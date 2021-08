Die Parteien bringen sich für die Bundestagswahl in Stellung. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog.

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet will im Endspurt des Wahlkampfs mit fünf Kernthemen punkten, die jeweils mit einer Person besetzt werden sollen. Die Kernthemen sind "Klimaneutrales Industrieland", "Digitale Modernisierung von Staat und Wirtschaft", "Entlastung der gesellschaftlichen Mitte", "Stärkung der wirtschaftlichen Mitte" und "Sicherheit Innen und Außen". In den nächsten 14 Tagen sollen dann auch die Köpfe von CDU und CSU vorgestellt werden, die diese Themen repräsentieren sollen.

Er sei schon immer Teamplayer gewesen sagte Laschet auf die Frage, warum er erst jetzt, nach entsprechenden Forderungen, Experten für Themen präsentiere. "Wir haben auf allen Politikfeldern starke Köpfe", sagte Laschet. Diese Köpfe wolle man auch zeigen - anders als die SPD, die alle Köpfe derzeit verstecke. Beim Klimawandel setze man anders als die Grünen auf Innovation und Anreize und nicht auf Verbote, sagte Laschet. Es sei Konsens, dass die Industrie transformiert werden müsse, die Frage sei jedoch, wie das gelingen solle, sagte der Unionskandidat. Anstatt bislang sechs Jahre soll die Genehmigung eines Windrads zukünftig sechs Monate dauern. Es solle zudem zinslose Darlehn von der KfW geben, für alle, die sich ein Solardach anschaffen möchten.

Andreas Jung, der für das Thema Klimaschutz zuständig sein soll, unterstrich, dass die Union Klimaschutz mit Innovationen erreichen möchte. Es müssten bürokratische Hürden wegfallen, damit etwa Photovoltaikanlagen auf Dächern attraktiver würden. Wiebke Winter, ebenfalls am Konzept fürs Klima beteiligt, nannte das Ersetzen von alten Maschinenanlagen gegen neuere und effizientere als einen wichtigen Schritt der Klimastrategie. Thomas Heilmann sagte, die Umstellung der Wirtschaft müsse auch wirtschaftlich attraktiv sein, sonst könne man andere Länder wie China nicht mitnehmen.

Wie die Welt berichtet, will Laschet zudem Mitte September zusammen mit der CSU ein "100-Tage-Programm" für den Start einer Regierung unter Unions-Führung vorstellen. (30.08.2021)

Spahn fordert Strategiewechsel der Union im Wahlkampfendspurt

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Jens Spahn hat die Union angesichts der desaströsen Umfragewerte zu einem Strategiewechsel im Wahlkampfendspurt aufgefordert. "Wir brauchen auch einen Wahlkampf, der die Unterschiede klarer macht", sagte der Gesundheitsminister am Sonntagabend bei Bild TV. Darüber hinaus sprach er sich dafür aus, mehr auch auf das Team hinter Kanzlerkandidat Armin Laschet zu setzen.

"Wer CDU und CSU wählt, der bekommt (Friedrich) Merz und (Markus) Söder, auch Spahn und (Annegret) Kramp-Karrenbauer, auch (Carsten) Linnemann und (Karl-Josef) Laumann und auch (Dorothee) Bär und (Nadine) Schön", sagte Spahn. Es sei die Stärke von CDU-Chef Laschet, "ein Team zusammenstellen zu können, starke Köpfe auch im Kabinett im engsten Team haben zu können". Die Union müsse künftig die Unterschiede prägnanter herausarbeiten: "Die einen wollen Steuern einführen und erhöhen, wir wollen Steuern senken. Klimaschutz durch Verbote oder Klimaschutz durch Innovation? Multikulti oder Leitkultur?"

Der Abwärtstrend der Union hatte sich am Wochenende verfestigt, eine weitere Umfrage sah die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz als stärkste Kraft. Im wöchentlichen Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa für Bild am Sonntag gewannen die Sozialdemokraten zwei Prozentpunkte. Mit 24 Prozent liegen sie nun deutlich vor der Union, die nur noch auf 21 Prozent kommt (minus 1). Der im Sonntagstrend ausgewiesene Wert ist der niedrigste, den Insa jemals für die CDU/CSU gemessen hat.Die Forderung nach einem Wechsel des Kanzlerkandidaten der Union von Laschet zu CSU-Chef Markus Söder lehnte Spahn bei Bild TV ab. (30.08.2021)

Hans: Laschet muss Regierungsteam präsentieren

Nach schwachen Umfragewerten hat der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (beide CDU) aufgefordert, ein Team möglicher Minister zu präsentieren. "Wir müssen endlich zeigen, wofür die Union steht und mit wem wir neben dem Kanzlerkandidaten die Zukunft des Landes prägen wollen", sagte Hans der Rheinischen Post.

Es gebe in der heutigen Ministerriege und in der Spitze der Bundestagsfraktion "viele fähige Köpfe", denen man Verantwortung für das Land zutraue. "Ich bin ein Fan davon, noch vor der Wahl zu sagen, wer in einem Team drin ist und wer für welche Themen steht. Ich bin sicher, dass das jetzt auf den Weg gebracht wird", sagte Hans.

Laschet steht wegen der schlechten Umfragewerte der Union etwa vier Wochen vor der Bundestagswahl unter Druck. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak stellte sich hinter ihn und schloss einen Austausch des Kanzlerkandidaten aus. "Die Kandidatenfrage ist lange entschieden, und wir kämpfen jetzt gemeinsam für unser Land, damit es in die richtige Richtung geht. Mit Armin Laschet an der Spitze und gemeinsam mit der CSU. Wir wollen gemeinsam gewinnen", sagte Ziemiak der Neuen Osnabrücker Zeitung. (27.08.2021)

Söder: Verantwortung für die Umfragen liegt nicht in Bayern

CSU-Chef Markus Söder führt die schlechten Werte der Union vor allem auf die CDU zurück. "Die Verantwortung für die Umfragen liegt nicht in Bayern", sagte der bayerische Ministerpräsident der Passauer Neuen Presse und dem Donaukurier. Er würde sich "ehrlich wünschen", dass auch in der CDU mehr für Unionskanzlerkandidat Armin Laschet werben. "Dagegen kämpfen wir in Bayern für die Union und werben seit Wochen für mehr Einsatz und Engagement." "Klar ist: Es wird jetzt richtig knapp. Deshalb müssen wir endlich anfangen zu kämpfen.

Es geht um alles", sagte er weiter. "Es droht ein Linksrutsch - egal ob durch Ampel- oder Links-Koalition: Am Ende stünden Steuererhöhungen, wirtschaftliche Nachteile und unsichere Zeiten." Rufen nach einem Kandidatenwechsel erteilte er eine Absage. "Die Wahlzettel sind gedruckt und die Wahlplakate geklebt, da macht es keinen Sinn, über einen Kandidatentausch zu reden." (26.08.2021)

Die Post bereitet sich auf mehr als 60 Prozent Briefwähler vor

Die Deutsche Post DHL geht für die diesjährige Bundestagswahl von deutlich mehr Briefwählern als noch bei der Bundestagswahl 2017 aus. "Die Briefwahl kann ein großes Ausmaß annehmen", sagte Tobias Meyer, Vorstand für den Bereich Post und Pakete Deutschland, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Unternehmen sei darauf vorbereitet, dass mehr als 60 Prozent der Wähler von der Briefwahl Gebrauch machen könnten.

Der Post-Konzernvorstand rechne mit einem weitestgehend störungsfreien Ablauf. "Es wird immer irgendwo Herausforderungen geben, denen wir uns stellen müssen", sagte Meyer. Sollte etwa ein Brief nicht automatisch lesbar sein, werde man ihn manuell bearbeiten und trotzdem zustellen. "Ob wir das dann immer taggleich hinbekommen, werden wir sehen müssen. Daher ist die Beachtung der Fristen wichtig." Er rate Wählern, die auf Nummer sicher gehen wollen, davon ab, die Briefunterlagen als Einschreiben zu versenden. "Die Unterlagen sollten so rückgesendet werden, wie sie vorgesehen sind, da die Auslieferungsverfahren mit den Behörden entsprechend abgestimmt sind." (26.08.2021)