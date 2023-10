Imame treffen sich mit OB Reiter, die Stadt will die Verkehrsüberwachung erweitern und Dominik Krause steht die Bahn frei als Bürgermeister. Was sonst passiert ist.

Von Lisa Miethke

DER TAG IN MÜNCHEN

"Wir sind uns bewusst, was unsere Aufgabe ist" Schüler tragen Shirts, auf denen "Free Palestine" steht, äußern Sympathien für die Hamas - so etwas erleben Lehrkräfte immer wieder. Wie die Münchner Schulen mit dem Nahostkonflikt im Klassenzimmer umgehen. (SZ Plus)

Angst vor Eskalation der Palästinenser-Proteste: Imame treffen sich mit OB Reiter Das Krisengespräch hatten 13 Geistliche eingefordert, weil sie "in größter, akuter Sorge um den Frieden" in München sind. Der Verwaltungsgerichtshof hebt am Abend das Verbot einer pro-palästinensischen Demonstration auf, die Versammlung darf wie geplant stattfinden.

München will gegen Verkehrssünder aufrüsten Die grüne Kreisverwaltungsreferentin fordert mehr Kompetenzen und eine automatische Kennzeichenerfassung mit Kameras, um Falschparken und verbotene Diesel-Fahrten zu verhindern. Doch im Rathaus gibt es Kritik an den Plänen zur Überwachung.

Nach 16 Milliarden Briefen ist Schluss Im Januar zieht das Briefzentrum München nach Germering um. Der Umzug ist ein heikles Projekt, findet er doch im laufenden Betrieb statt. Ein letzter Besuch in der denkmalgeschützten Paketposthalle. (SZ Plus)

Werben für Olympia 2036 Mithilfe eines neuen Vereins und prominenter Sportler wollen der Deutsche Olympische Sportbund und die Stadt die Sommerspiele nach München holen. Im Mittelpunkt der Bewerbung sollen Nachhaltigkeit und Transparenz stehen. (SZ Plus)

Die neue Rathausmannschaft nimmt Konturen an Bei ihrer Klausur einigt sich die Münchner SPD-Fraktion auf zwei wichtige Personalentscheidungen: Parteichef Christian Köning soll neuer Vorsitzender werden - und der Wahl des Grünen Dominik Krause zum Bürgermeister steht nichts im Wege.

Energieversorgung: Münchens bisher größtes Mieterstromprojekt entsteht am Harthof

Feuer in Geschäftshaus: Flammen aus dem ersten Stock

Kind verletzt: Vierjährige angefahren - Polizei ermittelt Unfallflüchtige

Dating-Falle in Neuperlach: Mann erwartet sexuelles Abenteuer mit Unbekannter - und wird ausgeraubt

