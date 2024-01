Zur Wochenmitte müssen sich die Menschen in großen Teilen Deutschlands auf Schnee, Eis und Glätte einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnt für Mittwoch vor einer "ausgewachsenen Unwetterlage". In der Mitte Deutschlands kommt es demnach zu starkem Schneefall. Südlich angrenzend fällt "länger andauernder und kräftiger gefrierender Regen".

Der DWD warnt davor, dass die Unwetterlage "großräumige Auswirkungen im Straßen- und Schienenverkehr" haben werde. In weiten Teilen Hessens sollen 15 bis 30 Zentimeter Schnee in zwölf bis 24 Stunden fallen, höhere Mengen sind nicht ausgeschlossen. Auch nördlich des Mains gibt es anhaltende und teils kräftige Schneefälle. Bis in die Abendstunden des Mittwochs fällt vor allem entlang und südlich von Main und Mosel gefrierender Regen, verbreitet bildet sich Glatteis.

Der DWD warnt vor "extremem Eisansatz an Gegenständen, Bäumen und Oberleitungen sowie erhöhter Eisbruchgefahr". Tiefstwerte liegen zwischen plus sechs Grad am Hochrhein und minus sechs Grad im Norden.

In weiten Teilen Bayerns rechnet der DWD mit Unwettergefahr durch gefrierenden Regen und Glatteis. Am Flughafen München ist vor allem in der ersten Tageshälfte des Mittwochs mit erheblichen Einschränkungen bei Starts und Landungen zu rechnen. Die Lufthansa teilt mit, man habe "den gesamten Flugplan für die Kurz- und Langstrecke deutlich reduziert". Unter anderem streicht die Fluggesellschaft vorsorglich ihre Zubringerflüge von Stuttgart in die bayerische Landeshauptstadt. Reisenden wird geraten, sich bei den Fluggesellschaften vor der Anreise zu informieren. Der angekündigte Schneefall und Eisregen im Süden Deutschlands hat auch Auswirkungen auf den Flugverkehr am Hauptstadtflughafen BER. Für Mittwoch wurden bislang 20 Flüge nach und aus Frankfurt gestrichen sowie zehn Flüge von und nach München, wie eine Flughafensprecherin sagte.

An mehreren Schulen in Bayern - im Nürnberger Land, in Unterfranken sowie in der Oberpfalz - werde der Präsenzunterricht am Mittwoch ausfallen, teilt das Kultusministerium in München mit.

Winterliche Verhältnisse führten bereits zu mehreren Unfällen mit Verletzten im Freistaat. In Bernhardswald (Landkreis Regensburg) waren am Montag zwei Linienbusse mit insgesamt zehn Passagieren zusammengestoßen. Eines der Fahrzeuge sei auf einer schneeglatten Straße ins Rutschen geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Daraufhin geriet der Bus auf die Gegenspur und stieß dort mit dem anderen Bus zusammen. Ein 45-jähriger Busfahrer und ein 13-jähriger Passagier kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser.

Auch in der nördlichen Hälfte Deutschlands haben Schnee und Glätte zu mehreren Unfällen geführt. In der Nacht zum Dienstag sowie tagsüber gab es mehrere Sperrungen auf Autobahnen wegen verunglückter Lastwagen, wie die Polizeistellen in Niedersachsen mitteilten. Mehrere Menschen wurden verletzt. In vielen Regionen Brandenburgs kam es ebenfalls zu Verkehrsunfällen. Die Polizeidirektion West berichtete von knapp 60 Karambolagen. Auf Schleswig-Holsteins Straßen hat die Schneeglätte zu einer Reihe von Unfällen mit mehreren Verletzten geführt.