Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

"Einfach vorbeigehen ist ein No-Go" Wie kann man helfen, wenn man einem Obdachlosen begegnet? Was sollte man auf keinen Fall tun? Und wie arbeitet die Straßenambulanz? Ein Treffen mit dem Mediziner Thomas Beutner (SZ Plus).

Überfälle am Pasinger Bahnhof: Zeuge nach Aussage vor Gericht mit Tod bedroht Zwei Jugendliche passen den 19-Jährigen an einer U-Bahnstation ab und versuchen, ihn mit Schlägen und Worten einzuschüchtern. Die Polizei nimmt einen der Angreifer fest - es ist der Bruder eines der Angeklagten.

Jetzt ganz offiziell: Es ist Fasching in München! Die Narrhalla inthronisiert vor dem Rathaus ihr Prinzenpaar. Frederik I. und Katharina I. versprechen dem krisengebeutelten Volk viel Freude, und Bürgermeisterin Verena Dietl fordert: "Der Fasching darf einfach nicht aussterben!"

Stadtmuseum München: Endlich kommt die Generalsanierung Sie soll 271 Millionen Euro kosten und siebeneinhalb Jahre dauern. Was in der Zwischenzeit geschieht, wie das Stadtmuseum danach aussehen soll - und was Politiker aus ihrem Zögern lernen könnten.

Inventur im Aquarium Zweimal im Jahr werden im Sea Life Centre die Fische gezählt. Warum die Biologen auf die Hilfe von Kindern setzen und wieso manche Becken fotografiert werden.

Trickbetrug aufgedeckt: Schwangere bringt 80-Jährige um mehrere zehntausend Euro

Zeugen gesucht: Einbruch in Wohnung von Miroslav Klose

Zum Tod von Eveline Gottzein: Begeistert vom Weltraum und von den Bergen

Beherzter Einsatz: Passant rettet hilflosen 80-Jährigen aus der Isar

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg