Vor Schneefall, der am Mittwochmorgen in Eisregen übergeht, hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) gewarnt. Auf den Straßen in München könnte es also spiegelglatt werden. Und nicht nur dort: Die Verantwortlichen am Münchner Flughafen im Erdinger Moos erwarten bis mittags "erhebliche Einschränkungen im Flugbetrieb". Von rund 650 geplanten Starts und Landungen am Mittwoch seien mehr als 250 Flüge annulliert worden, sagte eine Sprecherin am Morgen. Die restlichen Maschinen sollten nach vorläufigem Stand wie geplant starten oder landen.