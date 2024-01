Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin konnte am Donnerstag der Betrug einer 80 Jahre alten Münchnerin um mehrere zehntausend Euro aufgedeckt werden. Gegen 14.30 Uhr wollte die ältere Frau laut dem Polizeibericht in einer Bankfiliale an der Nymphenburger Straße eine Auszahlung von 5000 Euro von ihrem Konto veranlassen. Jedoch ist der Bankmitarbeiterin aufgefallen, dass die Kundin in den vergangenen Wochen wiederholt bereits mehrere tausend Euro abgehoben hatte. Sie verständigte die Polizei.