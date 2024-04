Von Anne Eberhard

DER TAG IN MÜNCHEN

Tempo 30 für alle auf dem Mittleren Ring - statt schärferes Dieselfahrverbot SPD und CSU wollen die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Landshuter Allee einführen, damit dort die Luft sauberer wird. Grüne und städtisches Umweltreferat befürchten dadurch noch mehr Schadstoffe. (SZ Plus)

Mehr Spott für Aiwanger als für Söder Django Asül bleibt als Derblecker im Hofbräuhaus ein Freund der direkten Pointe. Die meisten Sprüche treffen dieses Mal den Freie-Wähler-Chef. (SZ Plus)

Lieber Gelbe Tonne als Gelber Sack München testet in mehreren Vierteln zwei neue Sammlungssysteme für Verpackungen. Mit Erfolg: im Restmüll landet jetzt weniger Plastik. Doch die beiden Varianten kommen unterschiedlich gut an. (SZ Plus)

Alter Simpl feiert Wiedereröffnung mit neuer Wirtin Mit Pubquiz und Kultur will Sina von Tongelen den einstigen Künstlertreff wieder aufleben lassen. Die Preise in dem Wirtshaus sollen sich weiterhin an der studentischen Umgebung orientieren. (SZ Plus)

Alkoholverbot am Hauptbahnhof wird verlängert Der Genuss und das Mitführen von alkoholischen Getränken bleibt mindestens bis Mai 2028 untersagt. Vergrößert wird der Bannkreis aber nicht - obwohl sich der Alte Botanische Garten immer mehr zum gefährlichen Brennpunkt entwickelt.

Wer seinen Haftbefehl nicht vorzeigt, gilt als Kinderschänder Eine Gruppe junger Häftlinge in Stadelheim bedroht, erpresst und verprügelt andere Insassen, wenn die nicht schwarz auf weiß belegen können, dass sie keine Sexualstraftäter sind. (SZ Plus)

Attacke im Strafjustizzentrum: Verfeindete Familien prügeln sich vor Gerichtssaal

Immobilienmarkt in München: Warum kaum noch Wohnungen verkauft werden (SZ Plus)

Debatte um die Gartentram: CSU bleibt bei Ablehnung, Opposition scheitert mit Anträgen

Betrugsprozess: Frau zahlte angeblichem Hellseher mehr als eine Million Euro

