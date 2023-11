Die Landeshauptstadt München und die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG) erinnert in einem gemeinsamen Festakt daran, welche besondere Bedeutung der 9. November in der Geschichte der Stadt einnimmt.

Vom 8. auf den 9. November 1923 hatte Adolf Hitler versucht, sich im Bürgerbräukeller an die Macht zu putschen - was scheiterte. 15 Jahre später - am 9. November 1938 - gab es in der Stadt einen Gedenkmarsch der Nationalsozialisten an diesen Putsch. Nach dem Treffen der Parteiführung im Alten Rathaus hielt Propagandaminister Joseph Goebbels eine Rede, in der er judenfeindliche Aktionen lobte.

Die versammelten Gauleiter und SA-Führer verstanden das als Aufforderung. In der Nacht explodierte die Gewalt: Im ganzen Land wurden Synagogen, Geschäfte, Wohnungen gestürmt und zerstört. Mehrere hundert Juden wurden ermordet. München, von Hitler als Hauptstadt seiner Bewegung ausgerufen, war der Ausgangspunkt für die Reichspogromnacht.

Wiederum 65 Jahre nach dem finsteren Tag - am 9. November 2003 - wurde in München mit der Grundsteinlegung für die Hauptsynagoge "Ohel Jakob" ein neues Kapitel in der jüdischen Geschichte Münchens aufgeschlagen. Das Gebäude versinnbildlicht die Rückkehr des Judentums ins Herz der Stadt.

Allerdings wäre der Anlass fast zur Katastrophe geworden. Im September 2003 fand die Polizei ein Sprengstofflager: Neonazis hatten offenbar Pläne geschmiedet, vor der Grundsteinlegung eine Bombe zu zünden.

Zum Gedenk- und Festakt sprechen an dem besonderen Datum in der Hauptsynagoge am St.-Jakobs-Platz in diesem Jahr IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch, Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU), der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler (CDU), der ehemalige Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) sowie Altoberbürgermeister Christian Ude (SPD).

Die Veranstaltung wird ab circa 19 Uhr live vom Bayerischen Rundfunk in einem BR24 Livestream übertragen.