An diesem Freitag wird sich Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mit Benjamin Idriz, dem Vorstand des Münchner Forums für Islam, sowie zwei bis drei Mitgliedern des Muslimbeirats im Rathaus an einen Tisch setzen, um die Situation in München angesichts des Kriegs in Israel und im Gazastreifen zu besprechen. Die muslimischen Geistlichen hatten dieses Treffen dringlich eingefordert, weil sie eine Eskalation in München befürchten . "Wir sind in größter, akuter Sorge um den Frieden in dieser Stadt", hatten 13 Imame und Vertreter muslimischer Organisationen am Mittwoch in einem offenen Brief geschrieben.

Anders als in Städten wie Berlin, wo es auch am Mittwochabend in Neukölln zu antisemitischen Ausschreitungen und harten Auseinandersetzungen mit der Polizei bei propalästinensischen Versammlungen kam, ist die Lage in der bayerischen Landeshauptstadt noch ruhig. Doch Benjamin Idriz, der über seine islamische Gemeinde im oberbayerischen Penzberg hinaus bekannte Imam, beobachtet mit Sorge die Pläne von Unterstützern der Palästinenser, am Samstagabend mit Autos und Flaggen durch die Innenstadt zu fahren. "Ich bin absolut erleichtert, dass nun ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister stattfindet, wir müssen geschlossen auftreten", sagt er. Reiter bestätigte den Gesprächstermin.

"Wir Imame möchten während der Freitagsgebete in den Moscheen eine klare Orientierung geben", sagte Idriz der SZ am Donnerstagvormittag. "Jede Kundgebung, die Gewalt bejubelt, ist kontraproduktiv für den Frieden und die Versöhnung." Die Imame wollten ihre Gemeindemitglieder deshalb davor warnen, dem Aufruf des radikalen Netzwerks "Samidoun" zu einem Auto-Korso in der Innenstadt am Samstagnachmittag zu folgen. "Wir sagen, dass wir nicht damit einverstanden sind. Wir spüren unsere Verantwortung als muslimische Akteure", sagt Idriz.

Oberbürgermeister Reiter hatte bei der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Terroranschlags in der vergangenen Woche vor der Münchner Synagoge ein Verbot von propalästinensischen und antiisraelischen Demonstrationen unter großem Beifall angekündigt. Seitdem sind diese Versammlungen untersagt. Die Polizei beobachtet das Geschehen intensiv, zeigt starke Präsenz an möglichen Versammlungsorten, nutzt aber auch gezielt ihren Ermessensspielraum, um Gewalt zu vermeiden. So ließ sie die Teilnehmer einer Protestversammlung Dienstagnacht vor dem israelischen Generalkonsulat gewähren, weil "der Trauercharakter klar erkennbar" war, so ein Polizeisprecher.

Idriz kündigt weitere Aktionen der islamischen Gemeinden in München für Versöhnung an, Antisemitismus als "religiöse Überzeugung" dürfe nicht wachsen. Und er richtet sich an die jüdisch-israelische Gemeinschaft in München: "Eure Sicherheit ist unsere Sicherheit. Euer Leid ist unser Leid. Eure Sorge ist unsere Sorge."