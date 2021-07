Mehr als jeder Dritte will per Brief abstimmen

Wahlhelfer bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt öffnen im Klassenzimmer einer Schule in Magdeburg die Umschläge der Briefwahl.

Die Parteien bringen sich für die Bundestagswahl in Stellung. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog.

Der Anteil der Briefwähler wird bei der anstehenden Bundestagswahl wohl deutlich höher ausfallen als bei der Wahl vor vier Jahren. Das zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Dabei gaben etwa 38 Prozent der Befragten an, sie wollten zur Bundestagswahl am 26. September nicht ins Wahllokal gehen, sondern per Brief wählen. Ungefähr genauso viele Deutsche - etwa 39 Prozent - planen demnach, ihren Zettel am Wahltag selbst in die Urne zu werfen. Etwa 22 Prozent der Wahlberechtigten sind noch unschlüssig.

Die Popularität der Briefwahl nimmt seit Jahren zu. Bei der Bundestagswahl 2017 nutzten 28,6 Prozent der Wähler die Briefwahl, vier Jahre zuvor lag der Anteil bei 24,3 Prozent. Die Umfrage zeigt auch: im Westen ist die Briefwahl beliebter als im Osten Deutschlands. Frauen entscheiden sich etwas häufiger für die Briefwahl als Männer. Unter den Wählern, die ihr Kreuz bei CDU, CSU oder den Grünen machen würden, wenn schon am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, sind besonders viele Briefwähler. Am niedrigsten ist die Quote der überzeugten Briefwähler bei den Anhängern von AfD und Linkspartei.

Womöglich werden auch einige aktuell unschlüssige Wähler die Entscheidung zwischen Wahllokal und Brief vom Pandemiegeschehen in den letzten Wochen vor der Bundestagswahl abhängig machen. (29.07.2021)

Habeck: Wir müssen jetzt erfolgreich durchdribbeln

Grünen-Co-Parteichef Robert Habeck will trotz der Patzer von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock die Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl nicht auswechseln. "Wir haben eine Aufstellung entschieden, und jetzt hängt alles davon ab, diese Aufstellung erfolgreich durchzudribbeln", sagte Habeck in einem Sat1-Interview. Zur Glaubwürdigkeit hätten die letzten Monate allerdings nicht beigetragen. "Aber ein Problem insgesamt, denke ich, haben wir nicht, sondern wir sind die glaubwürdige Partei für Klimaschutz." Es werde "an den nächsten Auftritten, an den nächsten Ansprachen liegen, genau diese Monate wieder vergessen zu lassen".

Die Grünen hätten die vergangenen Monate "ein bisschen verstolpert", sagte Habeck. "Aber die nächsten zwei können ja deutlich besser werden." Baerbock und auch er wünschten sich, "dass wir wieder zu Themen kommen und über Themen reden, die das Land nach vorne bringen, und nicht über missglückte Formulierungen oder nicht nachgewiesene Zitate".

Seit ihrer Ausrufung zur Kanzlerkandidatin im April war Co-Parteichefin Baerbock wiederholt in die Kritik geraten - etwa durch zu spät gemeldete Zahlungen ihrer Partei und ungenaue Angaben in ihrem Lebenslauf. Zuletzt hatte sie sich am Sonntag entschuldigt, dass sie bei der Aufzeichnung eines Interviews bei der Schilderung eines Vorfalls in ihrem persönlichen Umfeld das sogenannte N-Wort ausgesprochen hatte, mit dem eine früher gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben wird. Nach einem ersten Höhenflug bei der Kanzlerkandidatur haben die Grünen in den Umfragen deutlich verloren, liegen aber noch an zweiter Stelle vor der SPD. Baerbocks persönliche Werte brachen ein. (28.07.2021)

Union sagt Wahlkampfauftakt in Freizeitpark ab

CDU und CSU haben ihren für Mitte August geplanten mehrtägigen Auftakt der heißen Wahlkampfphase im Europapark Rust abgesagt. Die Generalsekretäre Paul Ziemiak (CDU) und Markus Blume (CSU) informierten die Unions-Kandidatinnen und -Kandidaten in einem Schreiben, dass die heiße Phase stattdessen mit einem hybriden Treffen am 21. August in Berlin eröffnet werde.

Hintergrund ist vor allem die Sorge, angesichts der Flutschäden und der sich wieder verschärfenden Corona-Krise die falschen Bilder zu senden, wenn sich Hunderte Unions-Politiker mehrere Tage in dem baden-württembergischen Freizeitpark treffen. Dorthin sollten neben Unionskanzlerkandidat Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder auch alle Bundestagskandidaten von CDU und CSU kommen.

Als Begründung geben beide Generalsekretäre an, dass "das Krisenmanagement sowie die Wiederaufbauarbeiten in den betroffenen Regionen der Unwetter-Katastrophen (...) unsere Aufmerksamkeit und unseren Einsatz" erfordern. Dies wirke sich deshalb auf den Wahlkampf aus. Ziemiak und Blume kündigten an, dass am 21. August auch der Startschuss für eine große Tür-zu-Tür-Wahlkampf-Kampagne geplant sei. (28.07.2021)

Kretschmann: "Da läuft was nicht richtig in unserer Debattenkultur"

Im heraufziehenden Bundestagswahlkampf wird aus Sicht von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann über die falschen Dinge diskutiert. "Es besorgt mich schon, dass wir in so eine Stimmungsdemokratie hineinkommen und damit die wichtigen Sachen aus dem Blick geraten", sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

"Natürlich macht jeder Fehler: Der eine lacht an der falschen Stelle, die nächste macht ihren Lebenslauf zu schlampig." Aber bei einem Bundeskanzler oder einer Bundeskanzlerin komme es auf etwas anderes an, etwa auf die strategische Kompetenz, die Führungsstärke, betonte Kretschmann. "Da läuft was nicht richtig in unserer Debattenkultur. Das besorgt mich."

Kretschmann nahm Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in Schutz. Sie hat aus seiner Sicht nicht an Glaubwürdigkeit verloren. "Sie hat weder Steuern hinterzogen, noch hat sie Korruptionsvorwürfe an der Backe, noch hat sie irgendwie gelogen oder ihre Unkenntnis in wichtigen Fragen gezeigt." Der Wahlkampf dürfe auch hart sein, aber eben nur in der Sache. "Die Art und die Themen der bisherigen Auseinandersetzung: Das hat mich schon befremdet." Deutschland stehe vor gewaltigen Herausforderungen, Klimaschutz, Digitalisierung, Transformation der Wirtschaft, gesellschaftlicher Zusammenhalt - über diese Fragen müsse man sprechen, forderte der Ministerpräsident. (28.07.2021)

Scholz: "Stimmung bewegt sich Richtung SPD"

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wittert angesichts aktueller Umfragen Morgenluft für die SPD bei der Bundestagswahl im September. "Im Moment bewegt sich die politische Stimmungslage langsam in unsere Richtung, darauf setze ich", sagte der Vizekanzler der Deutschen Presse-Agentur. Zuletzt hatten sich Grüne und Sozialdemokraten in mehreren Umfragen zur Bundestagswahl etwas angenähert. Die SPD blieb trotzdem knapp hinter den Grünen und deutlich hinter der Union.

Unterstützt wird Scholz' Optimismus von einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der Bild am Sonntag. Demnach bewerten die Bürger sein Auftreten in der Flutkatastrophe deutlich positiver als das von Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet und auch das der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Am besten schnitt allerdings die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ab.

Bei einer Direktwahl des Kanzlers läge Scholz der Insa-Umfrage zufolge vorn. Er erhielte 21 Prozent und damit drei Punkte mehr als in der Vorwoche. Laschet käme auf 15 Prozent (minus fünf Punkte), Baerbock auf 14 Prozent. 38 Prozent würden keinen der drei Kandidaten wählen. Allerdings wird der Kanzler in Deutschland nicht direkt gewählt, die Bürger stimmen bei der Bundestagswahl über Parteien ab. Umfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Grundsätzlich spiegeln sie nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang. (26.07.2021)