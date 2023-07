Von Lisa Bögl

München wächst und wächst - und wird jünger Bis 2024 könnten fast zwei Millionen Einwohner in der Stadt leben. Der neue städtische Demografiebericht erklärt, woher die meisten der neuen Einwohner kommen - und in welche Viertel es sie zieht. (SZ Plus)

Lebensgefährliches Raser-Duell - ein Zuschauer schwer verletzt Zwei 17-Jährige steuern in geliehenen Autos frontal aufeinander zu. Wer zuerst ausweicht, verliert. Ein Wagen schleudert in eine Gruppe von Freunden am Straßenrand.

AfD erstattet Anzeige wegen Volksverhetzung gegen Grüne Jugend Bei einer Veranstaltung im Rathaus lassen die Nachwuchs-Grünen auf Dosen mit Bildern von AfD-Politikern werfen. Deren Stadträte sind verärgert über die "Zielübungen auf politische Mitbewerber" - und wehren sich nun juristisch.

Wie München mehr grüne Energie gewinnen will Als neue Geschäftsführerin bei den Stadtwerken soll Karin Thelen die Energiewende anpacken - und sieht auf den Dächern der Stadt noch viel Platz für Photovoltaik-Anlagen. Auf ihrem eigenen Gebäude wollen die Stadtwerke nun mit gutem Beispiel vorangehen. (SZ Plus)

Nachruf: Ex-Spaten-Chef Jobst Kayser-Eichberg ist tot

Recycling: Verbrennungsanlage für Klärschlamm kostet 405 Millionen Euro

Landgericht München: Tödliche Stiche unter Jugendlichen

Mobilitätsmesse: Welche Projekte sich neben der IAA dem Verkehr jenseits des Autos widmen (SZ Plus)

