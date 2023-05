Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie Roger Waters sich als neue Sophie Scholl inszeniert Vor seinem Konzert in der Münchner Olympiahalle setzt der Pink-Floyd-Mitbegründer den Staat Israel mit der Tyrannei der Nationalsozialisten gleich. So weit ging selbst er noch nie (SZ Plus).

Tschüss, Techno-Tempel! Das Harry Klein macht zu, diesmal endgültig. Noch einmal eine Party, ein paar Tränen fließen. Nur Besitzer Peter Fleming sagt: "Ich bin nicht so ein Vergangenheitsmensch." Eindrücke von den letzten Stunden in der Sonnenstraße 8 (SZ Plus).

Der Koksdealer mit dem Kryptohandy Milan I. soll mit über 100 Kilogramm Drogen gedealt haben, den Kontakt zu den Kunden hielt er über ein abhörsicheres Smartphone - bis Sicherheitsbehörden die Kommunikation knackten. Nun streitet man vor Gericht: Dürfen die Nachrichten als Beweis verwendet werden? (SZ Plus)

Wie Inklusion in der Schule gelingen kann Die Tandemklasse an einer Münchner Grundschule zeigt, dass alle profitieren, wenn behinderte und nicht-behinderte Kinder gemeinsam lernen. Doch es ist die einzige in der ganzen Stadt. (SZ Plus)

Verkehr: Grüne stellen Verschärfung des Dieselfahrverbots infrage

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung: "Mörder" - Neuhauser Metzgerei mit Parolen beschmiert

Au und Giesing: Pilotprojekt soll Autoverkehr verringern

S-Bahn: Gepäcktransport übers Gleis -Betrunkener riskiert Unfall

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg