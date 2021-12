Von Thomas Balbierer

Kennen Sie den Film "Verrückte Weihnachten"? In der US-Komödie spielen Tim Allen und Jamie Lee Curtis ein in die Jahre gekommenes Vorstadt-Pärchen, das Weihnachten zum ersten Mal ohne die geliebte Tochter feiern muss. Sie entscheiden, Weihnachten spontan ausfallen zu lassen und sich stattdessen mit dem Geld eine Karibik-Kreuzfahrt zu gönnen. Natürlich geht der Plan ziemlich in die Hose. Freunde sind wütend, Nachbarn bedrängen das Paar, wenigstens das Haus weihnachtlich zu schmücken, und am Ende kündigt sich auch noch die verreiste Tochter an - Karibik ade.

Als ich den Film gestern sah, wurde auch meine Sehnsucht nach Ferne wach. Nichts wie raus aus der Stadt, es muss ja nicht gleich die Karibik sein. Wie schön wäre es zum Beispiel, während der Feiertage ein paar Nächte in einer abgelegenen Hütte in den Alpen zu verbringen - weit weg von Straßenlärm und Home-Office. Mit dieser Fantasie bin ich in München sicher nicht alleine.

Doch wer dieser Tage bei Tourismussprechern oder dem Alpenverein nach freien Betten in einer Hütte oder ganzen Chalets fragt, riskiert, ausgelacht zu werden. "Weihnachten und Silvester gehören zu den beliebtesten Buchungszeiten und gerade mit Corona ist das Angebot noch knapper als sonst", sagt etwa Franz Güntner vom Deutschen Alpenverein. Die Aussichten, an den Feiertagen noch kurzfristig ein freies Bett oder gar eine ganze Hütte zu ergattern, sind schlecht (SZ Plus). Güntners Tipp: Besser jetzt schon für den nächsten Weihnachtsurlaub buchen.

Wer dem Ruf der Berge trotzdem folgen will, findet vielleicht noch ein Zimmer in einem gemütlichen Berggasthof. Oder man macht eine Wandertour mit Freunden, das macht auch ohne Übernachtung Spaß. Und manchmal hilft ja schon ein Weihnachtsfilm am Abend, um dem Alltagsstress kurz zu entfliehen. Wie wäre es mit "Verrückte Weihnachten"?

DER TAG IN MÜNCHEN

Stadträte müssen persönlich zu Sitzungen erscheinen Die Rathaus-Koalition wollte in der Pandemie Hybrid-Sitzungen der Ausschüsse ermöglichen. Doch die Opposition lehnt die Teilnahme am Bildschirm ab - sie befürchtet ein "Einfallstor zum Homeoffice" und eine Aushöhlung der Demokratie.

Falscher Kontrolleur fotografiert Impfnachweise Ein Mann gibt sich in einem Linienbus als Kontrolleur aus - und lässt sich QR-Codes und Ausweise zeigen. War es die Provokation eines Impfgegners oder steckt kriminelle Energie dahinter? Die Kriminalpolizei ermittelt.

Schwarzer Tag für Münchens Mieter Eigentlich wollte die Stadt mehrere Häuser kaufen und die Bewohner so vor Investoren schützen. Doch ein Richterspruch aus Leipzig macht den Plan zunichte.

Bahn frei für die U5 nach Pasing Der Stadtrat beschließt einstimmig den Bau der knapp eine Milliarde Euro teuren U-Bahn-Trasse von Laim Richtung Westen - auch wenn dafür 380 alte Bäume gefällt werden müssen. Schon im Januar können die Arbeiten beginnen.

