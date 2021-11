Rund fünf Wochen nach der schweren Niederlage der Union bei der Bundestagswahl will die CDU-Führung die personelle Neuaufstellung in die Wege leiten. In Berlin werden Präsidium und Bundesvorstand am Dienstag über das Verfahren zur Neubestimmung des Parteivorsitzes beraten. Sie haben die Vorgabe, dazu eine Mitgliederbefragung durchzuführen. Eine Kreisvorsitzendenkonferenz hatte sich am Samstag mit großer Mehrheit hierfür ausgesprochen.

Fraglich ist, ob bei den Sondersitzungen bereits erste Bewerber ihre Kandidaturen offiziell anmelden werden. Ambitionen auf die Nachfolge von Parteichef Armin Laschet werden insbesondere dem früheren Unions-Fraktionschef Friedrich Merz, dem Außenpolitiker Norbert Röttgen und dem geschäftsführenden Gesundheitsminister Jens Spahn nachgesagt. Auch der Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann und Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus sind im Gespräch.

Diese fünf möglichen Bewerber nahmen am Montag an einer Klausurtagung der nordrhein-westfälischen CDU-Bundestagsabgeordneten in Bergisch Gladbach teil. Am Rande dürfte auch über die künftige personelle Aufstellung der Partei gesprochen worden sein.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident und CDU-Landeschef Daniel Günther verlangte in der Neuen Osnabrücker Zeitung, dass in der neuen Führung "Frauen stark vertreten sein müssen".

Laschet war erst im vergangenen Januar zum Vorsitzenden gewählt worden. Nach dem historisch schlechten Ergebnis von 24,1 Prozent bei der Bundestagswahl gibt er den Vorsitz ab. Ein per Mitgliedervotum ermittelter Nachfolger müsste noch durch einen Bundesparteitag offiziell gewählt werden. Bei diesem wird der gesamte Bundesvorstand zur Wahl stehen. Ziel der CDU ist es, diesen Prozess im Dezember oder im Januar abzuschließen.

Die Partei will schnell wieder handlungsfähig werden, weil bereits am 27. März im Saarland Landtagswahlen anstehen. Am 8. Mai wird dann in Schleswig-Holstein und am 15. Mai in Nordrhein-Westfalen ein neues Parlament gewählt. In allen drei Bundesländern stellt die CDU den Ministerpräsidenten. Niederlagen dort wie soeben im Bund würden die Probleme der Partei massiv vergrößern.

Generalsekretär Paul Ziemiak will in den Sitzungen von Präsidium und Bundesvorstand einen Vorschlag vorlegen, wie die Mitgliederbefragung über den Vorsitz - die erste in der Geschichte der CDU - ablaufen soll. Geklärt werden muss beispielsweise, ob es vorgeschaltete Vorstellungsrunden der Kandidaten geben soll.

Für die Befragung selbst sind mehrere Varianten vorstellbar. Das reicht von der Briefwahl über ein Online-Verfahren bis hin zur klassischen Urnenabstimmung in Kreisgeschäftsstellen. Als wahrscheinlich gilt eine Kombination von zwei oder drei dieser Verfahren, um Zeit zu gewinnen.

SPD-Fraktionschef plant mit neuer Parteispitze

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich hat nach dem angekündigten Rückzug von Norbert Walter-Borjans von der Parteispitze die Co-Vorsitzende Saskia Esken aufgefordert, auf den Vorsitz zu verzichten, wenn sie Ministerin werden will. "Ich glaube, die Konzentration jeweils auf ein Amt ist schon herausfordernd genug", sagte er im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. "So ist Saskia Esken ja auch vor zwei Jahren angetreten, letztlich eben auch auf diese Eigenständigkeit pochend. Und ich glaube, dass Sie klug genug ist, zu wissen, dass das, was damals vor zwei Jahren erfolgreich war, sich auch in Zukunft wieder wird abbilden müssen."

Er erwartet, dass sich Esken entsprechend erklärt. "Es wäre gut, dass die Partei auch weiß, woran sie ist", sagte Mützenich. Esken ist eine der SPD-Vertreterinnen in den Koalitionsverhandlungen mit Grünen und FDP und gilt als Anwärterin auf ein Ministeramt. Esken hatte allerdings im Sommer erklärt, erneut für den Bundesvorsitz ihrer Partei kandidieren zu wollen.

Die SPD-Doppelspitze hat sich in den Augen des Fraktionschefs aber bewährt. "Ich gehe davon aus, dass es weiterhin eine Doppelspitze ist", sagte er. Gefragt nach Generalsekretär Lars Klingbeil und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig als potenzielle Kandidaten für den Parteivorsitz hielt er sich bedeckt. "Ich will nicht einer persönlichen Entscheidung zwei herausragender Kandidatinnen und Kandidaten vorweggreifen." Dafür sei auch Zeit. Schwesig lässt sich eine Kandidatur offen. Die SPD habe jetzt erstmal den Auftrag, eine Bundesregierung zu bilden.

Walter-Borjans hatte der Rheinischen Post gesagt, er werde sich beim Parteitag vom 10. bis 12. Dezember nicht erneut um den Vorsitz bewerben. Er war 2019 gemeinsam mit Esken bei den SPD-Mitgliedern als Sieger einer aufwendigen Kandidatenkür hervorgegangen. Der geschäftsführende Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat deutlich gemacht, dass er den Parteivorsitz nicht beansprucht. Mützenich warnte zudem davor, die mögliche Wiederwahl von Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident zum Gegenstand der Personalgespräche im Rahmen der Regierungsbildung zu machen. (31.10.2021)

CDU-Politiker wollen Basisvotum bei Wahl des neuen Parteichefs

Die CDU-Politiker Norbert Röttgen und Carsten Linnemann haben sich vor der Konferenz der CDU-Kreisvorsitzenden für eine Mitgliederbefragung bei der Auswahl des neuen CDU-Chefs ausgesprochen. "Wenn in dieser besonderen Lage ein beachtlicher Teil der Basis mitteilt, dass die Mitglieder aktiver Teil des Neuanfangs sein möchten und darum eine Mitgliederbefragung wünschen, dann begrüße und unterstütze ich das", sagte Röttgen der Funke-Mediengruppe. "Dieser Wunsch sollte nicht zurückgewiesen werden."

Am Samstag treffen sich die 326 CDU-Kreisvorsitzenden, um darüber zu beraten, ob es eine Mitgliederbefragung geben soll. Eine Entscheidung über das Verfahren zur Auswahl der neuen Parteispitze soll dann aber erst im CDU-Bundesvorstand am kommenden Montag getroffen werden. CDU-Chef Armin Laschet hatte nach der Wahlniederlage der Union bei der Bundestagswahl erklärt, dass er sich von der Parteispitze zurückziehen, aber den Übergang moderieren wolle.

Röttgen gilt wie Linnemann als einer der möglichen Kandidaten für den Parteivorsitz. Wie Unionsfraktionsvize Linnemann ließ er offen, ob er selbst erneut für den Parteivorsitz kandidieren wird. "Ich bin für eine Teamlösung. Ich spiele in einem Team gerne eine Rolle, in welcher Funktion auch immer", sagte Linnemann in der ARD auf die entsprechende Frage nach einer Kandidatur. Bei diesem Team brauche es unbedingt eine breite Aufstellung und auch Frauen. Bisher gelten mit dem Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz, Röttgen, Linnemann, Gesundheitsminister Jens Spahn und CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus fünf CDU-Politiker aus Nordrhein-Westfalen als mögliche Kandidaten für den Parteivorsitz. Laut einer Umfrage für das ARD-"Morgenmagazin" liegt dabei Merz in der Präferenz vor Röttgen und Spahn.

Linnemann dringt zudem auf einen CDU-Bundesparteitag zur Wahl einer neuen Führung bereits im Dezember. Dies sei nötig, weil 2022 wichtige Landtagswahlen anstünden und sich die Partei schnell sortieren müsse. (29.10.2021)

Lindner will an Pendlerpauschale festhalten

FDP-Chef Christian Lindner hat eine Überprüfung der Subventionen des Bundes angekündigt, um Pläne der Koalitionsverhandler von SPD, Grünen und seiner Partei zu finanzieren - an der Pendlerpauschale hält er aber fest. Die Grünen hatten im Wahlkampf deren Begrenzung gefordert. Subventionsabbau dürfe "nicht zu einer Steuererhöhung für die arbeitende Mitte werden, wie es bei der Pendlerpauschale der Fall wäre", sagte Lindner der Düsseldorfer Rheinischen Post.

Stattdessen stellte er die Förderung für Hybrid-Autos mit Verbrenner- und separat aufladbarem Elektromotor in Frage: "Wir geben zum Beispiel eine Milliarde Euro an Subventionen für Plug-in-Fahrzeuge aus, die keinen gesicherten ökologischen Nutzen haben", sagte Lindner.

"In jedem Fall sollten Vorhaben in eine Prioritätenfolge gebracht werden. Nicht alles geht sofort", sagte der Freidemokrat, der Finanzminister werden möchte. "Der Staat hat viel Geld, aber oft fehlen Richtungsentscheidungen. Mein Vorschlag ist, dass wir in den kommenden Jahren öffentlichen Investitionen Vorrang geben vor neuen Konsumausgaben des Staats."

Lindner will private Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung durch die Beschleunigung betrieblicher Abschreibungen "auf zwei oder drei Jahre" ankurbeln. Gefördert werden könnten solche Investitionen durch öffentliche Förderbanken wie die KfW. Für sie schlug er eine Eigenkapital-Aufstockung oder mehr Garantien des Bundes für KfW-Kredite vor.

Subventionen, wie sie von Grünen und SPD vorgeschlagen wurden, sehe die FDP dagegen skeptisch. "Da gibt es Mitnahmeeffekte. Förderkredite erfordern dagegen private Mithaftung und Mitfinanzierung. In jedem Fall gibt es bessere Instrumente als Schattenhaushalte jenseits der parlamentarischen Kontrolle, die von anderen ins Gespräch gebracht wurden." (29.10.2021)