Antwort geben", sagte Scholz dem SWR. Trotzdem arbeite er weiterhin gut mit der Kanzlerin zusammen.

Scholz hat eine Koalition mit der Linkspartei in den vergangenen Tagen mehrfach nicht ausdrücklich ausgeschlossen, jede Regierungsbildung aber an Prinzipien wie ein klares Bekenntnis zur Mitgliedschaft in der Nato geknüpft. Die Linke will, dass Deutschland die Nato verlässt. Dem SWR sagte Scholz, er bestehe bei jeder Koalition auf eine gute Partnerschaft mit den USA und wolle die Nato stärken. Eine Zusammenarbeit könne er sich mit den Grünen, aber auch mit der FDP vorstellen. (01.09.2021)

Laschet: Merz ist das "wirtschafts-und finanzpolitische Gesicht"

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat dem früheren Fraktionschef Friedrich Merz eine wichtige künftige Rolle zugesagt. Laschet sagte am Dienstag beim Wirtschaftstag des Wirtschaftsrates der CDU, Merz sei das "wirtschafts-und finanzpolitische Gesicht", der auch die Bundespolitik nach der Wahl prägen werde. Die Union habe eine breite Mannschaft, zu der Merz gehöre, sagte Laschet. Merz war Laschet im Kampf um den Parteivorsitz unterlegen.

Sein Team werde "sehr zeitnah" sichtbar werden, sagte Laschet. Mit Blick auf SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sagte er, er hoffe, wenn sein Team sichtbar werde, dass man dann Scholz frage, wo sein Team sei: "Wo sind denn all die Leute, die ihr jetzt irgendwo festbindet in Hinterzimmern, damit die bloß keine Interviews geben? Die will ich alle sehen, die dann da Minister werden."

Der CDU-Kanzlerkandidat hatte bislang keine Mitglieder seines möglichen Regierungsteams benannt und war deswegen auch in den eigenen Reihen zunehmend in die Kritik geraten. Nach der Sitzung des CDU-Präsidiums hatte Laschet am Montag die CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann und Andreas Jung sowie die Nachwuchspolitikerin Wiebke Winter als Team für das Thema Klimaschutz vorgestellt. Zugleich hatte er aber betont, dies sei keine Festlegung für mögliche Kabinettsposten. (31.08.2021)

Linke lehnt Bekenntnis zur Nato ab

Die Linke hat Forderungen nach Bekenntnissen zur Nato nach der ersten großen Fernsehdebatte der Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen zurückgewiesen. Dennoch hat die Partei den Willen bekräftigt, nach der Bundestagswahl mitzuregieren. Baerbock und Scholz schließen im Gegensatz zu Laschet eine Koalition mit der Linken nicht aus. Scholz knüpfte ein mögliches Bündnis zuletzt allerdings mehrfach an ein klares Bekenntnis zur Nato, was die Linke jedoch weiterhin ablehnt: Dies würde bedeuten, "einem Kriegsbündnis tatsächlich die Stimme zu geben", erklärte Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow.

Ähnlich äußerte sich der außenpolitische Sprecher der Partei, Gregor Gysi, im Spiegel. "Wer nach diesem Fiasko glaubt, die Welt wäre sicherer, wenn Deutschland noch mehr Steuermilliarden in die Rüstung steckte und europäische Truppen auch ohne die USA Kriege führen können müssten, denkt vollständig an den Realitäten vorbei." Dennoch zeigte sich Gysi, wie auch die Parteichefinnen Susanne Hennig-Wellsow und Janine Wissler offen für ein rot-rot-grünes Bündnis nach der Bundestagswahl. Wissler sagte im Heute-Journal: "Ich freue mich sehr, dass es nach den Umfragen so aussieht, als wäre es möglich, ein Regierung jenseits von CDU und FDP zu initiieren. Deswegen sollte man darüber reden, was denn zu dritt möglich wäre, bei Fragen von Umverteilung, Klimaschutz und bezahlbaren Mieten."

Im Mittelpunkt möglicher Verhandlungen müssen laut Hennig-Wellsow Frieden und Sicherheitspolitik stehen und nicht Konfrontation. Zur Frage einer rot-rot-grünen Koalition sagte Hennig-Wellsow, es gehe um eine andere Geld- und Vermögenspolitik in Deutschland. Dies schließe Union und FDP als Partner aus. Insofern gebe es bei ihr "Unverständnis", "warum SPD und Grüne sich jetzt verschanzen, ohne zu sehen, welche Chancen wir als Dreierbündnis haben, tatsächlich dieses Land zum Positiven zu verändern".

Die Linke sei das soziale Gewissen und garantiere, dass der Sozialstaat weiter bestehen bleibe. "Und weil wir als einzige diesen Auftrag erfüllen, ist es für uns klar wie Kloßbrühe, dass wir Teil einer Regierung sein wollen, sofern es arithmetisch passt." Hennig-Wellsow fügte hinzu, alle würden verhandeln und Kompromisse eingehen müssen, "nicht nur die Linke". Die Linke fordert in ihrem Wahlprogramm eine Auflösung der Nato und will sie durch ein kollektives Sicherheitssystem mit russischer Beteiligung ersetzen. (31.08.2021)