Corona-Politik:Das große Unbehagen

Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte entfallen bundesweit, doch einige Hinweisschilder werden zumindest in Hamburg auch in Zukunft gebraucht: Der Senat will am Mittwoch die Maskenpflicht in Innenräumen verlängern und auch die 2-G-plus-Regel für Tanzveranstaltungen vorerst beibehalten.

(Foto: Christian Charisius/dpa)