Von Lisa Miethke

DER TAG IN MÜNCHEN

Streit um Insolvenz von Behinderten-Einrichtung Der soziale Träger Helfende Hände macht die Regierung von Oberbayern für die Pleite verantwortlich - weil Zuschüsse nicht rechtzeitig ausgezahlt würden. Die Behörde reagiert mit Unverständnis. Nun soll die Bürgermeisterin vermitteln. (SZ Plus)

Warum der Alte Peter noch immer auf seine Uhrzeiger wartet Vom Sturm beschädigt, vorübergehend wieder montiert und nun endgültig in Reparatur: Das beschädigte Zeigerpaar wird nach Vorgaben des Denkmalschutzes restauriert. Das nötige Know-how haben nur noch wenige Firmen.

Muss das Dieselfahrverbot doch verschärft werden? Die Stadt hatte die Regelung ausgesetzt - mit Verweis auf die saubere Luft. Doch nun liegt am Mittleren Ring die Belastung mit Stickstoffdioxid deutlich über den Grenzwerten.

Eine Filiale extra für Studierende Mit "Barer41" eröffnet die Stadtsparkasse eine Dependance, die sich vor allem an junge Leute richtet. Damit will sie versuchen, sie als Kunden zu halten und einen Treffpunkt in der Maxvorstadt zu schaffen.

Mutmaßlicher Serientäter: Polizei fasst Fitnessstudio-Dieb

Bandenmäßiger Betrug: S-Bahn-Kontrolleure erfinden Schwarzfahrer - um weniger arbeiten zu müssen (SZ Plus)

Spenden-Aktion: Warum die Münchner Tafel künftig Balkonkraftwerke verteilt

Bogenhausen: Sauna im Prinzregentenbad bleibt noch für Jahre geschlossen

