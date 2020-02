Sturm "Sabine" in München

Bis 7.45 Uhr fuhr die Münchner S-Bahn noch, als letzter Teil der Bahn in Bayern. Dann stellte auch sie wegen des Sturms Sabine den Betrieb ein.

Seit etwa fünf Uhr früh weht der Sturm Sabine über München. Von größeren Schäden ist bislang nichts bekannt, die Folgen sind gleichwohl enorm. Alle Schulen bleiben an diesem Montag geschlossen. Die städtischen Kindertagesstätten sollen aber öffnen. Die S-Bahn stellte gegen 7.45 Uhr den Betrieb ein, wie auch alle Regionalzüge. Und am Flughafen ruht derzeit der Betrieb. Der Deutsche Wetterdienst hat für Stadt und Landkreis München eine Unwetterwarnung vor Orkanböen herausgegeben. Sie gilt noch bis 18 Uhr an diesem Montagabend.

Die Münchner Stadtschulrätin Beatrix Zurek teilte über Twitter mit, dass der Unterricht an den Schulen zwar ausfällt, Lehrer dennoch zum Dienst kommen sollten. Städtische Kitas seien geöffnet. Die Entscheidung, die Schulen zu schließen, sei von der Regierung für ganz Oberbayern getroffen worden, sagte Zurek am Montag. Für die Münchner Kitas wiederum habe man in der Stadtverwaltung das Für und Wider abgewogen und sich dann für die Öffnung entschieden.

In der Landeshauptstadt München sind die städtischen Kindertagesstätten geöffnet, aus Sicherheitsgründen werden keine Aufenthalte im Freien oder Ausflüge stattfinden. Es liegt im Ermessen der Eltern, ob sie ihre Kinder in die städtische Kita bringen möchten. — Beatrix Zurek (@ZurekR) February 9, 2020

Das sei auch eine Sicherheitsfrage: Denn in die Schule gingen Kinder in der Regel alleine, sagte Zurek. Bei den Kindergärten und Krippen könnten Eltern nun entscheiden, ob sie ihr Kind dorthin bringen wollen. Wie viele der Kindertagesstätten der freien Träger an diesem Montag offen haben, darüber habe die Stadt keinen Überblick, sagte Zurek. Auch diesen habe man aber die Empfehlung der Stadt weitergegeben, auf Ausflüge oder Aufenthalte im Freien zu verzichten.

Der Bahnverkehr ruht, auch die Münchner S-Bahn fährt nicht mehr

Die Deutsche Bahn hat entschieden, den Verkehr komplett einzustellen. Die Münchner S-Bahn nahm zwar gegen fünf Uhr früh den Betrieb auf, die Züge fuhren aber langsamer als normal. Gegen 7.45 Uhr war dann wieder Schluss - "aus Sicherheitsgründen". Alle Bahnen fuhren noch bis zur nächsten Station und blieben dann stehen. Zwischen Pasing und Ostbahnhof soll es laut Bahn aber weiter einen Pendelverkehr geben.

Gegen 6.15 Uhr wurde die Strecke der Linie S 7 zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Baierbrunn gesperrt - ein Baum war ins Gleis gefallen. Dort fuhren Busse und Taxis als Ersatzverkehr. Später wurde auch der Streckenabschnitt zwischen Hohenbrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn gesperrt, ebenfalls wegen eines umgestürzten Baumes. Zudem fuhr seit etwa 7.30 Uhr zwischen Dachau und Petershausen keine S-Bahn - ob das auch am Wetter liegt, war unklar. Die Bahn meldete eine "Störung unbekannter Art".

Für die Busse und Trambahnen in München meldete die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) Beeinträchtigungen auf fast allen Linien, also Ausfälle von Fahrten und Verspätungen. Die U-Bahnen fahren weitgehend normal, nur auf der Linie U 6 gibt es Probleme. Der Grund: Im Norden der Stadt verkehrt sie oberirdisch, dort müssen die Bahnen wegen des Sturms derzeit langsamer fahren als gewöhnlich, wie die MVG wissen ließ.

In München gab es bisher offenbar keine Verletzten oder größeren Unfälle infolge des Sturms. Die Feuerwehr meldete gegen 8.45 Uhr, dass sie bis dahin etwa 40 Mal zu einem Einsatz ausgerückt sei - meist wegen umgefallener Bauzäune. Der erste Alarm sei um 5.18 Uhr eingegangen, sagte ein Sprecher. Am Waldheimplatz in Waldperlach drohte ein Baum, auf ein Hausdach zu fallen. Die Feuerwehr sicherte ihn mit einem Kran.

Zahlreiche Flüge für Montag annulliert

Am Münchner Flughafen ruht seit etwa sieben Uhr der Betrieb, die Abfertigung ist wegen des Windes weitgehend gestoppt - ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit müssen Arbeiten auf dem Vorfeld eingestellt werden, also etwa das Betanken oder Beladen von Flugzeugen. Es säßen aber keine Passagiere in Maschinen fest, sagte ein Sprecher. Bereits am Sonntag waren nach Angaben des Flughafens mehr als 130 Starts und Landungen wegen des Sturms gestrichen worden. Aktuell ist fast die Hälfte der etwa 1050 für Montag geplanten Flüge annulliert - vor allem Verbindungen der Lufthansa. Im Erdinger Moos maß der Deutsche Wetterdienst Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 119 Stundenkilometern.

Detailansicht öffnen Aus Sicherheitsgründen bleibt der Tierpark Hellabrunn den ganzen Tag geschlossen. (Foto: Robert Haas)

Mülltonnen bleiben voll, Prüfungen werden abgesagt

Der Sturm hat weitere Folgen für viele Bereiche des öffentlichen Lebens in der Stadt: In München werden an diesem Montag keine Mülltonnen geleert. Auch die Wertstoffhöfe bleiben geschlossen, wie der städtische Abfallwirtschaftsbetrieb mitteilte. Die Polizei bittet darum, die Tonnen gut zu verstauen - da umgewehte Behälter unnötige Einsätze nach sich zögen.

Der Tierpark Hellabrunn bleibt am Montag ebenso geschlossen wie alle Friedhöfe der Stadt. Die Technische Universität (TU) teilte mit, alle für diesen Tag geplanten Prüfungen auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben.